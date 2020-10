Nữ sinh Học viện Ngân hàng bị sát hại: Cuộc gọi bí ẩn kéo dài 20 phút

Thông tin về vụ nữ sinh Học viện Ngân hàng bị sát hại, chiều 29/10, Đại tá Nguyễn Bình - Trưởng phòng PC02 Công an TP Hà Nội cho biết, ngay rạng sáng 24/10, Công an huyện Thường Tín nhận được đơn trình báo về việc Trần Thúy Hiền mất tích, các đơn vị nghiệp Công an TP Hà Nội, Công an huyện Thường Tín nhanh chóng vào cuộc điều tra.

Quá trình điều tra, cơ quan công an nhận được nhiều thông tin liên quan đến việc mất tích của nạn nhân và khoanh vùng một số người nghiện ở huyện Thường Tín.

Đến 16h ngày 26/10, công an triệu tập Nguyễn Xuân Trung (SN 1985, trú tại xã Văn Phú, Thường Tín) - người nghiện ma tuý tới làm việc.

Đại tá Nguyễn Bình - Trưởng phòng PC02 Công an TP Hà Nội cho biết, khi Trung và Quân bán đồ trộm cắp xong quay về vẫn gặp nữ sinh đứng gọi điện thoại nên nảy sinh ý định cướp tài sản.

Tại cơ quan công an, ban đầu, Trung có nhiều thủ đoạn để chống đối, không nhận tội, chỉ khai nhận khi đi qua đường đê sông Nhuệ, do thấy chiếc xe đạp và điện thoại của nạn nhân không có người trông coi nên đã nhặt và đem đi bán.

Tuy nhiên, với những chứng cứ không thể chối tội, đến 0h30 ngày 27/10, Nguyễn Xuân Trung cúi đầu khai nhận hành vi phạm tội.

"Sau khoảng 15-20 phút, Trung cùng Quân đi bán đồ trộm được quay về vẫn thấy Hiền đứng gọi điện thoại ở đó, nên đối tượng Trung nảy sinh ý định cướp cái xe đạp điện. Trung đèo Quân đến gần Hiền. Sau đó, Trung đi ra đẩy cháu ngã xuống vệ sông. Nạn nhân ngã và kêu tha cho em nhưng đối tượng dìm cháu và đẩy cháu ra xa", Đại tá Bình nói.

Sau khi cướp được xe đạp và điện thoại, Trung đem bán được 3,3 triệu đồng. Khi Trung với Quân sử dụng ma túy tại xã Hà Hồi, Trung cho Quân 700 nghìn đồng.

Thông tin thêm về quá trình điều tra, Đại tá Nguyễn Tiến Tần - Trưởng Công an huyện Thường Tín cho biết, đơn vị có nhiều nguồn tin từ quần chúng nhân dân thông báo liên quan đến vụ án. Trong đó, manh mối giúp lực lượng chức năng lần ra vụ án là chiếc điện thoại và xe đạp điện của nạn nhân.

Đại tá Nguyễn Tiến Tần cho hay gần 400 người được huy động để tìm kiếm thi thể nạn nhân trên 6km sông Nhuệ.

Lãnh đạo Công an huyện Thường Tín cho hay, Trung và Quân là 2 người nghiện, lao động tự do. Mỗi khi lao động nặng, những tên này lại nhớ đến ma tuý.

Khám nghiệm hiện trường trong sáng 27/10, dòng sông Nhuệ rất bẩn, ở đầu sông nước dâng sau những trận mưa, những bao tải rác theo đó trôi về. Căn cứ vào những dấu vết tại hiện trường, các lực lượng huy động 400 người để rà soát khoảng 6km đường sông.

"Chúng tôi phải trực tiếp gỡ từng bao tải, trong đó có xác nhiều vật nuôi, huy động gần 400 công an viên, nhân dân, lực lượng cứu hộ, sau gần 10 tiếng đồng hồ đã tìm thấy thi thể nạn nhân", vị lãnh đạo chia sẻ.

Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, sẽ chỉ đạo Công an TP mở rộng điều tra vụ án, để làm rõ hành vi trộm cắp tài sản và tàng trữ ma túy của Trung và Quân. Đồng thời cũng nhanh chóng truy tố để vụ án được sớm đưa ra xét xử.