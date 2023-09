Nữ sinh ở TP.HCM đánh nhau trong toilet: Phòng GD&ĐT quận Tân Bình báo cáo gì?

(VTC News) -

Ngày 29/9, thông tin từ Phòng GD&ĐT quận Tân Bình, Phòng đã làm việc với lãnh đạo Trường THCS Hoàng Hoa Thám liên quan vụ việc "clip nữ sinh của trường đánh nhau trong nhà vệ sinh trường" được lan truyền trên mạng xã hội.

Hình ảnh trong clip được phát tán trên mạng. (Ảnh: Chụp màn hình)

Theo báo cáo, sự việc xảy ra tại Trường THCS Hoàng Hoa Thám vào khoảng tháng 12/2022. Thời điểm đó, em T.P (lớp 8) có xích mích với em Y.L (lớp 7) nên rủ thêm T.H và Y.N (cùng học lớp 8) đến yêu cầu Y.L vào buồng vệ sinh nữ của trường để nói chuyện. Sau đó, nhóm này đã đánh Y.L và quay clip lại, tuy nhiên không phát tán lên mạng.

Ngay sau vụ việc, Y.L đã nói chuyện với mẹ và nhà trường đã phối hợp với phụ huynh để giải quyết sự việc.

Tuy nhiên, ngày 26/9/2023, đoạn clip trên bị phát tán lên mạng xã hội. Lý do, tài khoản Facebook của một học sinh lớp 9A9 Trường THCS Hoàng Hoa Thám bị hack. Kẻ này sử dụng tài khoản để nhắn tin đòi tiền các học sinh liên quan đoạn clip, nếu không đưa sẽ tung các đoạn clip lên mạng xã hội.

Nhóm học sinh liên quan không đồng ý trả tiền nên đoạn clip đã bị tung lên mạng xã hội.

Ngay khi nắm bắt thông tin, Trường THCS Hoàng Hoa Thám phối hợp với Công an quận Tân Binh (Đội An ninh), UBND Phường 13, Công an phường 13, Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 13 và phụ huynh các học sinh liên quan để giải quyết sự việc.

Qua làm việc các học sinh đánh bạn, quay clip đều thấy được lỗi của mình, cam kết sẽ có hướng sửa đổi trong năm học này và tuyệt đối không tái phạm. Học sinh bị đánh cũng đồng ý hòa giải với các bạn. Về phía phụ huynh học sinh liên quan cũng đã đồng ý không truy cứu chuyện cũ.

Về vụ việc đoạn clip bị phát tán lên mạng xã hội lãnh đạo nhà trường đã yêu cầu sự hỗ trợ của Đội An ninh quận Tân Bình sử dụng biện pháp nghiệp vụ để theo dấu tài khoản bị hack. Tuy nhiên, do kẻ chiếm tài khoản đã chặn nick nên tạm thời chưa điều tra truy xét được.

Trước đó, ngày 26/9, một số đoạn clip quay lại cảnh nhóm nữ sinh đánh nhau trong nhà vệ sinh trường học tại TP.HCM được lan truyền trên mạng xã hội.

Theo đoạn clip, những học sinh đứng chứng kiến chủ động ghi hình, không hề có động thái ngăn cản nữ sinh đang đánh bạn. Qua xác minh, sự việc diễn ra tại Trường THCS Hoàng Hoa Thám (quận Tân Bình).