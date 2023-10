Ông Nguyễn Đăng Quang rời danh sách tỷ phú USD của Forbes

(VTC News) -

Cập nhật tài sản theo thời gian thực của Forbes cho thấy, ông Nguyễn Đăng Quang rời danh sách tỷ phú USD. Vào đầu tuần trước, tài sản của ông Nguyễn Đăng Quang vẫn ở mức 1 tỷ USD. Cuối tháng 9, con số này là 1,1 tỷ USD.

Ông Nguyễn Đăng Quang không còn nằm trong danh sách tỷ phú USD của Forbes. (Ảnh: Forbes)

Đây không phải lần đầu tiên Chủ tịch Masan rớt khỏi danh sách tỷ phú USD của Forbes. Hồi cuối năm 2019, ông Quang cũng từng rớt khỏi danh sách của Forbes sau khi lần đầu tiên lọt vào danh sách những tỷ phú USD giàu nhất năm 2018.

Tài sản của ông Nguyễn Đăng Quang đạt mức cao nhất theo xếp hạng của Forbes là 1,9 tỷ USD hồi tháng 4/2022.

Tài sản của tỷ phú Nguyễn Đăng Quang giảm trong bối cảnh cổ phiếu MSN lao dốc xuống đáy 2 năm, từ trên 140.000 đồng/cp hồi cuối năm 2021 về mức 58.500 đồng/cp như hiện tại.

Số liệu thống kê cho thấy, ông Nguyễn Đăng Quang hiện nắm giữ 15 cổ phiếu MSN của Masan. Tuy nhiên, ông Quang gián tiếp nắm giữ một lượng lớn cổ phiếu MSN thông qua CTCP Masan và Hoa Hướng Dương, tương đương gần 45% cổ phần Masan. Ông Quang cũng nắm giữ hơn 9,4 triệu cổ phiếu Techcombank (TCB).

Tài sản của các tỷ phú USD Việt khác cũng sụt giảm theo ước tính của Fobres. Cụ thể, ông Phạm Nhật Vượng đang sở hữu 4,3 tỷ USD, giảm 101 triệu USD so với cuối tuần trước. Bà Nguyễn Thị Phương Thảo sở hữu 2,1 tỷ USD, giảm 23 triệu USD so với cuối tuần trước. Tài sản của tỷ phú Trần Đình Long giảm 8 triệu USD còn 1,9 tỷ USD. Tài sản của tỷ phú Trần Bá Dương cũng giảm nhẹ còn 1,4 tỷ USD. Chủ tịch Techcombank Hồ Hùng Anh sở hữu 1,2 tỷ USD, giảm 18 triệu USD so với cuối tuần trước.