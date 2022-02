Petrovietnam hoàn thành vượt mức kế hoạch tháng 1/2022

(VTC News) -

Ngày 14/2, Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) Lê Mạnh Hùng chủ trì buổi giao ban điều hành sản xuất, kinh doanh thường kỳ tháng 2 năm 2022 trực tuyến với thủ trưởng các đơn vị trong toàn Tập đoàn về kết quả SXKD tháng 1, kế hoạch tháng 2, đồng thời cập nhật mục tiêu, kế hoạch, giải pháp, thống nhất điều hành thực hiện các nhiệm vụ của năm 2022.

Toàn cảnh Hội nghị Giao ban.

Trong tháng 01/2022, cùng với việc dần mở cửa, phục hồi trở lại của các nền kinh tế lớn, kinh tế, thương mại, đầu tư toàn cầu vẫn phải đối mặt với những nguy cơ tiềm ẩn của đại dịch COVID-19, lạm phát, gián đoạn nguồn cung, động thái thắt chặt tiền tệ… có nguy cơ làm suy yếu đà phục hồi của kinh tế thế giới.

Bên cạnh đó, những diễn biến mới của tình hình chính trị thế giới như căng thẳng giữa Nga và Ukraine, đàm phán giữa Mỹ - Iran về vấn đề hạt nhân... có thể sẽ ảnh hưởng lớn đến kinh tế vĩ mô.

Tổng giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng phát biểu kết luận Hội nghị.

Trong nước, kinh tế có sự phục hồi tích cực trong tháng 1. Tuy nhiên, tình hình tiêu thụ năng lượng, đặc biệt là điện, khí phục hồi chậm, ở mức thấp, tác động trực tiếp đến hoạt động SXKD của Tập đoàn. Cùng với đó, do nền kinh tế nước ta phụ thuộc nhiều vào nguyên vật liệu nhập khẩu nên sẽ phải đối mặt với nguy cơ lạm phát cao trước xu hướng tăng giá các mặt hàng nguyên vật liệu trên thế giới, cũng như những rủi ro về tỷ giá khi các quốc gia đối tác thương mại chính có khả năng quay trở lại chính sách tiền tệ thắt chặt.

Ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, Tổng Giám đốc Tập đoàn tổ chức làm việc về công tác triển khai kế hoạch năm 2022 ở tất cả 5 lĩnh vực hoạt động, thống nhất các nội dung và giải pháp triển khai đồng bộ chương trình hành động nhằm thực hiện thành công kế hoạch năm 2022 đã được HĐTV phê duyệt cho các đơn vị và đảm bảo cam kết về tăng trưởng đã được Tổng Giám đốc Tập đoàn kết luận tại Hội nghị Tổng kết năm 2021.

Với nền tảng từ việc thực hiện tốt kế hoạch năm 2021, cùng nỗ lực quyết tâm cao ngay từ đầu năm, Petrovietnam đã có khởi đầu tích cực, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu SXKD tháng 01/2022. Trong đó, sản lượng khai thác dầu tháng 1 đạt 0,93 triệu tấn, vượt 24,2% kế hoạch (KH) tháng 1 và bằng 10,7% KH năm 2022. Sản xuất điện, đạm, xăng dầu ở công suất cao. Tuy nhiên, sản lượng khí thực hiện thấp do thời gian nghỉ lễ, nhu cầu huy động khí để sản xuất điện tiếp tục khó khăn, ở mức thấp.

Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Hoàng Quốc Vượng trao quà cho người lao động làm việc trong những ngày Tết.

Các chỉ tiêu tài chính hoàn thành vượt mức và tăng trưởng cao so với cùng kỳ. Tháng 01/2022, tổng doanh thu toàn Tập đoàn ước đạt 60,8 nghìn tỷ đồng, vượt 36% KH tháng và tăng 43% so với cùng kỳ 2021. Nộp ngân sách toàn Tập đoàn ước đạt 8,4 nghìn tỷ đồng, vượt 44% KH tháng và tăng 42% so với cùng kỳ 2021. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất ước đạt 6,2 nghìn tỷ đồng, vượt 2,9 lần KH tháng và tăng 2,5 lần so với cùng kỳ 2021.

Petrovietnam cùng các đơn vị thành viên đã tích cực tham gia đảm bảo nguồn cung xăng dầu trên thị trường, góp phần không để đứt gãy chuỗi cung ứng, bình ổn thị trường trước những biến động, thiếu hụt nguồn cung trên thị trường xăng dầu thời gian qua.

Trong tháng 01/2022, các đơn vị trong toàn Tập đoàn đã khẩn trương tập trung triển khai KH năm 2022 và cơ bản đã đã hoàn thành, hoàn thành vượt mức KH tháng. Công tác an toàn trên các công trình/nhà máy/giàn khoan của Tập đoàn được đảm bảo an toàn, thông suốt đặc biệt không để xảy ra bất kỳ sự cố nào trong dịp Tết Nguyên đán.

Công tác chế độ chính sách cho CBCNV được đảm bảo, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên Đán, đã tạo không khí phấn khởi đối với toàn thể người lao động Dầu khí. Bên cạnh đó, Lãnh đạo Tập đoàn tổ chức các chương trình ASXH tại các địa phương trong cả nước như: Tết Vì người nghèo, xây dựng các hạng mục trường học ở: Hoà Bình, Nam Định, Hậu Giang,…

Toàn cảnh Hội nghị Tổng kết công tác năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022 của Petrovietnam.

Phát biểu chỉ đạo, ông Hoàng Quốc Vượng - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn chỉ đạo cụ thể một số nhiệm vụ trọng tâm sắp tới như: Thúc đẩy việc thực hiện các cam kết của đối tác trong Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn để tiến tới các giải pháp tái cấu trúc công ty này; tăng cường kiểm tra, giám sát, đảm bảo tuyệt đối các mốc tiến độ quan trọng của Dự án Nhiệt điện Thái Bình 2; chuẩn bị cho khánh thành, đưa vào hoạt động Nhà máy Nhiệt điện Sông Hậu 1 dự kiến trong tháng 3/2022; đồng thời tích cực phối hợp với các cấp có thẩm quyền, đơn vị liên quan để thúc đẩy việc tham gia, phát triển lĩnh vực điện gió ngoài khơi của Tập đoàn.

Đánh giá tình hình năm 2022 mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng cũng có nhiều dấu hiệu tích cực, Chủ tịch HĐTV Hoàng Quốc Vượng chỉ đạo các đơn vị nỗ lực triển khai các giải pháp hướng đến mục tiêu hoàn thành tốt kế hoạch năm 2022, đạt kết quả cao hơn so với năm 2021.

NMNĐ Thái Bình 2 đã hoàn tất công tác nhập dầu FO và hóa chất phục vụ đốt lửa lần đầu Tổ máy số 1 trong những ngày Tết nguyên đán.

Kết luận buổi làm việc, Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh, trong tháng 1, Tập đoàn đã đạt được kết quả khá toàn diện và tăng trưởng cao so với cùng kỳ. Kết quả này sẽ tạo động lực và tiền đề quan trọng để Petrovietnam hướng tới hoàn thành tốt kế hoạch quý 1 và các quý tiếp theo của năm 2022.

Tổng Giám đốc Petrovietnam yêu cầu toàn Tập đoàn cần tập trung một số giải pháp trong thời gian tới như: Xây dựng phương án kiểm soát thay đổi để ứng phó với dịch bệnh trong tình hình mới, cũng như những biến động của thị trường; bám sát, cập nhật chặt chẽ diễn biến tình hình chính trị, xung đột trên thế giới, cung - cầu trong và ngoài nước để có giải pháp, kịch bản ứng phó hiệu quả; cập nhật quá trình tái thiết lại cơ cấu năng lượng nói chung và trong ngành Dầu khí nói riêng để có những giải pháp kiểm soát, ứng phó trong ngắn và dài hạn với dịch chuyển năng lượng; tăng cường công tác quản trị, rà soát, cập nhật lại mục tiêu kế hoạch, trên cơ sở kết quả thực hiện năm 2021 và định hướng tăng trưởng trong từng lĩnh vực hoạt động của Tập đoàn, làm cơ sở kiểm soát định kỳ hằng tháng, hằng quý, hướng đến thực hiện hiệu quả kế hoạch năm 2022.

PVOil đảm bảo cung ứng xăng dầu trước, trong và sau dịp Tết nguyên đán.

Cùng với đó, Tổng Giám đốc Lê Mạnh Hùng chỉ đạo các đơn vị chuẩn bị tốt cho kỳ báo cáo tài chính và Đại hội đồng cổ đông thường niên sắp tới; chú trọng dự báo, kiểm soát chi phí khi các rủi ro đầu vào tăng cao; kiểm soát việc thực hiện và tiếp tục đẩy mạnh triển khai các chuỗi giá trị trong Tập đoàn; triển khai đồng bộ từ Tập đoàn đến các đơn vị về chuyển đổi số; thúc đẩy công tác đầu tư, tăng cường quản trị danh mục đầu tư, tập trung vào các dự án trọng điểm, các dự án khó khăn; chú trọng công tác nghiên cứu phát triển, nắm chắc, dự báo và định hướng được những xu hướng ảnh hưởng, tác động lớn đến lĩnh vực năng lượng, dầu khí, từ đó triển khai đồng bộ các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học dài hạn để tạo ra các sản phẩm, dịch vụ mới kế thừa, gối đầu và phát huy tài sản hiện có của ngành; tiếp tục đẩy mạnh triển khai đồng bộ Đề án tái tạo văn hóa doanh nghiệp Petrovietnam cũng như triển khai đồng bộ Bộ nhận diện thương hiệu mới của Tập đoàn.