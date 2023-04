Phạm Anh Khoa: 'Tôi có gia đình hơi sớm nên chưa biết tự do là gì'

(VTC News) -

Sáng 16/4, Bức Tường đã có buổi giới thiệu đến công chúng album thứ 7 mang tên Cân bằng trong dịp kỷ niệm 28 năm hoạt động của ban nhạc. Album chủ yếu được viết bởi hai tay guitar Trần Tuấn Hùng và Vũ Văn Hà, gồm 10 bài hát Cân bằng, Tự do, Mùa hè đi qua, Ta sẽ trở lại, Được và mất, Bông hồng xanh, Hoàng hôn, Hoa mặt trời, Tha thứ, Tình yêu bất tử.

Phạm Anh Khoa chia sẻ về ca khúc Tự do trong album thứ 7 của Bức Tường.

Đặc biệt, Tự do là sáng tác mới của ca sĩ Phạm Anh Khoa. Chia sẻ về ca khúc này, Phạm Anh Khoa cho biết: "Như tựa đề album là Cân bằng, tôi nghĩ sau quá trình cân bằng, tôi sẽ khát khao đến với tự do. Khi bắt tay viết về Tự do, tôi thấy hình như mình có gia đình hơi sớm nên chưa biết tự do là gì. Tôi khó khăn trong việc viết ca khúc Tự do nên phải nhờ người nhà mình viết cùng. Điều này chưa được công bố nhưng vợ tôi cũng có góp phần trong ca khúc Tự do này".

Ngoài sáng tác của Phạm Anh Khoa, điểm mới của album còn ở những bản phối rock với dàn nhạc giao hưởng. Trong đó, tác phẩm Hoa mặt trời là thử nghiệm chưa từng có trong âm nhạc của Bức Tường với phần tham gia phối khi của nhạc sĩ Lưu Quang Minh. Album còn gây chú ý với ca khúc Bông hồng xanh với những giai điệu gần giống ca khúc Bông hồng thuỷ tinh đã chiếm trọn trái tim khán giả trong suốt gần 3 thập kỷ kể từ khi ra đời.

Guitarist Trần Tuấn Hùng chia sẻ: "Bông hồng xanh là loài hoa không có trong tự nhiên, tượng trưng cho tình yêu bất diệt. Điều đặc biệt là khi sáng tác ca khúc này, tôi sử dụng vòng hoà thanh, hợp âm, nhịp 6/8 của Bông hồng thuỷ tinh. Bông hồng thuỷ tinh là câu chuyện tình yêu của anh Lập, còn Bông hồng xanh là câu chuyện tôi tự tưởng tượng ra. Tôi đặt cảm xúc vào chàng trai tuổi hai mươi, đem lòng yêu một cô gái nhưng quá rụt rè, không dám nói ra. Khi chàng trai quyết định nói ra thì đã muộn, cô ấy đã rời xa khỏi vòng tay rồi. Thông qua bài hát tôi muốn gửi tới các bạn trẻ là khi đang có được tình yêu trong tay, hãy giữ thật chặt, đừng để đánh rơi mất".

Nhạc sĩ Trần Tuấn Hùng chia sẻ về album Cân bằng.

Cũng trong buổi giới thiệu, guitarist Trần Tuấn Hùng cho biết album thứ 7 này là một hành trình mới nối tiếp với con đường đã đi của Bức Tường, và không có Trần Lập bên cạnh. Nhưng dường như các thành viên ban nhạc luôn có cảm nhận sự hiện diện của người thủ lĩnh trong mọi hoạt động, trong từng bản nhạc và từng suy nghĩ của tất cả. Điều đó khiến cho Bức Tường luôn thấy mạnh mẽ và tự tin hơn. Nhóm cũng dành tặng thủ lĩnh Trần Lập phiên bản album đầu tiên của Cân bằng. Có mặt tại buổi giới thiệu, chị gái thủ lĩnh Trần Lập xúc động trước tình cảm của các thành viên Bức Tường dành cho em trai.

Với album Cân bằng, Bức Tường mong muốn truyền tải thông điệp: "Trên hành trình này, để làm được nhiều việc, để có một cuộc sống hạnh phúc và ý nghĩa thì không thể thiếu đi sự cân bằng. Đó không phải là mục đích nhưng là điều vô cùng cần thiết để cho chúng ta luôn có được sự ổn định, mạnh mẽ và đầy nhiệt huyết".

Lê Chi