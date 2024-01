Phá đường dây làm giả hơn 10.000 tài liệu cơ quan, tổ chức

(VTC News) -

Ngày 9/1, Công an tỉnh Nghệ An và Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) đã triệt phá thành công chuyên án, bắt giữ 8 đối tượng trong đường dây làm giả hơn 10.000 tài liệu của cơ quan, tổ chức; mua bán, thu thập trái phép tài khoản ngân hàng nhằm chiếm đoạt tài sản hàng tỷ đồng.

Các đối tượng bị bắt giữ

Các đối tượng bị bắt gồm Nguyễn Tất Thắng (SN 1988), Nguyễn Minh Hà (SN 1992), Nguyễn Văn Tuấn (SN 1990) cùng trú tại xã Tam Quang, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An; Lê Văn Thắng, (SN 2000) và Phùng Anh Tuấn (SN1990), cùng trú tại tỉnh Thừa Thiên Huế, Hoàng Thái Bảo (sinh năm 1996), trú tại xã Phú Thượng, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên; Phạm Đỗ Anh Tuấn (sinh năm 1990), trú tại tổ 32 phường Tân Chính, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng và Lã Xuân Thiện (sinh năm 1997) trú tại khu phố 5, Tân Sơn, TT Kim Tân, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hoá.

Tang vật vụ án

Tang vật thu giữ gồm 7 máy tính để bàn, 2 laptop, 50 điện thoại di động, 20.000 phôi thẻ sim điện thoại, 2.000 ảnh CCCD đã được làm giả và nhiều dữ liệu điện tử liên quan hành vi của các đối tượng.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đang tiếp tục điều tra, củng cố chứng cứ để đấu tranh, xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật