Ô tô nhập khó về nước, xe 'nội' làm loạn top 10 mẫu xe ăn khách nhất tháng 1

(VTC News) - Lượng ô tô nhập khẩu giảm mạnh do những quy định về nhập khẩu đang siết chặt ở thời điểm này khiến nhiều hãng ô tô FDI gần như đóng băng, khiến doanh số ô tô "nội" bùng nổ dịp trước Tết.

Theo số liệu mới nhất vừa được Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) công bố, trong tháng 1/2018, toàn thị trường ô tô Việt Nam tiêu thụ 26.037 xe các loại, tăng 28% so với cùng kỳ năm 2017 nhưng giảm 7% so với tháng 12/2017. Sản lượng của xe lắp ráp trong nước đạt 20.586 xe, tăng 3% và số lượng xe nhập khẩu nguyên chiếc là 5.451 xe, giảm 30% so với tháng cuối năm 2017.

Lượng ô tô nhập khẩu giảm mạnh do những quy định về nhập khẩu đang siết chặt ở thời điểm này khiến nhiều hãng ô tô FDI gần như đóng băng. Việc ô tô nhập giảm mạnh cũng tác động lên doanh số bán xe của những mẫu ô tô lắp ráp trong nước.

1. Toyota Vios: 2.458 xe

Mẫu xe ăn khách nhất tại thị trường Việt Nam tiếp tục dẫn đầu tháng 1/2018 với 2.458 chiếc, tăng 44% so với cùng kỳ năm 2017. Nhờ được sản xuất trong nước, doanh số của Vios tiếp tục tăng mạnh do thời điểm gần Tết.

2. Mazda 3: 2.108 xe

Lần đầu tiên trong lịch sử, Mazda 3 leo lên vị trí thứ 2 trong top 10 mẫu ô tô bán chạy nhất thị trường Việt Nam. Trong tháng 1/2018, doanh số bán xe của Mazda 3 là 2.108 chiếc, tăng 60% so với cùng kỳ năm ngoái.

3. Mazda CX-5: 1.811 xe

Mazda CX-5 là mẫu xe lắp ráp trong nước đứng vị trí thứ 3 trong danh sách này. Trong tháng 1/2018, doanh số bán xe của CX-5 đạt 1.811 xe, gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái. Vượt mặt Fortuner để dẫn đầu phân khúc SUV trong tháng này.

4. Kia Morning: 1.515 xe

Thaco là hãng ô tô đại thắng trong tháng 1/2018, vị trí thứ 4 tiếp tục là một sản phẩm ô tô giá rẻ đến từ thương hiệu này. Tháng vừa qua, Kia Morning bán được 1.515 chiếc, tăng hơn 50% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá bán của Kia Morning đang nằm trong những mẫu xe rẻ nhất thị trường, với nhiều đợt điều chỉnh trong năm 2017, giá Morning đang ở dưới 300 triệu đồng.

5. Ford Ranger: 1.397 xe

Do những rào cản của Nghị định 116, mẫu vua bán tải Ranger bị tụt xuống vị trí thứ 5. Doanh số bán xe trong tháng 1 đạt 1.397, đây là những mẫu xe còn sót lại trong kho. Hiện tại Ford Việt Nam đã ngừng nhận đặt hàng mẫu xe này tại đại lý trong tháng 2 và 3/2018.

6. Toyota Innova: 1.301 xe

Toyota Innova có doanh số đạt 1.301 xe tăng 15% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây vẫn luôn là mẫu xe MPV ăn khách nhất thị trường Việt Nam.

7. Kia Cerato: 1.183 xe

Kia Cerato có doanh số kỷ lục trong tháng 1/2018 lên tới 1.183 xe, gấp 2,5 lần so với cùng kỳ năm 2017. Đây là mẫu xe thứ 4 của Thaco trong danh sách này.

8. Honda City: 974 xe

Trong tháng 1/2018, Honda City có doanh số đạt 974 xe, mức kỷ lục kể từ khi dòng xe này bán tại Việt Nam. So với cùng kỳ năm ngoái, mẫu xe này có doanh số tăng đến hơn 75%.

9. Honda CR-V: 737 xe

Theo thông báo của Honda Việt Nam, mẫu CR-V đã tạo ra cơn sốt tại thị trường Việt Nam khi đạt 737 chiếc trong tháng 1, tăng hơn 75% so với cùng kỳ năm 2017. Đây là lô xe đầu tiên được tạm nhập để bán ra thị trường dịp trước Tết, mặc dù vậy, người tiêu dùng muốn mua mẫu xe này phải bỏ thêm 150 triệu đồng so với giá công bố trước đó.

10. Toyota Corolla Altis: 684 xe

Toyota Corolla Altis là mẫu xe đứng cuối cùng trong top 10 với doanh số 684 xe, tăng gần 60% so với cùng kỳ năm ngoái.

