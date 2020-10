Phạm Quỳnh Anh giải thích lí do hay khóc khi hát trên sân khấu

Phạm Quỳnh Anh là cái tên vô cùng quen thuộc với các bạn trẻ yêu nhạc Việt, đặc biệt là các khán giả thế hệ cuối 8X - đầu 9X. Không chỉ ghi điểm bởi các bản nhạc ballad trữ tình đầy cảm xúc, đời tư và sự nghiệp của giọng ca Bụi bay vào mắt cũng luôn là chủ đề khiến khán giả và giới truyền thông tò mò.

Tại Bài Hát Đầu Tiên tuần này, nữ ca sĩ Phạm Quỳnh Anh sẽ thể hiện lại những bản hit gắn liền với tên tuổi của mình và lần đầu mở lòng về những câu chuyện chưa kể.

Phạm Quỳnh Anh là nhân vật chính trong tập 6 Bài Hát Đầu Tiên.

Khi được hỏi về chuỗi bốn bài hit đầu tiên bao gồm Lỗi của mưa, Em 20, Hẹn gặp trong mơ và Soup tình yêu, Phạm Quỳnh Anh chia sẻ: "Đây là bốn bài trong dự án Tứ quý hit được anh Quang Huy và bạn Hamlet Trương chọn và khẳng định luôn là bốn bài trong dự án này sẽ thành hit".

Đối với thành công trên con đường sự nghiệp solo của mình, Phạm Quỳnh Anh khẳng định như một lời cám ơn đến đạo diễn Quang Huy: "Phải kể đến góc nhìn của anh Quang Huy. Có thể anh Huy nhìn thấy được Quỳnh Anh chỉ hợp với những ca khúc mang sứ mệnh chia sẻ với khán giả, những nỗi buồn trong đời sống của họ".

Không những thế, khi được Hương Giang hỏi về thời kỳ đỉnh cao của nhóm H.A.T, nhiều người hâm mộ thắc mắc Phạm Quỳnh Anh có được "cưng chiều" hay không, cô khẳng định luôn là không có chuyện đó: "Ngày xưa trong nhóm có ba bạn nữ thì luôn có những vấn đề rất trẻ con. Trong những cuộc họp, Quỳnh Anh luôn là người bị anh Huy "trảm" trước. Quỳnh Anh cũng thắc mắc tại sao mình là bạn gái mà không nhận được sự nhẹ nhàng nào hết. Sau này Quỳnh Anh mới nhận ra là anh Huy rất công bằng: tình cảm là tình cảm, công việc là công việc. Quỳnh Anh có sai sót gì thì còn bị "trảm" nặng hơn hai bạn kia".

Chia sẻ tiếp về những dự định đang ấp ủ của mình, Phạm Quỳnh Anh bật mí: "Chỉ mong Quỳnh Anh chính là người có thể mang H.A.T quay trở lại với khán giả. Đó là điều mà Quỳnh Anh ấp ủ hai năm nay rồi".

Nói nhiều hơn về sự nghiệp của mình, Quỳnh Anh thẳng thắn: "Đối với Quỳnh Anh, ca hát là một sứ mệnh. Sứ mệnh chia sẻ với tất cả người phụ nữ xung quanh mình, khán giả của mình vì những chuyện không vui trong cuộc sống. Quỳnh Anh chọn cách chia sẻ như thế thì Quỳnh Anh sẽ được ở bên cạnh họ dài lâu nhất. Chỉ có thể bằng âm nhạc thì khoảng cách nó mới thật gần lại và cho họ cảm giác Quỳnh Anh luôn luôn ở đó, không đi đâu cả, giống như họ đã ở bên cạnh Quỳnh Anh trong suốt mười mấy năm qua".

Quỳnh Anh không làm việc vì top trending.

Theo Quỳnh Anh, quan điểm về làm nghề của giọng ca 8X khi quay trở lại đường đua Vbiz: "Đừng đánh giá rằng nếu mình không làm mới thì mình sẽ bị thụt lùi. Đừng áp đặt gì cho nghệ thuật. Quỳnh Anh không làm việc vì top trending và Quỳnh Anh cũng không bao giờ mang vài tỷ ra để đầu tư MV.

Ngày hôm nay Quỳnh Anh cũng không phải một nghệ sĩ đang trên con đường đi chinh phục, khẳng định tên tuổi của mình. Thực sự, mình đã là một người được yêu thương, điều mình cần làm là duy trì sự yêu thương đấy để mọi người không lãng quên mình. Đó là sứ mệnh mà mình cảm thấy mình đang làm tốt rồi".

Quỳnh Anh có những chia sẻ về việc hay khóc khi hát về những chuyện đã qua.

Bên cạnh đó, lần đầu tiên Phạm Quỳnh Anh có những chia sẻ thẳng thắn trên sóng truyền hình về việc "hay khóc khi hát về những chuyện đã qua": "Đôi khi những giọt nước mắt ấy không phải vì những chuyện cũ gì của Quỳnh Anh cả. Bởi vì sự xuất hiện của khán giả, sự yêu thương khán giả dành cho mình tạo ra không gian khiến cho Quỳnh Anh không kìm chế được mỗi khi hát".

Xuất hiện với tư cách ca sĩ khách mời của tuần này là nam ca sĩ Will. Vừa xuất hiện, được MC Anh Tuấn khen "không ai nghĩ một anh chàng điển trai như thế này là quà cho Quỳnh Anh", Quỳnh Anh liền tỏ vẻ tiếc nuối: "Will chỉ là một người em", nam ca sĩ Will liền đính chính khẳng định lại ngay lập tức: "Em chưa bao giờ xem chị là chị".

Bên cạnh đó, bật mí về cách "tạo hit" của mình, Will đưa ra một bí "vũ khí bí mật" mà không ai ngờ tới: "Các ca sĩ nào ra bài muốn có hit gặp chị Phạm Quỳnh Anh ôm, bắt tay là có hit nha".

Bài Hát Đầu Tiên: Teaser Phạm Quỳnh Anh