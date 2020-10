PC Hà Tĩnh: Nỗ lực cấp điện trở lại cho bà con nhân dân sau mưa lũ

Ông Nguyễn Phúc Phong, GĐ Công ty đi kiểm tra lũ lụt cùng PBT TT tỉnh uỷ Trần Thế Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Tiến Hưng, GĐ Sở NNPTNT và PCT UBND TP Hà Tĩnh

Đoàn công tác số 1 Công ty Điện lực Hà Tĩnhlên đường kiểm tra chỉ đạo lũ lụt

Xe chở thuyền cứu hộ đi vào vùng ngập sâu.

Công nhân Công ty Điện lực Hà Tĩnh nỗ lực khắc phục cấp điện cho người dân sau lũ.

Công nhân Điện lực Cẩm Xuyên đi kiểm tra xử lý đóng điện cho người dân.

Theo đó, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, từ ngày 18/10 đến 20/10/2020 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh xảy ra mưa lớn kéo dài đã gây ngập lụt trên diện rộng tại các huyện Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, Thạch Hà, Lộc Hà, Hương Khê, Thành phố Hà Tĩnh…Để đảm bảo an toàn cho thiết bị và an toàn điện trong dân, Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã chủ động cắt điện, sa thải một số tuyến đường dây và trạm biến áp không đảm bảo an toàn vận hành.

Điện lực Thành Phố cô lập TBA Đại Nài 3 để đóng điện đường dây trục chính 374E18.1 cấp điện mạch vòng cho huyện Cẩm Xuyên.

Mặc dù đến thời điểm này, nước đã rút, nhiều khu vực, hộ dân đã được cấp điện trở lại, đảm bảo an toàn phục vụ đời sống sinh hoạt, tuy nhiên vẫn còn một số khu vực đặc biệt là địa bàn Thành phố Hà Tĩnh, Cẩm Xuyên, Thạch Hà… nước đang còn chảy xiết và ngập sâu.

Với phương châm “nước rút đến đâu kiểm tra, đóng điện đến đó” Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã nỗ lực, cố gắng ngày đêm để khắc phục, xử lý và cấp điện trở lại cho nhân dân. Tính đến 7h ngày 22/10/2020, toàn Công ty còn 02 đường dây; 08 nhánh rẽ trung thế; 335 TBA hạ thế đang mất điện, ảnh hướng đến khoảng 11% khách hàng của Công ty (52.946/459.298 khách hàng) thuộc 26 xã, phường các địa bàn huyện Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, Thành phố Hà Tĩnh, Thạch Hà, Hương Khê, Lộc Hà.

Đoàn công nhân Điện lực Thành Phố và phóng viên Đài, Báo tham gia đóng điện cho nhân dân sau lũ lụt.

Để đảm bảo an toàn điện trong dân, sau thi theo dõi, kiểm tra, xác định khu vực đảm bảo các điều kiện an toàn lúc đó đơn vị mới triển khai đóng cấp điện. Đối với một số đường dây, trạm biến áp đang bị ngập sâu, không đảm bảo an toàn cấp điện, Công ty đã chỉ đạo các đơn vị tạm thời chưa đóng điện để đảm bảo an toàn cho bà con nhân dân.

Bên cạnh đó, để đảm bảo công tác an toàn sau khi đóng điện Công ty đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc trực tiếp gửi công văn tới UBND xã, thị trấn đồng thời bố trí CBCNV đi đến từng thôn, xóm, xã, thị trấn dùng loa tay để tuyên truyền bà con nhân dân thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về an toàn điện sau khi nước rút.

Công nhân Điện lực Cẩm Xuyên dùng loa tay khuyến cáo người dân kiểm tra thiết bị điện đảm bảo an toàn.

Công nhân Điện lực Cẩm Xuyên dùng loa tay khuyến cáo người dân kiểm tra thiết bị điện đảm bảo an toàn.

Trong quá trình tuyên truyền, sửa chửa điện, CBCNV Công ty Điện lực Hà Tĩnh cũng đã phối hợp, hỗ trợ bà con kiểm tra dây ra sau công tơ và các thiết bị điện trong gia đình. Hệ thống điện của nhà dân bị ngâm nước lâu ngay nên nguy cơ mất an toàn rất cao vì vậy CBCNV trong đơn vị đã tăng cường tư vấn, khuyến cáo cách sử dụng điện an toàn, tiết kiệm giúp người dân yên tâm sử dụng.

Công nhân Điện lực Cẩm Xuyên hỗ trợ kiểm tra thiết bị điện trong nhà cho người dân.

Công nhân Điện lực Cẩm Xuyên hỗ trợ kiểm tra thiết bị điện trong nhà cho người dân.

Thấu hiểu những khó khăn, vất vả của bà con trong vùng ngập lụt, ngoài việc hỗ trợ chính quyền ứng cứu, di dân ra khỏi vùng ngập lụt, nhiều công nhân đã thể hiện nghĩa cử cao đẹp của mình, chia sẻ, giúp đỡ bà con một số thực phẩm cần thiết như nước uống, mì tôm… giúp họ chóng chọi qua cơn lũ lụt. Tấm lòng của các anh đã phần nào làm vơi bớt những khó khăn của người dân trước những ảnh hưởng, thiệt hại do thiên tai gây ra, giúp họ sớm khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống.

Công nhân Điện lực Thành phố hỗ trợ mì tôm cho người dân bị ngập lũ.

Anh Lê Xuân Thủy, Điện lực Can Lộc hỗ trợ mì tôm cho người già neo đơn.

Chia sẻ về việc làm này, anh Lê Xuân Thủy đội phó Đội QLVH số 1, Điện lực Can Lộc cho biết: “Trong quá trình đi xử lý khắc phục mưa lũ, chúng tôi gặp rất nhiều hoàn cảnh hết sức khó khăn, neo đơn, không nơi nương tựa. Chúng tôi muốn lan tỏa tinh thần “tương thân tương ái” của người dân Việt Nam nói chung và lan tỏa hình ảnh đẹp của công nhân ngành Điện nói riêng đến với người dân. Mặc dù khối lượng công việc rất nhiều, anh em đã thấm mệt nhưng khi làm được việc ý nghĩa bản thân chúng tôi cảm thấy vui sướng và phấn khởi vô cùng”.

Với nỗ lực và quyết tâm cao của toàn thể đội ngũ CBCNV trong Công ty và sự chỉ đạo quyết liệt từ Tổng công ty Điện lực miền Bắc những thiệt hại do lũ lụt vừa gây ra sẽ sớm được xử lý khắc phục, đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định phục vụ nhân dân trên địa bàn. Qua đó, tinh thần và kinh nghiệm trong công tác phòng chống, khắc phục thiên tai của các thành viên trong đơn vị cũng càng được nâng cao, sẵn sàng các phương án khả thi để ứng phó với cơn bão số 8 nếu có nguy cơ đổ bộ vào Hà Tĩnh.