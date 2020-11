OPPO ra mắt hệ thống quản lý màu sắc toàn diện tại sự kiện INNO DAY 2020

Hôm nay, OPPO chính thức giới thiệu Hệ thống Quản lý màu sắc toàn diện (Full-path Color Management System) tại sự kiện INNO Day 2020. Công nghệ mới này sẽ được ra mắt đầu tiên trên dòng smartphone cao cấp của hãng vào năm 2021, OPPO Find X3. Hệ thống quản lý màu sắc toàn diện do OPPO phát triển là hệ thống quản lý màu Android đầu tiên hỗ trợ toàn bộ dải màu DCI-P3 với gam màu rộng hơn 25% so với hệ màu sRGB, với độ sâu màu 10-bit từ giai đoạn chụp ảnh, lưu trữ và hiển thị. Điều này mang lại trải nghiệm thị giác vượt trội với khả năng tái tạo màu sắc trung thực và chính xác.

Hệ thống Quản lý màu sắc toàn diện, hỗ trợ 10 bit hình ảnh và video.

Bai, giám đốc sản phẩm của OPPO, cho biết: “Màu sắc giúp truyền cảm hứng sáng tạo và ảnh hưởng đến nhận thức của chúng ta về hình ảnh thực tế. Đó là lý do tại sao chúng tôi muốn nâng cao một cách toàn diện hệ thống quản lý màu sắc để ghi lại mọi khoảnh khắc cuộc sống thật rực rỡ và sống động. Dựa trên khả năng hiển thị màu sắc tuyệt vời của Find X2 Pro, chúng tôi đã nỗ lực phát triển Hệ thống Quản lý màu sắc toàn diện mới để hỗ trợ chụp ảnh 10-bit với định dạng HEIF. Chúng tôi mong muốn mang đến cho người dùng trải nghiệm màu sắc chân thực và mượt mà, giúp thỏa mãn mong muốn khám phá, lưu giữ và thể hiện bản thân một cách trọn vẹn.”

Hỗ trợ quy trình đầu – cuối từ hình ảnh 10-bit, hệ màu DCI-P3 và định dạng HEIF - Hệ thống Quản lý màu sắc toàn diện khai phá các giới hạn trong việc hiển thị hình ảnh.

Khi xu hướng trong tương lai hướng đến dải màu rộng và độ sâu màu cao, đội ngũ kỹ sư Nghiên cứu & Phát triển (R&D) của OPPO đã rất tỉ mỉ trong việc tái tạo màu sắc bằng cách cải thiện hệ thống và phần cứng bên trong. Hệ thống này là một giải pháp toàn diện, bao gồm tất cả các bước từ tiếp nhận hình ảnh, tính toán, mã hóa, lưu trữ, giải mã và cuối cùng là hiển thị, hỗ trợ hình ảnh định dạng HEIF với độ sâu màu cao 10-bit và dải màu rộng DCI-P3.

Hệ thống quản lý màu sắc toàn diện đã sử dụng thuật toán đặc tả và phần cứng tốt hơn để ghi lại màu sắc khi chụp ảnh. Đội ngũ R&D của OPPO đã đẩy mạnh sử dụng các thuật toán trong các lĩnh vực điều chỉnh biến dạng hình ảnh, giảm nhiễu đa khung hình và siêu phân giải (perceptual extreme super-resolution). Hơn nữa, OPPO sẽ hỗ trợ cảm biến hình ảnh có chế độ Digital Overlap (DOL) HDR. Công nghệ DOL - HDR tổng hợp nhiều điều kiện sáng vào trong một bức ảnh. Do đó, màu sắc được ghi lại đầy đủ và rực rỡ ngay cả khi chụp ảnh ngược sáng.

Khi đã có phần cứng phù hợp, hiệu chuẩn sẽ trở thành yếu tố quan trọng tiếp theo. Quy trình hiệu chuẩn màn hình của OPPO cho phép độ chính xác màu sắc đẳng cấp rạp chiếu phim với sai số chỉ 0,4 JNCD, do đó mang lại khả năng hiển thị cực kỳ chuẩn xác. Mặt khác, thuật toán độc quyền của OPPO đảm bảo khả năng tương thích hệ màu bằng cách điều chỉnh dải màu DCI-P3 với điểm trắng D65 ở trung tâm không gian màu.

Thuật toán độc quyền của OPPO đảm bảo khả năng tương thích hệ màu bằng cách điều chỉnh dải màu DCI-P3 với điểm trắng D65 ở trung tâm không gian màu.

So với độ sâu 8-bit, độ sâu màu 10-bit giúp giảm khoảng cách giữa các màu, cho khả năng hiển thị màu tự nhiên và chân thực hơn. Độ sâu màu 10-bit cải thiện hơn nữa độ chuyển màu để nâng cao chất lượng hình ảnh trong quá trình tạo và chỉnh sửa hậu kỳ. Trong khi đó, với kích thước chỉ bằng khoảng 50% so với ảnh JPEG, định dạng HEIF mới hỗ trợ đầy đủ nhiều dạng đa phương tiện, chẳng hạn như hình ảnh tĩnh, Exif, dữ liệu chiều sâu ảnh và video động, do đó cho phép người dùng tự do sáng tạo hơn. Hơn thế nữa, định dạng HEIF có thể được phát triển thêm để đảm bảo khả năng tương thích với độ sâu màu cực cao.

Chế độ màu sắc cá nhân hoá trên smartphone – Giải pháp hiệu chuẩn màu sắc trong tương lai của ngành công nghiệp hình ảnh

Tại sự kiện OPPO INNO DAY 2020 vừa qua, nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành OPPO – Tony Chen đã phát biểu: “Chúng tôi tin tưởng vào triết lý “Công nghệ vì con người – Tử tế vì thế giới”. OPPO sử dụng công nghệ để trao quyền cho người dùng khả năng nắm bắt vẻ đẹp xung quanh và khơi nguồn các ý tưởng về tương lai; từ đó giúp mọi người đạt được những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống.

Phương châm này thể hiện cụ thể trong quá trình Nghiên cứu & Phát triển (R&D) của OPPO với công nghệ quản lý màu sắc. Hệ thống Quản lý màu toàn diện của OPPO là một chức năng cơ bản ở cấp hệ thống và rất thông minh. Đầu tiên, OPPO tìm cách đạt được tiêu chuẩn đồng nhất với mọi màn hình để màu sắc hiển thị theo cùng một phương thức, đảm bảo độ chính xác và trung thực. Sau đó, OPPO nghiên cứu sâu hơn để đáp ứng nhu cầu cá nhân hoá của người dùng với khả năng tùy chỉnh hình ảnh.

Từ năm 2018, đội ngũ kỹ sư R&D của OPPO đã nhận thức được những thách thức mà người dùng smartphone phải đối mặt với sự thiếu sót về chất lượng màu sắc. Với việc cân nhắc cẩn thị về sức khỏe thị giác, đội ngũ kỹ sư bắt đầu nghiên cứu chuyên sâu về công nghệ hiệu chỉnh màu sắc để giải quyết yêu cầu của người dùng, nhằm mang đến những trải nghiệm hình ảnh tốt hơn.

Ngoài ra, OPPO cũng đã tiến thêm một bước trong quá trình nghiên cứu khi giới thiệu giải pháp chỉnh sửa màu sắc toàn diện. Bằng việc thực hiện các nghiên cứu định lượng và định tính quy mô lớn trên người dùng, OPPO đã nâng cấp giải pháp hiệu chỉnh màu sắc lên Giải pháp chỉnh sửa màu sắc 2.0 (OPPO Color Correction Solution 2.0).

Giải pháp chỉnh sửa màu sắc 2.0.

Hiện tại, OPPO đang hợp tác với các trường đại học để tìm ra giải pháp tối ưu cho công nghệ hiệu chỉnh màu sắc thông qua các nghiên cứu định lượng với người dùng có khả năng thị lực màu sắc tốt. Tiến sĩ Luo Ming, Giáo sư Khoa học Hình ảnh và Màu sắc tại trường đại học nói rằng, “Ngày nay, chúng tôi đang xem xét nhiều hơn về sự khác biệt của cá nhân đối với hạnh phúc của mỗi người. Trong trường hợp này, hệ thống chỉnh sửa màu sắc của tương lai sẽ lấy người dùng làm trung tâm. Người dùng có thể tạo nên màn hình độc đáo và được cá nhân hóa của riêng mình bằng cách chọn lọc màu sắc từ bảng màu có sẵn trên smartphone cũng như có thể kiểm tra và hiệu chỉnh hệ thống”.

Đối với OPPO, quá trình nghiên cứu và đổi mới liên tục đã mang đến một tầm cao mới về chất lượng thể hiện màu sắc cho màn hình smartphone trong tương lai. Hệ thống Quản lý màu sắc toàn diện lần đầu tiên sẽ xuất hiện trên dòng smartphone cao cấp OPPO Find X3 vào năm 2021.

Hệ thống Quản lý màu sắc toàn diện lần đầu tiên sẽ xuất hiện trên dòng smartphone cao cấp OPPO Find X3 vào năm 2021.

Thông qua Hệ thống quản lý màu sắc trung thực, chính xác và được cá nhân hóa toàn diện, OPPO mong muốn mang đến cho người dùng một phương thức trực quan để trải nghiệm thế giới và nắm bắt cuộc sống với đầy đủ màu sắc nhất.