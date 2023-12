Phá chuyên án ma túy, thu 1,5 bánh heroin

(VTC News) -

Ngày 20/12, theo tin từ Công an huyện Hưng Nguyên (Nghệ An), đơn vị vừa phá thành công chuyên án ma túy lớn, bắt 2 đối tượng, thu giữ 1,5 bánh heroin, 200 viên ma túy tổng hợp, 50g ma túy dạng đá và một số vật chứng liên quan.

Thời gian gần đây, Công an huyện Hưng Nguyên phát hiện một số đối tượng ngoài địa bàn có biểu hiện câu kết, móc nối với các đối tượng tại huyện Hưng Nguyên để hoạt động phạm tội mua bán trái phép chất ma túy.

Các đối tượng hoạt động lưu động, có nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi nhằm đối phó với cơ quan Công an. Trước tình hình đó Công an huyện Hưng Nguyên đã báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh xác lập chuyên án đấu tranh.

Đối tượng Trần Xuân Vinh tại cơ quan công an

Sau thời gian theo dõi, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ ngày 18/1, 2 tổ công tác trong Ban chuyên án đã đồng loạt bắt giữ 2 đối tượng cầm đầu đường dây mua bán trái phép chất ma túy.

Cụ thể, lúc 17h ngày 18/12, tại xã Trung Phúc Cường, huyện Nam Đàn, tổ công tác số 1 đã tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Xuân Vinh (SN 1956), trú xã Trung Phúc Cường. Còn tại xã Hưng Thông, huyện Hưng Nguyên, tổ công tác số 2 đã bắt quả tang đối tượng Dương Đức Hiếu (SN 1991), trú xã Nghĩa Hồng, huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An).

Qua xác minh, Trần Xuân Vinh là đối tượng đã từng có 1 tiền án về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy” bị tuyên phạt 16 năm tù; còn Dương Đức Hiếu cũng đã từng có 2 tiền án và 2 tiền sự về nhiều tội danh.

Hiện, Công an huyện Hưng Nguyên đang tạm giữ hình sự các đối tượng nêu trên để điều tra làm rõ hành vi mua bán trái phép chất ma túy, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định, đồng thời tiếp tục đấu tranh, mở rộng chuyên án.