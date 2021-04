Lễ trao giải Oscar 2021: Phim 'Nomadland' thắng lớn

(VTC News) -

Tại Lễ trao giải Oscar 2021, hạng mục Phim hay nhất bất ngờ được công bố sớm với chiến thắng thuộc về Nomadland. Phim này cũng chiến thắng tại 2 hạng mục quan trọng khác: Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất (Frances McDormand) và Đạo diễn xuất sắc nhất (Chloé Zhao).

Đạo diễn Chloé Zhao.

Đây là bộ phim điện ảnh thứ 3 trong sự nghiệp của nữ đạo diễn người Mỹ gốc Trung Quốc. Chloé Zhao là nữ đạo diễn châu Á đầu tiên được đề cử ở giải Đạo diễn xuất sắc nhất. Cô cũng trở thành người phụ nữ đầu tiên nhận được 4 đề cử giải thưởng Oscar trong cùng một năm.

“Cảm ơn các bạn đã dạy chúng tôi sức mạnh của sự kiên cường và hy vọng và đã nhắc nhở chúng tôi về lòng tốt thực sự là thế nào", đạo diễn Zhao nói tại lễ trao giải.

Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất - Frances McDormand.

Còn Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất - Frances McDormand - phấn khích hét lên, kêu gọi khán giả: “Hãy xem phim của chúng tôi trên màn hình lớn nhất có thể, và một ngày nào đó rất, rất sớm, hãy đưa tất cả những người bạn biết đến rạp và thưởng thức mọi bộ phim được đề cử ở đây tối nay". Đây là tượng vàng thứ ba trong sự nghiệp của Frances McDormand ở hạng mục này.

Các giải thưởng khác tại Oscar 2021:

Nam diễn viên chính xuất sắc: Anthony Hopkins phim The Father.

Anthony Hopkins giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc với "The Father".

Kịch bản gốc xuất sắc nhất: Đạo diễn Emerald Fennell với phim Promising Young Woman.

Kịch bản chuyển thể hay nhất: Christopher Hampton và Florian Zeller với bộ phim The Father. Bộ phim kể về một ông già phải đối phó với chứng mất trí nhớ ngày càng tăng nhưng luôn từ chối sự giúp đỡ từ con gái. Căn bệnh khiến ông hoài nghi những người thân yêu.

Phim quốc tế xuất sắc nhất: Another round của đạo diễn Thomas Vinterberg ( Đan Mạch). Phim có sự góp mặt của ngôi sao Mads Mikkelsen kể câu chuyện một nhóm giáo viên thực hiện thử nghiệm kỳ lạ với đồ uống có cồn, để rồi nhận nhiều bài học cuộc sống ý nghĩa.

Daniel Kaluuya - nam diễn viên phụ xuất sắc nhất.

Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất: Daniel Kaluuya vai nhà hoạt động Fred Hampton trong phim Judas and the Black Messiah.

Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất: Nữ diễn viên gạo cội Hàn Quốc Yuh-Jung Youn, phim Minari. Bà là diễn viên Hàn Quốc đầu tiên giành giải Oscar.

Yuh-Jung Youn - nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất.

Phim ngắn xuất sắc nhất: Phim Two Distant Strangers.

Phim hoạt hình xuất sắc nhất: Phim Soul

Phim hoạt hình ngắn xuất sắc nhất: Phim If Anything Happens I Love You.

Phim tài liệu ngắn xuất sắc nhất: Phim Colette.

Biên tập phim xuất sắc nhất: Phim Sound of Metal.

Hóa trang & làm tóc xuất sắc nhất: Mia Neal và Jamika Wilson, phim Ma Rainey’s Black Bottom.

Thiết kế phục trang xuất sắc nhất: Ma Rainey’s Black Bottom

Bài hát gốc hay nhất: Ca khúc Fight For You trong bộ phim Judas and the Black Messiah.

Nhạc nền trong phim xuất sắc nhất: Phim Soul.

Âm thanh xuất sắc nhất: Phim Sound of Metal. Trước đây, giải Oscar cho thành tựu này được trao ở hai hạng mục riêng biệt: Biên tập âm thanh và Hòa âm phối khí. Năm nay, các hạng mục đã được gộp lại thành một.

Lễ trao giải Oscar lần thứ 93 - năm 2021 diễn ra song song tại hội trường nhà ga Union Station và nhà hát Dolby ở Los Angeles tối 25/4 (sáng 26/4, giờ Việt Nam) dưới hình thức một bộ phim tài liệu dài 3 giờ. Trong đó, những người công bố giải thưởng như Brad Pitt, Harrison Ford, Halle Berry… là diễn viên chính.

Lễ trao giải Oscar giới hạn số lượng khán giả là 170 người, vì vậy những người tham dự sẽ được luân chuyển ra vào trong suốt buổi lễ, được tổ chức ở trung tâm thành phố Los Angeles tại ga Union.

Oscar là giải thưởng điện ảnh của Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ (AMPAS). Ra đời từ năm 1929, Oscar được trao thường niên tại thành phố Los Angeles để ghi nhận những thành tựu xuất sắc của 24 lĩnh vực trong ngành điện ảnh năm trước đó. Năm nay, do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19 nên lễ trao giải Oscar lần thứ 93 đã phải dời lịch từ tháng 2 đến tháng 4. Điều này đánh dấu Oscar 2021 là mùa giải đầu tiên có những bộ phim ra mắt trong hai năm khác nhau có thể tranh giải.