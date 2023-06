Ông Hun Sen chỉ thị các tỉnh dọc biên giới tìm nghi phạm vụ tấn công ở Đắk Lắk

(VTC News) -

Theo Khmer Times, Thủ tướng Campuchia Hun Sen hôm 16/6 chỉ thị chính quyền các tỉnh Mondulkiri và Ratanakkiri, cũng như các tỉnh có biên giới với Việt Nam, trực tiếp kiểm tra các làng trong khu vực, đề phòng khả năng những nghi phạm trong vụ tấn công trụ sở xã ở Đắk Lắk lẩn trốn.

Thủ tướng Campuchia Hun Sen. (Ảnh: Khmer Times)

Theo AFP, trong một bài phát biểu, Thủ tướng Hun Sen cũng cho biết thêm chính quyền Campuchia sẽ bắt giữ và bàn giao các nghi phạm cho Việt Nam nếu phát hiện.

Ông ra lệnh cho các lực lượng vũ trang ở khu vực Đông Bắc "kiểm tra kỹ lưỡng các ngôi làng" dọc theo biên giới với Việt Nam. "Tôi lo ngại rằng những người này đang lẩn trốn trong làng", ông Hun Sen nói.

Trước đó, lúc 0h35 ngày 11/6, trên địa bàn huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk xảy ra vụ việc 2 nhóm đối tượng có vũ khí, đột nhập tấn công trụ sở công an 2 xã: Ea Ktur và Ea Tiêu. Vụ việc khiến 11 người thương vong, trong đó có 9 người chết gồm: 4 công an xã, 2 cán bộ xã và 3 người dân, 2 công an xã bị thương; cùng 3 người dân tộc thiểu số bị khống chế làm con tin.

Sáng 16/6, Thiếu tướng Đặng Hồng Đức - Chánh Văn phòng Bộ Công an, cho biết, toàn bộ đối tượng cầm đầu và hầu hết các đối tượng tham gia trong vụ việc đã bị lực lượng công an bắt giữ.

Phương Anh (Nguồn: Khmer Times, AFP )