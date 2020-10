Petrovietnam tiếp tục hướng về miền Trung yêu thương

Đợt lũ đầu tháng 10/2020 vừa qua đã khiến các tỉnh miền Trung chịu ảnh hưởng nặng nề. Ngay tại thời điểm này, nhiều địa phương miền Trung, đặc biệt là các tỉnh Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên – Huế vẫn chịu ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, mưa lớn trong nhiều ngày, cuộc sống của nhân dân gặp nhiều khó khăn.

PVFCCo trao quà hỗ trợ cho đồng bào vùng lũ

Mưa lũ lớn nhất trong vòng 50 năm qua khiến nhiều tỉnh miền Trung ngập lụt trên phạm vi rộng, hàng nghìn ngôi nhà bị thiệt hại, nhiều héc ta lúa, hoa màu, cây trồng mất trắng, trường học, bệnh viện và công trình bị hư hỏng nặng, giao thông bị chia cắt, nhiều gia đình lâm vào hoàn cảnh khó khăn do nhà bị hư hỏng, ngập nặng.

Đồng cảm với những mất mát của đồng bào miền Trung, Petrovietnam là một trong những đơn vị sớm nhất tổ chức quyên góp ủng hộ, thăm hỏi, động viên các tỉnh gặp thiên tai. Ngay trong ngày 15/10, Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng đã phát động, kêu gọi tinh thần tương thân tương ái của cán bộ, nhân viên, người lao động Tập đoàn tiếp tục ủng hộ bằng tinh thần, vật chất thông qua các hình thức khác nhau, giúp đồng bào hứng chịu thiên tai giảm bớt khó khăn, sớm ổn định cuộc sống.

Đoàn công tác của Tập đoàn trao hỗ trợ cho tỉnh Thừa Thiên - Huế

Cùng với Tập đoàn, các đơn vị thành viên đã kịp thời phát động quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung với sự tham gia của tất cả lãnh đạo, cán bộ, người lao động trong toàn ngành. Cùng ngày, đoàn công tác của Petrovietnam do Phó Tổng giám đốc Đỗ Chí Thanh dẫn đầu đã nhanh chóng đến với các tỉnh, kịp thời trao kinh phí ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung 4 tỷ đồng cho 4 địa phương ảnh hưởng nặng nề do lũ lụt gồm Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam (mỗi tỉnh 01 tỷ đồng). Ngoài ra, Công đoàn Dầu khí Việt Nam cũng dành 500 triệu đồng hỗ trợ 2 tỉnh Thừa Thiên – Huế và Quảng Trị khắc phục hậu quả do mưa lũ.

Các cán bộ, người lao động Dầu khí nhanh chóng hưởng ứng lời kêu gọi của lãnh đạo Tập đoàn bằng nhiều hình thức, sẵn sàng dành ra ít nhất 1 ngày lương để ủng hộ đồng bào, từ tình nguyện tham gia các đoàn công tác đi tới các địa phương, các hộ gia đình gặp khó khăn để tận tay trao ủng hộ, chia sẻ với đồng bào, đến đồng loạt thay avatar trên mạng xã hội để thể hiện tình cảm, chia sẻ hướng về miền Trung.

PVOIL mang quà đến với bà con xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế

Theo thống kê chưa đầy đủ, đến ngày 22/10, Petrovietnam đã quyên góp, dành gần 20 tỷ đồng để ủng hộ các địa phương khắc phục hậu quả thiên tai. Trong đó, Vietsovpetro ủng hộ 4 tỷ đồng, PVEP ủng hộ 900 triệu đồng, BSR ủng hộ 500 triệu đồng, PTSC ủng hộ 500 triệu đồng, PVI ủng hộ 1 tỷ đồng, Phú Quốc POC ủng hộ 580 triệu đồng. PV Drilling ủng hộ 1 tỷ đồng. PETROSETCO cũng đã phát động và trích từ nguồn kinh phí an sinh xã hội, nguồn đóng góp của người lao động trên 1,5 tỷ đồng dành ủng hộ đồng bào miền Trung.

PVGAS ủng hộ tỉnh Thừa Thiên - Huế

Phát huy truyền thống “lá lành đùm lá rách", các tổ chức chính trị - xã hội trong Tập đoàn và các đơn vị thành viên như Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội Cựu chiến binh đều đồng loạt phát động, kêu gọi đoàn viên, hội viên quan tâm, ủng hộ, chia sẻ với nhân dân, đồng bào miền Trung. Từ Vietsovpetro, BSR, PVEP, PVTrans, PV Drilling đến Ban QLDA Sông Hậu 1, các sự kiện kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam đều trở thành sự kiện ủng hộ, hướng về đồng bào miền Trung.

Điển hình như PVTrans đã quyên góp được 400 triệu đồng, PV Drilling quyên góp được 300 triệu đồng trong ngày này. Những ngày này, ở những công trình, nhà máy, xí nghiệp trên khắp mọi miền Tổ quốc, từ Bắc, Trung, Nam, từ nước ngoài, biển khơi, đất liền, người lao động Dầu khí vẫn đang tiếp tục chung tay đóng góp, sẻ chia, con số đóng góp cho đồng bào miền Trung từ các đơn vị cập nhật về ngày một lớn hơn.

Tổng giám đốc PVN Lê Mạnh Hùng tham gia quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung

Ngay trong cơn bão số 7, Công đoàn PV GAS có lời kêu gọi đóng góp, toàn thể ban Lãnh đạo và người lao động PV GAS đã khẩn trương ủng hộ từ 100 nghìn đồng/người trở lên. Có những khoản ủng hộ cá nhân lên tới hàng triệu đồng đã nhanh chóng được gửi tới Công đoàn. Từ đây, khoản tiền ủng hộ 600 triệu đồng lập tức được Công đoàn PV GAS chuyển tới 2 tỉnh Thừa Thiên – Huế và Quảng Trị, ngay tại những vùng nước ngập chưa kịp rút và bà con vẫn đang nỗ lực chống đỡ thiệt hại.

Đại diện PV GAS có mặt tại miền Trung cho biết: “Đoàn cứu trợ PV GAS đã tới từng địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất, chia những phần quà quý báu cho những người/gia đình đang cần hỗ trợ nhất. Ở đâu đoàn cũng phối hợp chặt chẽ với địa phương, lên kế hoạch và danh sách cứu trợ sát thực nhất. Những cảnh tàn phá vì bão lũ thật thương tâm, nên việc hỗ trợ phải thật thiết thực mới giúp bà con mình đúng và đủ được”.

Petrovietnam chung tay vì người nghèo

Tại PVOIL, sau khi phát động sự đóng góp của cán bộ nhân viên trong toàn hệ thống, từ nguồn “Quỹ khắc phục thiên tai, bão lụt”, PVOIL đã trích 200 triệu đồng để kịp thời đến với đồng bào miền Trung. Trong hai ngày 21 và 22/10, các cán bộ nhân viên của PVOIL Thừa Thiên - Huế đã tận tay mang những phần quà đầu tiên đến với đồng bào bị ảnh hưởng của lũ lụt ở xã Phong Xuân và xã Phong Mỹ thuộc huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên - Huế. Đây là 02 xã bị ngập lụt nặng, hiện bà con đang phải khắc phục hậu quả. Những nơi đoàn tới đều ghi nhận rất nhiều khó khăn mà miền Trung đang phải gánh chịu và cần được giúp sức. Trong hoạn nạn, sự động viên hỗ trợ của người lao động Dầu khí được chính quyền và người dân hết sức cảm kích.

Đại diện Petrovietnam nhận vinh danh Top 50 doanh nghiệp có lợi nhuận xuất sắc Việt Nam năm 2020.

Bên cạnh việc quyên góp tiền, các đơn vị đã có nhiều hình thức hỗ trợ phong phú, thiết thực như hỗ trợ các nhu yếu phẩm cần thiết như: áo phao, thuốc men, quần áo, lương thực… để cùng với các địa phương, lực lượng chức năng hỗ trợ tốt nhất cho công tác cứu hộ, cứu nạn cũng như hỗ trợ đồng bào vùng lũ miền Trung vượt qua khó khăn.

Điển hình như PVFCCo đã lên kế hoạch để phối hợp với ngành nông nghiệp địa phương thực hiện các giải pháp sau khi lũ rút để có thể hỗ trợ người dân kịp thời phục hồi sản xuất nông nghiệp như trao tặng phân bón, hướng dẫn kỹ thuật canh tác, phòng trừ sâu bệnh, dịch bệnh sau bão lũ nhằm giúp bà con sớm ổn định cuộc sống, khắc phục hậu quả thiên tai.

Đại diện Petrovietnam và một số đơn vị thành viên được vinh danh tại buổi lễ.

Năm 2020, Petrovietnam và ngành Dầu khí nói chung đối diện với những khó khăn, thách thức chưa từng có trong lịch sử - “khủng hoảng kép” giá dầu suy giảm và dịch bệnh COVID-19 nhưng không vì thế mà Petrovietnam quên đi trách nhiệm xã hội của mình.

Những năm qua, cùng với việc đẩy mạnh và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh, công tác an sinh xã hội luôn được tập thể lãnh đạo, cán bộ công nhân viên Petrovietnam và các đơn vị thành viên quan tâm, coi đó là nhiệm vụ chính trị quan trọng, là trách nhiệm, tình cảm của những người lao động Dầu khí đối với cộng đồng, với xã hội, là văn hoá Petrovietnam. Hưởng ứng lời kêu gọi “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động, tại buổi lễ “Cả nước chung tay vì người nghèo” năm 2020 tổ chức ngày 17/10 vừa qua, Petrovietnam đã ủng hộ 300 tỷ đồng cho quỹ “Vì người nghèo”, an sinh xã hội năm 2020.

Vinh danh Top 500 doanh nghiệp có lợi nhuận tốt nhất Việt Nam năm 2020.jpg

Trong thời gian tới, Petrovietnam cùng các đơn vị tiếp tục phát động, tiếp nhận quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung bằng nhiều hình thức khác nhau, nhiều đơn vị như Vietsovpetro, PETROSETCO đã có kế hoạch đến tận nơi, các vùng sâu, vùng xa, tận tay, tận tâm chia sẻ với đồng bào không chỉ là những phần quà, lương thực, thuốc men, còn là tình cảm, sự động viên, sẻ chia chân thành của người Dầu khí đối với đồng bào miền Trung ruột thịt!