Túng quẫn, nam thanh niên đi giết người, cướp tài sản để trả nợ thua độ bóng đá

(VTC News) -

Sáng 16/7, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, đơn vị đang tạm giữ và lấy lời khai, củng cố chứng cứ để khởi tố Nguyễn Văn G (25 tuổi, ngụ huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang) về hành vi giết người, cướp tài sản.

Nguyễn Văn G.

Trước đó, tối 13/7, người dân phát hiện chị Nguyễn Thị D. (44 tuổi) nằm chết ở phòng trọ số 2 tại một nhà trọ ở phường An Hòa, TP Rạch Giá. Nhận được tin báo, Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang chỉ đạo Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TP Rạch Giá cùng các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng vào cuộc điều tra.

Công nhanh chóng xác định G là nghi phạm trong vụ án.

Qua các biện pháp nghiệp vụ và phát động phong trào toàn dân tham gia tố giác tội phạm, ngày 15/7, lực lượng trinh sát hình sự phát hiện G ẩn nấp tại một trại gà ở tổ 19, ấp Tân Hưng, xã Mỹ Lâm, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang.

Khi lực lượng công an đang vây bắt, G chạy lại cánh đồng và trầm mình trong nước. Sau gần 1 ngày, biết không thoát khỏi vòng vây của công an, rạng sáng 16/7, G đã ra nhận tội.

Bước đầu G khai nhận quen với chị Dung từ trước và biết người phụ nữ này đeo nhiều nữ trang và tài sản có giá trị. Tối 13/7, sau khi nhậu xong, G nảy sinh ý định giết chị Dung cướp tài sản để trả tiền thua cá độ bóng đá.

G gọi điện thoại cho chị Dung hẹn gặp nhau, rồi G thuê xe ôm đến nơi chị Dung đang làm việc (quán cà phê trên đường Nguyễn Trung Trực thuộc phường An Hòa, TP Rạch Giá).

Sau đó, cả 2 đi bộ về phòng trọ của chị Dung để tâm sự. Tại đây, G sát hại chị Dung rồi lấy đi nhiều nữ trang bằng vàng, tiền và điện thoại trị giá trên 100 triệu đồng rồi tẩu thoát.