Khởi tố kẻ đâm chết người tại sòng bầu cua

Ngày 6/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Cảnh Ba (SN 1995, trú xã Hương An, huyện Quế Sơn, Quảng Nam) để điều tra về hành vi Giết người.

Nguyễn Cảnh Ba và con dao gây án. (Ảnh: C.A)

Theo hồ sơ vụ việc, khoảng 20h ngày 27/1 (mùng 3 Tết), Nguyễn Cảnh Ba và Đinh Quý Liêm (SN 1993, trú cùng xã với Ba) đến thôn Hiền Lương, xã Bình Giang, huyện Thăng Bình để tổ chức chơi bầu cua.

Tại đây, giữa Ba và nhóm thanh niên địa phương phát sinh mâu thuẫn, dẫn đến ẩu đả. Trong lúc xô xát, Ba dùng dao đâm Nguyễn Chiếm Lâm (SN 1983, trú thôn Hiền Lương) thiệt mạng tại chỗ.

Ngoài ra, Ba còn đâm một người khác bị thương. Sau khi đâm 2 người thương vong, Ba bỏ trốn khỏi hiện trường.

Người đi cùng Ba là Liêm bị người dân địa phương đánh trọng thương vùng đầu.

Khoảng 18h30 ngày 2/2, Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với Công an tỉnh Lâm Đồng bắt giữ Nguyễn Cảnh Ba khi y đang lẩn trốn ở huyện Đạ Hoai (tỉnh Lâm Đồng).

