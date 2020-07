Ô tô con lao xuống biển ở Quảng Ninh: Thêm nạn nhân thứ 4 không qua khỏi

Liên quan đến vụ ô tô con lao xuống biển ở Quảng Ninh, chiều 11/7, bác sĩ Trịnh Văn Mạnh - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh cho biết, nạn nhân thứ tư trong vụ ô tô con lao xuống biển Hạ Long (Quảng Ninh) đã không qua khỏi, gia đình xin đưa nạn nhân về quê lo hậu sự.

Cụ thể, trong số 4 nạn nhân trong vụ tai nạn nêu trên khi đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh cấp cứu, 3 nạn nhân được xác định đã chết trước khi đưa vào viện. Đối với nạn nhân thứ 4, sau thời gian tích cực cấp cứu, nạn nhân có nhịp tim, có mạch nhưng khi chụp não cho thấy nạn nhân phù não hoàn toàn. Mặc dù được điều trị rất tích cực nhưng nạn nhân không qua khỏi.

“Nạn nhân thứ 4 tiên lượng tử vong gần. Vào 14h23’ chiều nay, gia đình xin cho nạn nhân về Hà Nội. Bệnh viện kết hợp với cơ quan công an hoàn thiện thủ tục bàn giao nạn nhân cho gia đình đưa về nhà, vào khoảng 15h cùng ngày”, bác sĩ Mạnh thông tin.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm ở Quảng Ninh.

Cũng trong ngày hôm nay (11/7), thông tin từ Bộ Công an cho biết, đối với vụ TNGT nói trên, cơ quan chức năng kiểm tra nồng độ cồn xác định, lái xe có kết quả 0,9 mg/lít khí thở và âm tính với chất ma túy.

Đồng thời, sau khi tại Kon Tum và Quảng Ninh xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trong ngày 10, 11/7, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo Cục Cảnh sát giao thông, Giám đốc Công an tỉnh Kon Tum, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh cùng các lực lượng chức năng khẩn trương khắc phục hậu quả, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Theo đó, vào lúc 4h sáng, ngày 11/7, tại km 23+800 quốc lộ 14C, đèo Ngọc Vinh, huyện Sa Thầy (Kon Tum), xe ô tô khách biển số 36B-022.32 (chưa rõ người điều khiển), chạy hướng Bắc-Nam (Ngọc Hồi - IaDRai, huyện Sa Thầy), khi đang xuống đèo thì bất ngờ lao xuống vực, làm chết 5 người, bị thương 35 người.

Hiện trường vụ TNGT ở đèo Ngọc Vinh, huyện Sa Thầy (Kon Tum)

Trước đó, khoảng 21h ngày 10/7, tại đường Trần Quốc Nghiễn, phường Hồng Hà (Hạ Long, Quảng Ninh) xe ô tô loại 4 chỗ ngồi do anh Trần Tuấn Anh (SN 1983, trú tại quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội) điều khiển, khi đi đến đường cua qua nút giao Lê Thanh Nghị và Trần Quốc Nghiễn thì bất ngờ lao xuống biển. Vụ TNGT làm chết 3 người, 2 người bị thương. Đến chiều 11/7, nạn nhân thứ 4 đã không qua khỏi.

Ngay sau khi 2 vụ tai nạn xảy ra, lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo Cục Cảnh sát giao thông, Giám đốc Công an tỉnh Kon Tum, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh cùng các lực lượng chức năng nhanh chóng đến hiện trường đưa người bị nạn đi cấp cứu, bảo vệ hiện trường, phân luồng giao thông; đồng thời phối hợp với Uỷ ban nhân dân, Ban An toàn giao thông 2 tỉnh tổ chức thăm hỏi người bị nạn, chia sẻ với gia đình nạn nhân trong vụ tai nạn.

Hiện, cơ quan chức năng đang làm rõ nguyên nhân 2 vụ tai nạn giao thông trên.

Video: Hiện trường vụ xe khách lao xuống vực khiến hàng chục người thương vong ở Kon Tum