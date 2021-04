Oscar 2021 - chiến thắng lịch sử của phụ nữ châu Á

(VTC News) -

Sáng 26/4 (giờ Việt Nam), lễ trao giải Oscar lần thứ 93 đã diễn ra đầy ắp những sự kiện lịch sử tôn vinh những phụ nữ và người da màu. Tại buổi lễ, 23 hạng mục đã được trao cho các bộ phim, đạo diễn, diễn viên, nhà làm phim và những cái tên chiến thắng dường như đã được dự đoán từ trước.

Lễ trao giải Oscar lần thứ 93 diễn ra song song tại hội trường nhà ga Union Station và nhà hát Dolby ở Los Angeles sáng 26/4 (giờ Việt Nam).

Ngôi sao Minari Yuh-jung Youn đã trở thành nữ diễn viên Hàn Quốc đầu tiên giành được giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất. Trong khi đó, nữ đạo diễn gốc Hoa Chloé Zhao cũng giành giải Đạo diễn xuất sắc nhất cho bộ phim Nomadland được giới phê bình đánh giá cao. Phải mất 93 năm, Viện Hàn lâm mới chọn tôn vinh một phụ nữ châu Á với tư cách nhà làm phim.

Đây cũng là năm đầu tiên, giải thưởng Oscar vinh danh các tác phẩm điện ảnh phát hành trong 2 năm liên tiếp, từ ngày 1/1/2020 đến 28/2 năm nay.

Phim hay nhất: Nomadland

Là ứng cử viên sáng giá nhất của mùa giải, chiến thắng của Nomadland không ngoài dự đoán của giới phê bình. Phim hoàn tất "sự thống trị" tại mùa giải thưởng năm nay với giải Oscar quan trọng nhất. Trước đó, phim thắng tại nhiều giải uy tín như Quả Cầu Vàng, BAFTA và LHP Venices.

"Nomadland" của nữ đạo diễn Chloe Zhao giành giải thưởng cao nhất của Viện Hàn lâm.

Tác phẩm của đạo diễn Chloe Zhao là bộ phim chính kịch mang màu sắc phim tài liệu. Tác phẩm là bức tâm thư nhẹ nhàng nhưng đầy mãnh liệt về những số phận bấp bênh khi giấc mơ Mỹ bị bỏ rơi. Không còn sự xa hoa, giàu có, không còn những cung đường tràn ngập ánh sáng, Nomadland bắt đầu thế giới từ tận cùng nơi đáy xã hội nước Mỹ và ở đây đại diện là Fern (Frances McDormand thủ vai), người phụ nữ gần như trắng tay ở tuổi 60.

Mất việc, mất chồng, không có nhà để ở, Fern lang thang khắp nơi trên đất nước Mỹ với một chiếc xe tải. Vẻ đẹp của nước Mỹ trong Nomadland được lột tả bằng thứ ngôn ngữ điện ảnh thanh thoát và êm dịu. Thông qua hành trình của Fern, Chloe Zhao đã phơi bày những góc khuất của xã hội Mỹ và gửi gắm thông điệp nhân sinh sâu sắc. Vì thế chiến thắng của phim hoàn toàn xứng đáng.

Nam diễn viên chính xuất sắc nhất: Anthony Hopkins

Đây là hạng mục gây bất ngờ nhất trong lễ trao giải hôm nay. Anthony Hopkins giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc với The Father. Kết quả này trái với dự đoán của người hâm mộ dành cho nam diễn viên quá cố Chadwick Boseman. Đây là giải Oscar thứ 2 trong sự nghiệp của Anthony Hopkins. Tuy nhiên, ông không đến tham gia lễ trao giải năm nay.

Anthony Hopkins xuất sắc giành giải "Nam diễn viên chính xuất sắc" với "The Father".

Với tượng vàng này, Anthony Hopkins trở thành diễn viên lớn tuổi nhất thắng Oscar. Ông đoạt giải nhờ vai diễn người cha mất trí nhớ ngoan cố đang phải thích nghi với cuộc sống sau khi chuyển đến sống với con gái trong The Father. The Guardian đánh giá diễn xuất của Hopkins là màn trình diễn đáng kinh ngạc và có thể khiến người xem tan nát cõi lòng. Những cung bậc cảm xúc của nhân vật Anthony được Hopkins thể hiện chân thật và cuốn hút.

Dù hơn 80 tuổi, ông vẫn có thể thực hiện cảnh nhảy tap dance đầy lôi cuốn. Hopkins gây xúc động cho người xem ở những cảnh suy sụp, cần bờ vai an ủi. Variety đánh giá tác phẩm đạt được sự sâu sắc mà rất ít phim có đề tài về nhân vật suy giảm trí lực có thể khắc họa, và ở đó diễn xuất tinh tế của Hopkins đã làm nên thành công của bộ phim.

Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất: Frances McDormand

Đúng như dự đoán của giới phê bình, Frances McDormand xuất sắc mang về tượng vàng thứ 3 trong sự nghiệp. Hiện tại, McDormand chỉ còn thua kỷ lục Oscar của huyền thoại Katherine Hepburn đúng một chiến thắng. Ngay khi nhận giải, Frances McDormand kêu gọi khán giả đến xem phim tại những điểm chiếu "có màn hình lớn nhất có thể", phù hợp với thông điệp kêu gọi khán giả trở lại rạp của ban tổ chức năm nay.

Frances McDormand có lần thứ ba thắng giải "Nữ diễn viên chính xuất sắc" tại Oscar.

McDormand đã khắc họa về xuất sắc Fern - người phụ nữ 60 tuổi mất hết tất cả, công việc, tài sản trong cuộc Đại suy thoái, bắt đầu cuộc sống du mục, rong ruổi khắp nước Mỹ chỉ với chiếc xe tải. Diễn xuất tự nhiên của McDormand khiến Fenn hiện lên sống động như nhân vật thật. Nữ diễn viên cho biết vai diễn này được khơi gợi cảm hứng từ quyết định từ bỏ diễn xuất của chính cô.

Đạo diễn xuất sắc nhất: Chloe Zhao

Nữ đạo diễn gốc Hoa Chloé Zhao xuất sắc giành giải thưởng quan trọng này với bộ phim Nomadland. Cô là người phụ nữ thứ hai từng giành được giải Oscar này, sau Kathryn Bigelow (The Hurt Locker).

Giải Oscar năm nay đánh dấu lần đầu tiên trong lịch sử có hơn một nhà làm phim nữ được đề cử cho hạng mục Đạo diễn xuất sắc nhất trong một năm. Trước đó, chỉ có 5 đạo diễn nữ được đề cử ở hạng mục Đạo diễn xuất sắc nhất trong lịch sử Oscar.

Phải mất 93 năm, Viện Hàn lâm mới chọn một phụ nữ châu Á cho danh hiệu "Đạo diễn xuất sắc nhất".

Chiến thắng của Chloé Zhao có ý nghĩa quan trọng đối với phụ nữ châu Á ở Hollywood. Là một phần của nhóm nữ đạo diễn châu Á đang lên, Zhao đã và đang làm nên lịch sử. Zhao là nhà làm phim được trao nhiều giải thưởng nhất từ ​​trước đến nay trong một mùa giải. Trong mùa giải năm nay, cô đã mang về giải Đạo diễn xuất sắc nhất tại Quả cầu vàng, Giải thưởng Sự lựa chọn của Nhà phê bình và Giải thưởng của Tổ chức Đạo diễn cùng nhiều giải thưởng khác.

Khoảnh khắc nhận giải, nữ đạo diễn nói về tuổi thơ lớn lên ở Trung Quốc, đọc thuộc những bài thơ, văn kinh điển của quê hương. Cô trích dẫn một trong những câu nói yêu thích bằng tiếng Trung: "Nhân chi sơ, tính bản thiện", sau đó dịch ra tiếng Anh cho khán giả. “Điều này dành cho bất kỳ ai có niềm tin và can đảm để giữ lấy sự tốt đẹp trong bản thân", Chloé Zhao nói khi nhận giải Oscar "Đạo diễn xuất sắc nhất" cho bộ phim Nomadland.

Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất: Daniel Kaluuya

Daniel Kaluuya là một trong những cái tên nổi bật những năm gần đây. Anh từng để tuột mất giải thưởng Oscar với vai diễn đình đám trong Get out. Tuy nhiên, năm 2021, Daniel đã trở lại và giành chiến thắng đầy thuyết phục với màn hóa thân thủ lĩnh tổ chức Black Panther Fred Hampton trong Judas and the Black Messiah. Trước đó, anh cũng thâu tóm gần hết số giải thưởng tiền Oscar như Quả cầu vàng, BAFTA.

Nam diễn viên Daniel Kaluuya nhận tượng vàng Oscar đầu tiên trong sự nghiệp.

Nam diễn viên xúc động cảm ơn gia đình, bố mẹ, đồng nghiệp và nhất là khán giả đã ủng hộ sự nghiệp diễn xuất của anh. Trong bài phát biểu nhận giải, Kaluuya cho biết anh chia sẻ niềm vinh dự với bạn diễn và người được đề cử LaKeith Stanfield, người đã đóng vai William O'Neal trong bộ phim Judas and the Black Messiah. Kaluuya cũng bày tỏ lòng kính trọng đối với Hampton, nói rằng: "Thật may mắn biết bao khi chúng tôi được sống lại trong quãng đời mà anh ấy sống".

Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất: Yuh-Jung Youn

Điện ảnh Hàn Quốc tiếp tục làm nên lịch sử với huyền thoại diễn xuất Yuh-Jung Youn. Nữ diễn viên gạo cội 74 tuổi đã vượt qua nhiều đối thủ "nặng ký" để giành giải thưởng Oscar đầu tiên trong sự nghiệp. Bà là nữ nghệ sĩ Hàn Quốc đầu tiên đoạt giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc Oscar, với vai bà ngoại trong phim Minari.

Huyền thoại diễn xuất Yuh-Jung Youn mang về tượng vàng Oscar cho điện ảnh Hàn Quốc.

Đây là thành tựu mà chưa một nghệ sĩ Hàn Quốc đạt được, kể cả bộ phim thắng giải Oscar năm ngoái là Parasite (2019) cũng không được đề cử nào cho dàn diễn viên. Trước đó, Youn Yuh Jung đã đoạt giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất của Hiệp hội Diễn viên Mỹ (SAG) và BAFTA (Anh). Phim Minari nhận Quả cầu vàng 2021 hạng mục Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất.

Trong bài phát biểu của mình, Youn đã nói về cách bà đã xem lễ trao giải Oscar ở quê nhà ở Hàn Quốc và rằng đó là một trải nghiệm siêu thực khi có mặt tại buổi lễ. "Tôi ở đây một mình. Tôi không thể tin rằng tôi đang ở đây... hãy để tôi xốc lại tinh thần nào. Cảm ơn Viện Hàn lâm", bà nói.

Bà xúc động khi lên nhận giải thưởng.

Nữ diễn viên cũng khiêm tốn, bày tỏ sự ngưỡng mộ với Glenn Close và các diễn viên khác cũng được đề cử trong hạng mục này. Bà chia sẻ: "Các bạn thấy đấy, tôi không tin vào sự cạnh tranh này. Làm thế nào mà tôi có thể thắng Glenn Close? Tôi đã từng xem rất nhiều vai diễn của cô ấy. Tất cả năm đề cử, chúng ta đều là những người chiến thắng ở các bộ phim khác nhau. Chúng ta đã đóng những vai diễn khác nhau ở các phim khác nhau, làm sao mà chúng ta có thể được so sánh với nhau. Tối nay, có lẽ tôi đứng được ở đây là vì tôi may mắn hơn một chút xíu. Có lẽ, tôi may mắn hơn cá bạn. Cũng có thể, đây là lòng hiếu khách của người Mỹ dành cho các diễn viên Hàn Quốc? Tôi không chắc nữa, nhưng dù sao, tôi thực sự cảm ơn rất nhiều".

Mùa giải Oscar 2021 đã diễn ra thành công sau thời gian phải trì hoãn vì tình hình phức tạp dịch bệnh Covid-19. Đêm trao giải đã chính thức khép lại với những chủ nhân tượng vàng hoàn toàn xứng đáng, chứng minh cho thế giới thấy điện ảnh sẽ luôn phát triển dù phải đối diện với những hoàn cảnh ngặt nghèo nhất.