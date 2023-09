PC Lạng Sơn: Đẩy mạnh tuyên truyền an toàn điện trong dân

(VTC News) -

Lạng Sơn là một tỉnh miền núi, biên giới, hệ thống lưới điện quản lý rộng, nhiều xuất tuyến đi qua vực đồi núi, các khu dân cư, vùng sản xuất… nên công tác quản lý, đặc biệt là việc đảm an toàn hệ thống lưới điện trong nhân dân rất phức tạp.

Trong đó, các tai nạn điện thường xảy ra do các nguyên nhân như tự ý trèo lên cột điện, trạm biến áp; dùng thiết bị điện để quay cá; thả diều vướng vào đường dây; xe cẩu mắc lên đường dây; treo các loại biển hiệu, quảng cáo vi phạm khoảng cách an toàn; xây dựng công trình nhà ở, trồng hoặc để cây vi phạm hành lang lưới điện…

Công ty Điện lực Lạng Sơn đẩy mạnh công tác tuyên truyền an toàn điện trong dân.

Trước thực trạng đó, thời gian qua, Công ty Điện lực Lạng Sơn chú trọng chỉ đạo các Điện lực trực thuộc phối hợp tốt với chính quyền địa phương và Ban chỉ đạo bảo vệ an toàn công trình lưới điện cao áp các cấp tổ chức tuyên truyền pháp luật tại các địa bàn xã, phường, thôn/bản cho đông đảo cán bộ và người dân.

Nội dung tuyên truyền tập trung chủ yếu vào việc hướng dẫn người dân các biện pháp phòng tránh tai nạn điện; Cách thức sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả; bảo vệ an toàn lưới điện...

Hướng dẫn người dân sử dụng điện an toàn, tiết kiệm.

Ông Vũ Đình Toản - Trưởng phòng An toàn, Công ty Điện lực Lạng Sơn cho biết: "Tỷ lệ sử dụng điện của người dân Lạng Sơn hiện là trên 99,7%, về phía quản lý ngành điện chúng tôi cũng hết sức quan tâm đến việc làm sao để tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân, để mọi người dân đều sử dụng điện an toàn, tiết kiệm.

Ngoài ra, chúng tôi cũng tuyên truyền về các văn bản quy phạm pháp luật để cho người dân chấp hành, tránh tình trạng xảy ra những sự cố đáng tiếc về thiết bị cũng như đặc biệt với con người".

Bên cạnh đó, Công ty Điện lực Lạng Sơn cũng chỉ đạo Điện lực các huyện, thành phố thường xuyên tổ chức các đợt tuyên truyền lưu động, tuyên truyền trên loa truyền thanh của các khu dân cư về cách sử dụng điện an toàn; phát tờ rơi, đặt banner, pano, áp phích với các khẩu hiệu vận động người dân sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả tại những nơi tập trung đông người như: trường học, chợ, bệnh viện, khu vui chơi giải trí…

Cùng với đó, Công ty cũng triển khai các hoạt động tuyên truyền, thông báo và khuyến cáo người dân các biện pháp đảm bảo an toàn điện thông qua Báo Lạng Sơn, Đài phát thanh và Truyền hình Lạng Sơn và mạng xã hội như Zalo, Facebook.

Chỉ tính riêng từ đầu năm đến nay, Công ty và các Điện lực trực thuộc tổ chức đăng tải tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng được hơn 1.000 tin, bài viết và chuyên mục, phóng sự…

Phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các hộ dân sử dụng điện an toàn, tiết kiệm.

Ông Nguyễn Đình Bình - Giám đốc Điện lực Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn cho biết: "Chúng tôi phối hợp với chính quyền địa phương, cụ thể là với các tổ dân phố, các thôn bản để lồng ghép tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các hộ dân sử dụng điện an toàn, tiết kiệm, cũng như là chủ động khắc phục các đường dây, hệ thống điện của gia đình theo quy định.

Bên cạnh đó, thông qua các đồng chí Trưởng khu chúng tôi có gửi các biên bản và thông tin giúp chúng tôi tuyên truyền thêm đến bà con khối phố về việc sử dụng điện an toàn và tiết kiệm, hiệu quả".

Hiện nay, đang bước vào mùa mưa bão, chính vì vậy, Công ty Điện lực Lạng Sơn cũng đang đẩy mạnh tuyên truyền đến người dân các biện pháp về đảm bảo an toàn điện trong mùa mưa bão như: Khuyến cáo người dân ngắt nguồn điện (tắt cầu dao) trong trường hợp khu vực nhà đang sinh sống bị ngập nước hoặc bị mưa làm ướt các thiết bị điện để giảm thiểu nguy cơ chập cháy cũng như tai nạn về điện; tuyên truyền vận động người dân bố trí lắp đặt đường dây dẫn, ổ cắm, thiết bị sử dụng điện trong nhà cao hơn mực nước ngập úng, ẩm ướt đã từng xảy ra; lắp đặt các thiết bị đóng, cắt có tính năng chống rò điện phù hợp.

Đặc biệt, người dân cần cắt toàn bộ nguồn điện cung cấp cho các thiết bị điện lắp đặt ngoài trời như: bảng hiệu, bảng quảng cáo… khi trời mưa to, gió lớn và kịp thời thông báo cho ngành Điện cũng như chính quyền địa phương khi phát hiện thấy hiện tượng mất an toàn cung cấp điện.

Hướng dẫn khách hàng sử dụng điện an toàn, chống chập cháy nổ tại các nhà sàn bằng gỗ nằm trong khu du lịch cộng đồng huyện Bắc Sơn.

Nhờ chú trọng đẩy mạnh các biện pháp trong công tác tuyên truyền, nên từ đầu năm 2023 đến nay, sự cố do người dân vi phạm hành lang lưới điện gây ra giảm 4 vụ so với cùng kỳ năm 2022. Thời gian tới, Công ty Điện lực Lạng Sơn sẽ tiếp tục tăng cường tuyên truyền công tác an toàn điện trong dân đến tận các vùng sâu, vùng xa để người dân nắm biết, phòng chánh, hạn chế tối đa những vi phạm dẫn đến tai nạn về điện.