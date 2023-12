Ô tô nhập khẩu đua nhau giảm phí trước bạ, khách lợi cả trăm triệu

Mitsubishi giảm 100% phí trước bạ cho Pajero Sport, Xpander, Triton

Ngoài Skoda, Mitsubishi cũng là một trong những hãng mạnh tay hỗ trợ 100% trước bạ cho toàn bộ xe nhập khẩu của thương hiệu Nhật Bản trong tháng 12 này.

Cụ thể, Mitsubishi Pajero Sport 2023 nhập khẩu từ Thái Lan, xe có 2 phiên bản gồm Diesel 4×2 AT (Euro 5) và Diesel 4×4 AT (Euro 5) với giá niêm yết lần lượt là 1,13 tỷ đồng và 1,365 tỷ đồng. Như vậy, khi được áp dụng giảm 100% phí trước bạ, khách hàng ở Hà Nội mua xe Pajero Sport đợt này sẽ tiết kiệm được khoản chi phí lên đến hơn 135- 163,8 triệu đồng.

Pajero Sport với giá niêm yết lên đến 1,13 tỷ đồng, đồng nghĩa với việc khách mua xe ở Hà Nội sẽ tiết kiệm được khoản chi phí lên đến hơn 135 triệu đồng.

Mitsubishi Xpander bản AT từ Indonesia, có giá niêm yết 560 triệu đồng, tương đương với mức giảm khoảng hơn 67 triệu đồng. Mitsubishi Xpander Cross giá niêm yết 680 triệu, tương ứng mức giảm khoảng 81 triệu đồng..

Mẫu bán tải Triton nhập khẩu từ Thái Lan có 3 phiên bản, gồm: 4×4 AT Athlete, 4×2 AT Athlete, 4×2 AT MIVEC với giá niêm yết lần lượt là 905 triệu đồng; 780 triệu đồng và 650 triệu đồng. Như vậy, mức giảm 100% phí trước bạ sẽ giúp người mua xe Triton trong tháng 12 sẽ tiết kiệm được khoản tiền từ 78-108,6 triệu đồng.