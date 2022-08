Ô tô tải bốc cháy ngùn ngụt trên quốc lộ 1, đoạn qua địa phận tỉnh Phú Yên

(VTC News) -

Khoảng 5h, ngày 24/8, tài xế Đậu Ngọc Thái (34 tuổi, quê Nghệ An) lái ô tô tải biển số Hưng Yên chở nệm chạy trên quốc lộ 1 theo hướng Bắc - Nam. Khi tới xã An Dân (Tuy An, Phú Yên) xe bất ngờ bốc cháy, lửa bùng dữ dội, bao trùm toàn bộ.

Ngọn lửa bùng phát dữ dội.

Khi phát hiện hỏa hoạn, tài xế dừng xe, rời khỏi xe, tìm cách chữa cháy song bất thành và đã thông báo tới các cơ quan chức năng.

Đám cháy diễn ra khiến cho các phương tiện lưu thông trên tuyến đường bị ùn ứ trên đoạn đường dài.

Sau khi nhận được tin lực lượng Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Phú Yên có mặt ngay tại hiện trường cùng với nhiều phương tiện chuyên dụng, xe chữa cháy và hàng chục cán bộ, chiến sỹ triển khai phương án dập tắt đám cháy và phân luồng phương tiện.

Toàn bộ hàng hóa trên xe cháy hoàn toàn, thiệt hại tài sản trên 1 tỷ đồng.

Đến hơn 6h cùng ngày, đám cháy được khống chế hoàn toàn. Không có thương vong về người, nhưng toàn bộ hàng hóa trên xe cháy hoàn toàn, ước tính thiệt hại tài sản trên 1 tỷ đồng.