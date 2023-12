Núi lửa bất ngờ phun trào ở Indonesia khiến 11 người leo núi thiệt mạng

Hiện vẫn còn 12 người khác đang mất tích.

Núi lửa phun trào lúc 14h54 (giờ địa phương) hôm 3/12, phun tro núi lửa cao tới 3.000 mét vào không khí và lan sang các khu vực lân cận.

Núi lửa Marapi phun trào bất ngờ. (Nguồn: Tempo)

Giám đốc Trung tâm giảm nhẹ thiên tai địa chất và núi lửa (PVMBG) Indonesia cho biết, vụ phun trào diễn ra đột ngột do cơ quan này chưa ghi nhận bất kỳ sự gia tăng đáng kể nào trong hoạt động của núi lửa gần đây. Có 75 người đang leo núi trong khu vực khi vụ phun trào bất ngờ xảy ra. 19 người trở về an toàn trong khi một số người khác mất tích. Hiện hoạt động tìm kiếm những người mất tích tạm thời bị dừng lại do lo ngại về an toàn.

Nhà chức trách địa phương đã nâng mức cảnh báo lên mức cao thứ hai và cấm người dân đi lại trong phạm vi 3km tính từ miệng núi lửa. Cư dân của các khu vực lân cận đang được khuyến cáo nên ở trong nhà và đeo khẩu trang khi đi ra ngoài để ngăn ngừa nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính.

Indonesia nằm trên "Vành đai lửa" của Thái Bình Dương và có 127 ngọn núi lửa đang hoạt động.