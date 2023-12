Ông Nguyễn Đình Khang giữ chức Chủ tịch Tổng Liên đoàn LĐ Việt Nam khóa XIII

Trước đó, trong phiên làm việc sáng nay, Đại hội đã nghe và thảo luận nhiều nội dung quan trọng. Trong ảnh: Bà Phạm Thị Thanh Tâm - Chủ tịch Công đoàn Dệt May Việt Nam tham luận chủ đề: Công đoàn Dệt May Việt Nam (CĐDMVN) với công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi lao động nữ, xây dựng gia đình đoàn viên, người lao động no ấm, hạnh phúc.