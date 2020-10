OCB Life Group đóng góp giá trị trong xu thế phát triển công nghệ kỹ thuật số

Theo xu thế phát triển về công nghệ trong ứng dụng, thanh toán cũng như trao đổi bằng các đồng tiền kỹ thuật số, từ năm 2009 đến nay các đồng tiền kỹ thuật số đang được thịnh hành như Bitcoin và Etherum và một số loại tiền khác…đã được sử dụng tại một số quốc gia như: Mỹ, Đức, Anh, Liên minh Châu Âu, Thụy Sĩ, Nhật Bản, Singgapore, Hàn Quốc… các quốc gia nước Đông Nam Á.

Các đồng tiền này đã được sử dụng ứng dụng trên công nghệ chuỗi khối Blockchain – đảm bảo sự sao lưu, minh bạch trên tất cả các giao dịch từ các loại ví điện tử, các máy tính không thể làm sai được các lịch sử giao dịch này. Sự chuyển đến và chuyển đi rất nhanh chóng và tiện lợi, không bị hạn chế bởi thời gian và không gian nên việc phát triển các đồng tiền kỹ thuật số ngày càng được ứng dụng tại nhiều quốc gia, đặc biệt trong lĩnh vực ngân hàng, tài chính.

Tuy nhiên, do nhiều cách tiếp cận khác nhau, nhiều người chưa hiểu hết giá trị của các đồng tiền thuật toán hay còn gọi là tiền kỹ thuật số, nhiều đồng Token cũng phát triển trên nền tảng ERC của Etherium kết hợp với công nghệ Blockchain được sử dụng trên các ví điện tử rất tiện ích, có giá trị. Đây đang là một lĩnh vực đầu tư mới tạo ra nhiều làn sóng trong thời kỳ công nghệ số phát triển.

Nằm trong xu thế đó, OCB Life Group là một công ty công nghệ có trụ sở tại Singapore được hỗ trợ bởi công nghệ BchainLife Hybrid Blockchain 3.0. Công ty đã phát triển một số ứng dụng sáng tạo trên nhiều lĩnh vực, bao gồm: thanh toán điện tử, dịch vụ, chăm sóc sức khỏe và sức khỏe, bất động sản, tài chính và đầu tư, truyền thông và sản phẩm công nghệ - để giúp người dùng "Change My Life". OCB Life Singapore đến Việt Nam để triển khai các phần mềm ứng dụng thanh toán và ký hợp tác thỏa thuận để triển khai các nền tảng công nghệ

OCB LIFE là một tập đoàn đa quốc gia phát triển về công nghệ đa ngành nghề

Ngày 24/08/2020, các tờ báo Mỹ như MarketWatch.com, Seekingalpha.com, là những tờ báo lớn nhất của Mỹ và nổi tiếng thế giới về thị trường tài chính, chứng khoán và đầu tư (MarketWatch.com là công ty con của Dow Jones, News Corp…). Tờ Cryptocurrencyhardwarewallet nổi tiếng về thị trường tiền kỹ thuật số của Anh. Tờ Asahi.com (báo lớn thứ 2 tại Nhật), Rbbtoday.com, Japan.cnet, Sa.sogou.com (là những đầu báo lớn tại Nhật) đã đồng loạt đăng tải các bài viết về Công nghệ BchainLife Blockchain 3.0 của OCB Life. Theo thống kê của hãng truyền thông lớn nhất Singapore Aquarius, những bài báo này nhận được sự quan tâm rất lớn từ giới đầu tư và tài chính đến từ: Trung Quốc Đại lục, Mỹ, Đài Loan, Singapore. Nội dung các bài báo tập trung nêu bật một số kết quả của OCB Life như sau:

OCB LIFE là một tập đoàn đa quốc gia phát triển về công nghệ đa ngành nghề. OCB Life đã phát triển thành công một số ứng dụng Blockchain cho nhiều ngành nghề như: Xây dựng xong một sàn giao dịch phi tập trung cho các sản phẩm tài chính trong tương lai. Tạo ra các công cụ đầu tư phi tập trung trên blockchain (sẽ được công bố tại Thụy Sĩ hoặc Malta) cho các khoản đầu tư vào tài sản truyền thống như: cổ phiếu, trái phiếu, quỹ và ủy thác đầu tư bất động sản.

Ngày 16 tháng 9 năm 2020 - OCB Life Group đang tận dụng sự phổ biến của giải Ngoại hạng Anh để ra mắt quảng cáo truyền hình mới cho chiến dịch thẻ thông minh thế hệ mới của mình .

OCB Life Group đang ra mắt thẻ thông minh thế hệ mới được bảo mật bằng công nghệ blockchain. Thẻ thông minh sẽ có mặt trên toàn thế giới vào năm tới và nó có thể được sử dụng như một thẻ có giá trị lưu trữ, thẻ ghi nợ kiêm thẻ ATM. OCB LIFE đã phát triển thành công App ví OCB Wallet thế hệ mới cho phép thời gian tới thực hiện thanh toán điện tử bằng tiền kỹ thuật số, phi tập trung và bảo mật cao.

Thẻ thông minh thế hệ mới được bảo mật bằng công nghệ blockchain sẽ có mặt trên toàn thế giới vào năm tới và nó có thể được sử dụng như một thẻ có giá trị lưu trữ, thẻ ghi nợ kiêm thẻ ATM.

OCB LIFE đang trong quá trình hoàn thiện thẻ, đàm phán và đẩy mạnh hợp tác với các đối tác ngân hàng/đối tác phát hành thẻ hàng đầu thế giới để hoàn thiện các tính năng cho thẻ của OCB LIFE. Thẻ OCB Card được phát hành theo mẫu riêng của OCB LIFE. Dự kiến thẻ sẽ được đưa lưu thông phổ biến vào Quý III/2021 tại thị trường châu Á và sau đó là các thị trường quốc tế khác.

Bên cạnh việc quảng cáo phát sóng các trận đấu tại Premier League, OCB Life Group đang có kế hoạch trở thành nhà tài trợ phát sóng tại Việt Nam cho UEFA Champions League mùa giải năm nay, cũng sẽ được phát sóng độc quyền trên các kênh K+.

Blockmax.io là một công ty phát triển về Token có trụ sở tại Malta, chủ yếu phát triển về OCB Token trên nền tảng thuật toán ERC20 của Etherium. Hiện nay Blockmax đã phát triển ở nhiều quốc gia nhử: Singarore, Malta, Nhật Bản, Hàn quốc, Đài Loan, Indonexia, Việt Nam. Mục địch phát triển này của Blockmax là đưa OCB Token sẽ được ứng dụng trong lĩnh vực thương mại.

Blockmax là một công ty độc lập hợp tác với tập đoàn OCBLIFE và trở thành một đơn vị trực thuộc chuỗi hệ sinh thái của OCBLIFE

OCB Token có thể ứng dụng là tiền kỹ thuật số, "điện tử hóa" dạng vật chất của tiền mặt nên không ảnh hưởng nhiều đến lượng cung tiền. Điều này có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh thúc đẩy các giải pháp hỗ trợ, khôi phục kinh tế do ảnh hưởng tiêu cực bởi sự hạn chế của dịch bệnh. Trong tương lai gần, bắt đầu với các giao dịch giá trị nhỏ trong giao thông công cộng, mua sắm tại siêu thị, cửa hàng tiện lợi, du lịch, khách sạn…sau đó từng bước mở rộng giá trị và phạm vi giao dịch để không gây xáo trộn hệ thống thanh toán; Hướng tới xã hội không tiền mặt đầu tiên trên thế giới hậu Covid-19, hạn chế tối đa sự lây lan của dịch bệnh do lưu thông tiền tệ truyền thống (tiền mặt, coin…)

Từ tháng 7 năm 2019, Blockmax- một nhóm phát triển đối tác chiến lược của OCBLIFE đã triển khai dự án nâng cao giá trị của đồng OCB Token và ví điện tử đa chức năng. Đây là lĩnh vực đầu tư mạo hiểm dành cho các nhà đầu tư yêu thích về lĩnh vực công nghệ. Theo đó các nhà đầu tư có thể tham gia đầu tư từ 100 usd trở lên để được sở hữu OCB Token với giá trị từ 0.05 usd cho đến 1 usd/ 1 token tùy theo giai đoạn. Cho đến tháng thời điểm sau Tết, dịch bệnh Covid phát triển lây lan toàn thế giờ nên số lượng các nhà đầu tư ít, có một số người không mặn mà với chương trình, dự án cũng gặp một số khó khăn, hầu như không phát triển được cộng đồng, tưởng chừng như không thể tồn tại được. Thời điểm đầu nhiều nhà đầu tư dã được thu hồi vốn, một số nhà đầu tư khác thì tiếp tục đồng hành với Chương trình và kỳ vọng có thể thành công cùng Chương trình. Nhóm phóng viên chúng tôi đã tìm hiểu và gặp gỡ một số nhà đầu tư trong Chương trình Blockmax.io.

Nhà đầu từ là Đồng Văn Tuấn 37 tuổi đang sống tại Hà Nội cho biết: "Tôi là nhà đầu tư luôn tìm kiếm các kênh đầu tư đem lại lợi nhuận như ngoại hối , bất động sản, cổ phiếu và một số kênh đầu tư mạo hiểm đem lại lợi nhuận khác. Trong tháng 5/2020, tôi có đầu tư và dự án Blockmax.io. Theo kinh nghiệm của cả nhân trong rất nhiều trong thị trường này tôi dánh giá về dự án OCB Blockmax như sau:1. Công ty có pháp lý, văn phòng tại Malta, có lộ trình và Roadmap đầy đủ, công ty đã tạo ra 1 Staup dùng OCB Token hệ sinh thái sẽ dùng trong thanh toán và giao dịch, có ứng dụng thực tiễn Blockchain. Khi nghiên cứu lộ trình đầy đủ, tôi đã quyết định đầu tư vào dự án 500 triệu, trong quá trình đầu tư tôi đã dùng hiểu biết của mình để thu hồi được gốc và bắt đàu có những lợi nhuận riêng do tôi có kinh nghiệm trade trên các sàn giao dịch, tôi đã giao dịch trên hai sàn Coinbene.com và Latoken mà OCB đã list trên 2 sàn đó. Theo tôi, trong thời kỳ chống dịch, Việt nam có nhiều người công ăn việc làm khó khăn thì đây có thể là một kênh đầu tư hiệu quả. Nhưng theo tôi trước khi đầu tư, cac hà đầu tư nên có kiến thức để phân tích, vì đây là kênh đầu tư mạo hiểm thì nên dùng số tiền nhàn rỗi tránh vay mượn để đầu tư."

Anh Dương Quốc Hiền, 43 tuổi, Tân Mai, quận Hoàn Mai chủ một doanh nghiệp Tân Việt Group phát triển về công nghệ chuyên về Xây dựng năng lượng mặt trời – "qua tìm hiểu dự án OCB Blockmac tôi thấy đây là một dự án công nghệ tốt và có tiềm năng, tôi đã đàu tư 500 triệu và đã hoàn vốn."

Anh Hoàng Nhật Minh, 40 tuổi - chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ công ty cổ phần quốc tế Vinmax Viêt Nam sản xuất cà phê tại Thanh Trì cho hay: "Do dịch bệnh khó khăn, công nhân nghỉ việc, tình cờ may mắn tôi thấy Block gọi vốn để đầu tư vào OCB Token , tôi hy vọng sẽ giúp tôi giải quyết khó khăn thêm cho doanh nghiêp tôi. Do cũng đã hiểu và tham gia đầu tư vào thị trưởng tiền kỹ thuật số. Tôi thấy dự án này rất tiểm năng lộ trình đi đường dài. Tôi tìm hiểu và thấy nhiều người ca ngợi trên diễn đàn MM4 trong chuyên đánh giá các dự án đầu tư tốt vè chứng khoán, tiền kỹ thuật số, nên tôi đã tham gia đầu tư 1 tỷ. Tôi hiểu thị trương này có thể có rủi ro nhưng tôi vẫn luôn tin tưởng và đồng hành cùng dự án, tin tưởng OCB Token thành công, và nhiều người Việt Nam được may mắn."

Chị Phạm Thị Hợi, nghề nghiệp kế toán thuế tại Tận Lập, Đan Phượng, Hà Nội: "Được bạn bè giới thiệu tôi tự tìm hiểu trên các trang mạng xã hội và Blockmax,io trên tồi đã đầu tư 1.2 tỷ từ tháng 5 năm 2019 tôi đã thu hồi vốn và lãi hơn 700 triệu. Để so sánh với kinh doanh truyền thống thì đây là lợi nhuận trong rát tốt trong thời điểm khó khăn này."

Anh Trịnh Văn Thảo làm nghề Telsale trong thị trường bất động sản: "Đầu năm 2020 tôi biết dự bán Blockmax.io là một trong nhũng dự án phát triển về công nghệ 4.0 và tôi đã dành thời gian nghiên cứu và tìm hiểu rất kỹ lưỡng về dự án này.và tôi đã quyết định đầu tư , đến này tôi đã thu hồi được vốn và bắt đầu sinh lời, Tôi cũng biết tới một số nhà đâu tư họ cũng đã thu được khoản vốn mà họ đầu tư,trong quá trình đầu tư tôi luôn tìm hiểu và cập nhật thông tin trên các trang mạng xã hội, báo chí."

"Tôi là Duyên 26 tuổi đến từ Hải Phòng mình đang kinh doanh tryền thống về ngành FMB, ngoài ra mình đâu tư về thị trường ngoại hối,thị trường tiề điện tử và cũng như thị trường Cuypto nói chung., khi tham gia vào Blockmax.io từ đầu năm 2020, sau khi nhận được thông tin về một trường hợp, các nhà đầu tư bị khóa tài khoản cũng như bị lừa đảo chiếm đoạt tài khoản của Blockmax thì mình thấy những điều đó hoàn toàn không phải sự thật, bởi vì nếu trường hợp đó xảy ra thì các nhân mình cũng là một nhà đầu tư cùng chương trình mình cũng sẽ chịu rủi ro giống như họ, nhưng tại sao chỉ một số khoản bị khóa trong khi đó mình và các nhà đầu tư và một số anh em cùng đầu tư với mình vẫn hoạt động bình thường và nhận lãi về đều. trang trải được những chi phí cố định trong mùa dịch vừa rồi. Mình thấy những thông tin đó hoàn toàn không chính xác. Trong trường hợp một số tài khoản cũng bị khóa thì theo cá nhân mình đó chắc chắn là họ đã vi phạm một số điều luật, chính sách của công ty, bởi vì không một chủ dự án nào đuổi các nhà đầu tư của mình đi hoặc gây xung đột với các nhà đàu tư hoặc không minh bạch với các nhà đầu tư của mình cả. có thể có một số sai phạm của nhà đầu tư mới bị như vậy. Bản thân mình tháy rất ok, thấy lộ trình phát triển rất tốt."

Dù mới đến Việt Nam nhưng tập đoàn OCB LIFE đã có những đóng góp tích cực và thực hiện trách nhiệm xã hội thông qua các hoạt động hỗ trợ cộng đồng. Vào ngày 14 tháng 9, chia sẻ với những khó khăn của những người làm công tác y tế tỉnh Quảng Trị, Quỹ đầu tư quốc tế OCB LIFE GROUP đã hỗ trợ cho cán bộ ngành y tế tỉnh trên tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19 các trang thiết bị và vật tư y tế, với tổng trị giá gần 4 tỷ đồng.

OCB LIFE đã thực hiện các hoạt đồng từ thiện khác như đã tài trợ 900 triệu tương đương với 100 ca phẫu thuật nụ cười cho bé bị hở môi-hàm ếch tại Việt Nam.

OCB Life cũng sẽ trao tặng 10 suất học bổng cho khóa học trực tuyến (kéo dài từ 19/11/2020 đến 28/01/2021) về "Blockchain: Công nghệ và Ứng dụng cho Kinh doanh" do Khoa Berkeley Haas vàQuản trị giáo dục (Executive Education) nổi tiếng thế giới thuộc Đại học California Berkeley đảm nhận giảng dậy.

OCB Life cũng là nhà Tài trợ Vàng cho sự kiện Fintech tại Singapore vào tháng 11/2020 nhằm nâng cao nhận thức về blockchain cho cộng đồng và khuyến khích những ứng dụng sáng tạo từ Blockchain để thay đổi cuộc sống.

Hiện tại OCB Life đang tiến tới chuyển sang nền tảng BchainLife Hybrid Blockchain 3.0 và Smart Contract 2.0 độc quyền của OCB Life vào năm 2021. Mục tiêu chính của BchainLife Blockchain 3.0 và Smart Contract 2.0 là cung cấp nền tảng cho các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân để phát triển các ứng dụng blockchain của riêng họ một cách hiệu quả và với chi phí thấp. Các ứng dụng trong tương lai của công nghệ Blockchain bao gồm: ngăn chặn hành vi trộm cắp danh tính, quản lý thuế và bỏ phiếu trực tuyến, theo dõi chuỗi cung ứng để kiểm soát hàng giả, sản xuất dược phẩm và nông sản.

Công nghệ Blockchain 3.0 do OCB LIFE phát triển cũng là giải pháp giúp OCB LIFE thắt chặt hơn mối quan hệ với khách hàng, đối tác kinh doanh và cộng đồng.

Trong bối cảnh đại dịch COVID-19, xu hướng chuyển đổi số phục vụ cho những nhu cầu trực tuyến rất cao (như phục vụ cho học tập, hội họp, làm việc, mua sắm, thanh toán trực tuyến... ). OCB LIFE đi tiên phong ứng dụng những công nghệ mới có khả năng xử lý khối lượng dữ liệu lớn với tốc độ cao và bảo mật tốt, đã tạo được lợi thế cạnh tranh rất lớn trước các đối thủ. Với phương châm “Công nghệ tiên phong = Khách hàng trên hết”, OCB LIFE đã thể hiện sự nhanh nhạy trong nắm bắt cơ hội mới thời kỳ hậu COVID-19.