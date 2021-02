Phan Như Thảo: 'Ông xã hơn 26 tuổi, khó tính nhưng vẫn chiều tôi'

Trò chuyện cùng VietNamNet, Phan Như Thảo có dịp chia sẻ về cuộc sống hôn nhân hiện tại với chồng doanh nhân hơn 26 tuổi.

Phan Như Thảo sinh năm 1988 tại Cà Mau, được biết đến là diễn viên, người mẫu khi lọt top 10 Hoa hậu Thế giới người Việt 2007, đoạt danh hiệu Người mẫu triển vọng 2008.

Khi sự nghiệp đang trên đà phát triển, Phan Như Thảo quyết định kết hôn với ông xã hơn 26 tuổi khiến cho nhiều người bất ngờ. Đại gia Đức An sinh năm 1962 (53 tuổi), hơn Phan Như Thảo 26 tuổi. Dù chấp nhận làm vợ thứ 4 của người đàn ông đã từng có 3 đời vợ, Phan Như Thảo hạnh phúc và mãn nguyện.

5 năm chưa từng lớn tiếng

- Thời điểm công khai tình cảm với chồng doanh nhân hơn 26 tuổi, Phan Như Thảo nhận về không ít bình luận tiêu cực nhưng lý do vì sao khiến chị quyết định lựa chọn anh Đức An?

Từ năm 19 tuổi, tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ lấy chồng vì bị ám ảnh cảnh người chồng nhậu nhẹt, say sỉn rồi đánh vợ khi còn ở quê. Tất nhiên bố tôi không nằm trong số đó, nhưng tôi sợ chứng kiến cảnh gia đình cự cãi, bất hòa.

Khi gặp anh Đức An, tôi nghĩ anh ấy đã "già" rồi, sẽ có nhiều trải nghiệm, có nhiều điều mà tôi cần phải học hỏi. Thực tế chồng dạy tôi rất nhiều thứ và tôi cũng suy nghĩ, người lớn tuổi nói mình phải nghe lời.

Tôi thông báo việc kết hôn ai cũng bất ngờ, thậm chí mẹ tôi còn hỏi lại nhiều lần rằng: "Con có chắc không, lấy chồng về mà bỏ là có tội lớn đấy". Nếu bây giờ hỏi tại sao tôi cưới anh ấy, tôi không biết trả lời thế nào là hợp lý. Thực ra không có quy luật nào hết, tất cả đều xuất phát từ trong suy nghĩ cá nhân thôi.

Phan Như Thảo mãn nguyện với cuộc sống bên chồng doanh nhân.

- Cảm nhận nhận của chị về ông xã sau 5 năm chung sống bên nhau là gì?

Tôi nghĩ chọn được anh Đức Anh làm chồng là một điều may mắn, do ông trời ban cho mình. Giữa chúng tôi đôi khi cũng xảy ra những tranh luận nhỏ trong công việc nhưng hoàn toàn không tác động đến hạnh phúc gia đình. Anh Đức An dịu dàng, biết cách suy nghĩ cho người khác và đặc biệt là rất hiền, điểm này rất giống với bố tôi.

Tôi không cố tô vẽ cho cuộc sống hôn nhân nhưng nhìn lại chặng đường 5 năm, tôi và chồng chưa từng cãi vã lớn tiếng. Có thể 5 năm nữa anh lớn tuổi và khó tính hơn, nhưng tôi tin rằng anh sẽ luôn biết cách thể hiện sự yêu thương với gia đình.

Từ khi gặp anh Đức An, tôi cảm thấy mỗi ngày đều trôi qua đơn giản. Công việc bận rộn, nhưng quan trọng bản thân luôn nhận được sự bình yên, hạnh phúc, không có khúc mắc, tính toán gì với nhau.

Nếu một ngày tôi mở mắt ra không thấy anh Đức An đáng yêu như trước thì phải lấy chồng khác chứ. Hoặc nếu chồng cảm thấy một cô gái khác mới chính là chân lý cuộc đời thì tôi sẽ tặng anh ấy luôn và chúc họ hạnh phúc hết cuộc đời này. Vì cả 2 vợ chồng đều thỏa thuận nếu có điều gì thay đổi hãy nói ra để giải quyết, hoặc là điều chỉnh, hoặc là tìm người mới. Chính vì thế, chúng tôi tôn trọng nhau và không có suy nghĩ giấu diếm hay ngoại tình.

- 5 năm chưa từng xảy ra bất hòa, tuy nhiên cách biệt tuổi tác sẽ dẫn đến những sự khác nhau trong suy nghĩ và những vấn đề khác nữa. Phan Như Thảo có bao giờ sợ sẽ gặp phải những điều này?

Nếu mỗi người đều có cái tôi quá lớn chắc chắn sẽ xảy ra cãi vã. Tôi còn trẻ nên suy nghĩ thoáng hơn, thấy cuộc đời dễ dàng hơn, anh An lớn tuổi nên suy nghĩ cũng trưởng thành, già dặn hơn. Nhưng vì tình yêu mà con người ta sẵn sàng bỏ qua những điều vụn vặt trong cuộc sống.

Tôi nghĩ tuổi tác không là vấn đề tạo khoảng cách mà tuổi tác là lý do để chúng tôi tìm sự cảm thông cho đối phương. Ông xã sinh ra trong thời mà xã hội còn những quy tắc và chuẩn mực nghiêm khắc, đôi khi chỉ cần phát ra tiếng kêu trong bàn ăn cũng làm anh khó chịu. Tôi biết anh khó khăn đấy nhưng điều đó không có vấn đề gì cả, ngược lại anh lại thấy tôi còn trẻ nên luôn dành sự cảm thông, chiều chuộng.



- Từng hoạt động nghệ thuật, Phan Như Thảo đối mặt thế nào trước những bình luận tiêu cực mà khán giả dành cho mình?

Hiện tại, tôi vẫn thường nhận được những bình luận xúc phạm, gây tổn thương. Khi còn hoạt động nghệ thuật, nếu có người nói gì tiêu cực, tôi sẽ suy sụp và cảm thấy cuộc đời này không còn đáng sống nữa. Sau khi bị vùi dập bao nhiêu năm, tôi hiểu ra không thể làm hài lòng hết tất cả mọi người được, có những điều không đáng để mình phải để tâm và suy nghĩ.

Showbiz tôi luyện cho tôi tinh thần thép. Nhờ những lần vấp ngã và tự đứng dậy mà tôi dần hoàn thiện bản thân và thông minh hơn. Tôi của ngày xưa không có suy nghĩ thấu đáo và không biết nhìn nhận vấn đề ở hai mặt.

- Gần đây vấn đề cân nặng của mình bị dư luận đem ra bàn tán, Phan Như Thảo thấy sao?

Không chỉ người ngoài mà người thân cũng chê thân hình quá khổ của tôi. Nhiều người hay hỏi rằng tại sao tôi không giảm cân, bây giờ phẫu thuật thẩm mỹ đơn giản lắm nhưng tôi không có nhu cầu.

Mặc dù bây giờ mập hơn trước rất nhiều, mặc đồ khó, chụp hình cũng không đẹp như trước. Nhưng mọi thứ cũng chỉ dừng lại ở đó thôi, không ảnh hưởng gì đến hạnh phúc gia đình. Chồng tôi cũng không có nhu cầu, mỗi lần tôi định giảm cân anh ấy lại dằn vặt: "Ăn như này thì chết thôi chứ sống làm sao được". Những người yêu thương mình mà không thấy có vấn đề gì thì với tôi cũng như vậy.

Phan Như Thảo cũng có ý định giảm cân khi vấn đề cân nặng bị đem ra soi xét.

‘Ông xã hỗ trợ mọi mặt, trừ tài chính’

- Công việc kinh doanh áp lực và rủi ro về nhiều mặt, Phan Như Thảo được hỗ trợ gì từ ông xã - một người từng có kinh nghiệm kinh doanh rất dày dặn?

Bước chân vào làm kinh doanh được 3 năm nhưng năm 2020 mới khiến tôi thấy bản thân phù hợp với nghề. Tôi từng e sợ khi đối mặt với khách hàng hoặc phải đứng ra đặt bút ký hợp đồng. Tuy nhiên, sau 3 năm được chồng rèn luyện, tôi đã có thể tự tin nói rằng mình làm được.

Anh Đức An hỗ trợ và định hướng cho tôi mọi mặt, trừ tài chính. Chồng thường nói với tôi rằng, phải dùng tiền của mình mới có kết quả, nếu dùng tiền của người khác chắc chắn sẽ mất. Tôi công nhận điều này là đúng thật.

Bên cạnh đó, tính cẩn thận cũng giúp tôi nhiều trong việc kinh doanh. Tôi chỉ làm những thứ khi mình cảm thấy chắc chắn, nếu có mất cũng không sao. Có những người đầu tư tất cả tài sản cho một thương vụ theo kiểu "được ăn cả, ngã về không", nhưng tôi không phải là người như thế.

Phan Như Thảo và ông xã kết hôn năm 2015.

- Phan Như Thảo và ông xã giáo dục con gái như thế nào? Sự khác biệt trong cách dạy con của cả hai là gì?

Ông xã là người giáo dục bé Bồ Câu, tôi chỉ ở bên ngoài đóng góp ý kiến. Có thể tôi và anh lớn lên ở 2 môi trường khác nhau nên trong cách giáo dục con cũng có sự khác biệt. Những lần như thế chúng tôi cùng bàn luận để lựa chọn những điều tốt nhất cho con.

Theo tôi, trẻ được nuôi dạy theo phong cách phương Tây, đề cao sự tự lập hơn giá trị gia đình. Mình nghĩ rằng đó là yêu thương nhưng phương Tây lại cho rằng là đang làm phiền tới gia đình. Đôi lúc tôi cảm thấy hụt hẫng vì con không cần mình giúp đỡ gì hết.

- Sinh ra trong một môi trường đầy đủ có thể làm con không có nhiều khái niệm về đồng tiền, Phan Như Thảo có sợ điều này xảy ra với con?

Bồ Câu may mắn khi sinh gia trong một gia đình quá đầy đủ và hạnh phúc. Hồi nhỏ, tôi từng có suy nghĩ rằng mình phải cố gắng học tập để có được những thứ mong muốn nhưng Bồ Câu lại không có mục tiêu và nhu cầu gì cả. Đơn giản bởi vì hiện tại Bồ Câu đã có tất cả mọi thứ mà con cần.

Bồ Câu nhận thức được rằng phải có tiền mới mua được món đồ yêu thích, nhưng không biết kiếm tiền vất vả ra sao vì con luôn nhìn thấy bố mẹ có tiền. Không phải sinh con ra trong một gia đình giàu có là sung sướng mà đôi khi tôi chịu áp lực phải dạy con cách tự kiếm tiền.



- Phan Như Thảo và ông xã có dự định sinh thêm em bé?

Tôi không tin bản thân có thể sinh thêm con và nuôi tốt như Bồ Câu. Cũng có nhiều người hỏi rằng nhà có điều kiện nên đẻ thêm con, nhưng thực chất bản thân mình không đủ trách nhiệm nuôi dưỡng con thành người tốt cho xã hội, cũng như việc tôi tự nhận mình không phải là một người mẹ giỏi.

Việc nuôi con đối với Thảo rất vất vả, cũng may bên cạnh tôi luôn có ông xã. Lỡ không dành đủ thời gian và tình cảm cho con, có thể nó sẽ buồn, tự kỷ và tìm đến những cái xấu. Nghĩ đến đó tôi lại thấy bản thân không đủ can đảm.