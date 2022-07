Phan Như Thảo 'lột xác', lấy lại vẻ gợi cảm khi giảm 15 kg

(VTC News) -

Sau khi giảm cân thành công, Phan Như Thảo liên tục khiến khán giả trầm trồ với vóc dáng gọn gàng, nhan sắc "lên hương" thấy rõ, nhất là khi cô đăng tải bức ảnh "lên đồ" lộng lẫy để đi hẹn hò cùng ông xã. Người đẹp sinh năm 1988 diện đầm trắng ren điệu đà, xách túi trắng thanh lịch, lại còn trang điểm kỹ và vuốt tóc sang chảnh. Nhiều người nhận xét, cô đã lấy lại vẻ yêu kiều như thời hoàng kim nhiều năm trước.

Phan Như Thảo lấy lại vóc dáng thon gọn sau khi giảm cân.

Cựu người mẫu xinh đẹp, rạng ngời sau khi giảm cân.

Trước đó, Phan Như Thảo tiết lộ cô đã giảm thành công 15 kg trong 3-4 tháng bằng cách thay đổi chế độ ăn và tập thể dục gắt gao. Gần đây, bà mẹ một con cũng khiến fan xuýt xoa không ngừng khi chia sẻ ảnh khoe vóc dáng thon gọn.

Thời gian mới áp dụng chế độ giảm cân, cựu người mẫu kiêng toàn bộ tinh bột từ cơm, bún, phở, bánh mỳ, khoai lang và các loại đường, bao gồm cả đường trong trái cây. Không những vậy, cô cắt toàn bộ chất béo và thực phẩm chứa mỡ trong bữa ăn. Đây là chế độ ăn mà ông xã Đức An xây dựng cho vợ, anh cũng giám sát nghiêm ngặt để vợ có cân nặng tốt cho sức khỏe.

Nhờ ăn uống hợp lý, cô đã giảm thành công 15 kg trong vòng 3-4 tháng.

Sau khi về lại dáng, Như Thảo vẫn duy trì luyện tập để đạt sự cân bằng trong cuộc sống.

Sau sinh, Phan Như Thảo nặng 70 kg và gặp khó khăn trong việc áp dụng các biện pháp giảm cân. Cô từng có thời gian dài bị miệt thị hình thể do vóc dáng to lớn, tăng cân nhanh do sinh nở. Cũng vì việc diện váy áo lộ vai, chất liệu và màu sắc không tôn dáng mà hình thể của cô càng trở thành tâm điểm công kích.

Tuy không quá coi trọng ngoại hình và sự dèm pha nhưng có lúc người đẹp cũng không ngần ngại đáp trả: "Cứ trung bình 2 tuần là cả thế giới gào tên mình Thảo Thảo cùng chữ 'mập' là sao?... Muốn biết mình xấu hay mình đẹp thì mình mặt mộc đây nè, vào ngắm mình 3 giây không ạ?". Phan Như Thảo cũng từng hài hước giải thích lý do cô tăng cân là bởi ông xã nấu ăn quá ngon và cho rằng bản thân vẫn chưa đủ quyết tâm để giảm cân.

Trong thời gian khá dài, Phan Như Thảo nhận nhiều lời bàn tán bởi thân hình "quá khổ".

Phan Như Thảo từng là gương mặt sáng giá của showbiz Việt nhờ sở hữu nhan sắc xinh đẹp, gợi cảm. Cô cũng nổi tiếng bởi cuộc hôn nhân với doanh nhân Nguyễn Đức An. Sau khi kết hôn và sinh con gái đầu lòng, cô hầu như không hoạt động nghệ thuật mà tập trung chăm sóc gia đình và phát triển kinh doanh.

Trong một show truyền hình, cựu người mẫu chia sẻ về cuộc sống hạnh phúc của mình trong hôn nhân: "Trước khi có chồng, tôi đam mê rất nhiều thứ. Sau khi lấy chồng, tôi không còn đam mê gì nữa, chỉ còn đam mê duy nhất là chồng thôi. Tôi không còn để tâm đến chuyện làm đẹp, chăm sóc bản thân mình như hồi xưa nữa".