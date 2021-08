Phá vụ án giết tài xế xe ôm, cướp tài sản sau 15 năm nhờ dấu vết máu

Năm 2006, Lê Văn Hạnh (SN 1988) và Ngô Văn Tuấn (SN 1987, cùng trú tại Vĩnh Phúc) lên Lào Cai lập nghiệp. Lười lao động lại nghiện ma tuý nên những đồng lương kiếm được bằng nghề thợ xây chẳng đủ để chi tiêu cho cuộc sống hằng ngày.

Ngày 28/8/2006, Hạnh và Tuấn bàn nhau cướp tài sản của những người lái xe ôm lấy tiền tiêu xài. Sau đó, cả hai đi bộ từ phòng trọ của gia đình Tuấn đến đầu cầu Cốc Lếu, thuộc phường Cốc Lếu. Khi đi, Tuấn mang theo một con dao nhọn…

Cả hai đi loanh quanh một lúc rồi quay lại khu vực đầu cầu Cốc Lếu, lúc này vẫn còn khoảng 3 người chạy xe ôm đang chờ khách trên vỉa hè. Sau khi quan sát, Tuấn và Hạnh đã chọn ông Lê Thái Hồng (SN 1964, tạm trú tại phường Duyên Hải, TP Lào Cai) rồi vờ thuê chở vào khu kinh tế thương mại Kim Thành.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cao tiến thực nghiệm điều tra vụ án.

Đúng như kế hoạch đã bàn bạc từ trước, khi đến đoạn đường xấu và vắng người qua lại, Tuấn giả vờ làm rơi chiếc dép bên phải của anh ta… Khi ông Hồng dừng xe lại thì Tuấn và Hạnh xin tiền nhưng nạn nhân không cho và hô hoán. Hạnh liền dùng con dao mang theo đâm liên tiếp vào nạn nhân. Ông Hồng bỏ chạy nhưng các đối tượng không buông tha. Tuấn đuổi theo ôm được ông Hồng, sau đó Hạnh tiếp tục dùng hung khí tước đoạt mạng sống của người bị hại.

Trong lúc này, Hạnh đã đâm trúng vào ngón tay bàn tay trái của Tuấn, gây chảy máu. Đây là vết máu cơ quan công an thu giữ tại hiện trường; đồng thời là căn cứ quan trọng phục vụ cho việc chứng minh tội phạm sau này. Sau khi gây án, Hạnh và Tuấn cướp xe của nạn nhân nhưng chiếc xe không nổ được máy. Sau đó, hai kẻ này bỏ trốn.

Về phần Tuấn, sau khi gây ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng trên, năm 2020, đối tượng tiếp tục bị Công tỉnh Vĩnh Phúc bắt giữ về hành vi giết người, bị tuyên phạt 13 năm tù; Hạnh sau đó thì lấy vợ, sinh con rồi lên Sơn La sinh sống. Trong thời gian tạm giam tại Trại tạm giam Công an tĩnh Vĩnh Phúc, Tuấn bị ám ảnh nên đã kể với người bạn tù rằng trước đó có gây ra vụ cướp tài sản trên địa bàn TP Lào Cai, còn cụ thể chi tiết thế nào, gây án ở đâu, với ai thì không chia sẻ.

Người bạn tù này, sau đó được chuyển đến Trại giam Tân Lập cải tạo còn Tuấn cũng được chuyển đến một trại giam khác của Bộ Công an. Trong thời gian cải tạo, tại Trại giam Tân Lập, được sự cảm hoá, giáo dục của các cán bộ quản giáo, nhân chứng đã kể lại chi tiết trên. Thông tin này sau đó đã được Cục Cảnh sát Quản lý trại giam, Cơ sở giáo dục, Trường giáo dưỡng chuyển đến Công an tỉnh Lào Cai. Sau khi tiếp nhận công văn, Đại tá Lưu Hồng Quảng, Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai nhanh chóng xác minh thông tin.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Trần Quốc Huy, Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai, cán bộ Đội trọng án đã dựng lại các vụ cướp chưa rõ đối tượng xảy ra trên địa bàn tỉnh Lào Cai trong nhiều năm qua. Trong đó, có những vụ đã bị đình chỉ điều tra… Quá trình rà soát, các trinh sát và điều tra viên phát hiện thông tin do nhân chứng cung cấp trùng khớp với vụ cướp xảy ra vào 28/8/2006 tại phường Cốc Lếu, TP Lào Cai, nạn nhân là ông Hồng.

Tại hồ sơ của vụ án có bản Kết luận giám định pháp y số 37/GĐPY ngày 2/9 của Tổ chức giám định KTHS-PY tỉnh Lào Cai, kết luận về nguyên nhân chết của ông Lê Thái Hồng do suy hô hấp cấp, đa vết thương mất máu cấp do tác động của vật cứng có lưỡi sắc và không được cứu chữa kịp thời.

Tại bản Kết luận giám định số 2307/C21(P7) ngày 12/10/2006 của Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an, kết luận trên các phần đuôi xe máy BKS 24K5 - 6703 (đèn sau, đuôi xe, biển số) có các vết máu người, nhóm máu O. Trong khi mẫu máu của nạn nhân Lê Thái Hồng thuộc nhóm máu A. Phân tích gen (ADN) từ các dấu vết máu thu trên biển số xe máy 24K5 - 6703, trên hòn đá to, trên chiếc dép trái ghi thu tại hiện trường, trên áo nạn nhân Lê Thái Hồng cho thấy là của cùng một người nam giới, không phải là máu của nạn nhân Lê Thái Hồng. Vì thế, cùng với việc vào trại làm việc với Tuấn, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai đã cử một mũi trinh sát thu mẫu tóc và máu của nghi can Tuấn.

Tại bản Kết luận giám định số 2074/C09-TT3 ngày 26/3/2021 của Viện khoa học hình sự - Bộ Công an, kết luận: Mẫu máu trên biển số xe máy 24K5 - 6703 và mẫu máu trên hòn đá to (đã được lưu kiểu gen theo Kết luận giám định số 2307/C21(P7) ngày 12/10/2006 của Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an) là máu của Ngô Văn Tuấn.

Từ căn cứ này, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai đã tập trung lực lượng đấu tranh với Tuấn. Tuấn đã khai nhận cùng đối tượng Hạnh gây ra vụ giết người, cướp tài sản vào năm 2006. Từ lời khai trên, Đội Trọng án Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Lào Cai tổ chức lực lượng truy tìm và phát hiện Hạnh đang ở cùng với vợ tại Sơn La. Tại cơ quan Công an, Hạnh và Tuấn thừa nhận đã gây ra vụ giết người, cướp tài sản tại TP Lào Cai.