Cán bộ người lao động Petrovietnam dành gần 5 tỷ đồng ủng hộ miền Trung

Trong những ngày vừa qua, các tỉnh miền Trung đã và đang xảy ra mưa to, lũ lụt dài ngày trên diện rộng gây ra nhiều thiệt hại về người và tài sản, hàng trăm xã, phường các tỉnh miền Trung bị ngập lụt, hơn 130 nghìn hộ dân rơi vào cảnh mất nhà do mưa lũ, trong đó các tỉnh bị nặng nhất là Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam... Tính đến nay, có hơn 40 người tử vong và mất tích do lũ lụt.

Tổng giám đốc Petrovietnam kêu gọi người lao động ngành Dầu khí tiếp tục ủng hộ đồng bào bão lụt

Trước tình hình đó, thực hiện chủ trương của Đảng uỷ, lãnh đạo Tập đoàn, sáng ngày 15/10/2020 đoàn công tác của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) do Phó Tổng giám đốc Đỗ Chí Thanh dẫn đầu đã trực tiếp vào miền Trung hỗ trợ, thăm hỏi đồng bào lũ lụt; Đoàn công tác của Tập đoàn kịp thời chuyển kinh phí ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung 4 tỷ đồng cho 4 địa phương ảnh hưởng nặng do lũ lụt gồm Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Quảng Nam (mỗi tỉnh 01 tỷ đồng). Ngoài ra, Công đoàn Dầu khí Việt Nam cũng dành 500 triệu đồng hỗ trợ 2 tỉnh Thừa Thiên – Huế và Quảng Trị khắc phục hậu quả do mưa lũ.

Sáng cùng ngày, tại Trụ sở Tập đoàn, Đoàn Thanh niên Cơ quan Tập đoàn chủ trì phối hợp với Hội Cựu chiến binh Cơ quan Tập đoàn đã khẩn cấp vận động cán bộ, người lao động tại cơ quan Tập đoàn quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung.

Đồng cảm với những mất mát của đồng bào miền Trung, tại buổi phát động, Tổng giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng kêu gọi tinh thần tương thân tương ái của cán bộ, nhân viên, người lao động Tập đoàn tiếp tục ủng hộ bằng tinh thần, vật chất thông qua các hình thức khác nhau, giúp đồng bào hứng chịu thiên tai giảm bớt khó khăn, sớm ổn định cuộc sống. Sau 15 phút đầu giờ sáng, Ban Tổ chức đã quyên góp được gần 100 triệu đồng và một số hiện vật như quần áo chưa qua sử dụng.

Cán bộ, người lao động cơ quan Tập đoàn Dầu khí Việt Nam quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung

Hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng giám đốc Tập đoàn, tại thành phố Vũng Tàu, Hội Cựu chiến binh Tập đoàn đã bàn bạc, phối hợp với Hội Cựu chiến binh Liên doanh Việt – Nga Vietsovpetro tổ chức vận động quyên góp ủng hộ đồng bào lũ lụt ngay trong chiều ngày 15/10/2020.

Đến thời điểm hiện tại, CBCNV Tập đoàn cùng các đơn vị trong toàn ngành đang tiếp tục có nhiều hình thức phong phú quyên góp tiền, nhu yếu phẩm cần thiết để cùng với các địa phương, lực lượng chức năng hỗ trợ tốt nhất cho công tác cứu hộ, cứu nạn cũng như hỗ trợ đồng bào vùng lũ miền Trung vượt qua khó khăn.

Thông tin sẽ tiếp tục được cập nhật.