Nữ sinh chuyên Anh giành 8.5 IELTS sau 1 lần thất bại

Trước đó, Quỳnh Chi từng thi IELTS 1 lần nhưng không đạt được như kì vọng. Vì vậy, cô bạn đã quyết tâm thi lại và đạt 8.5 điểm tổng, trong đó kĩ năng Listening đạt 9.0, 2 kĩ năng Reading và Speaking cùng đạt 8.5 và kĩ năng Writing đạt 7.0.

Chia sẻ về quá trình học tiếng Anh, Chi cho biết em được gia đình định hướng học chuyên Anh từ cấp 2. Tuy nhiên, bài thi tiếng Anh vào trường chuyên rất khác so với bài thi IELTS và nhiều người lầm tưởng rằng học chuyên Anh sẽ đạt điểm cao mà không cần học thêm.

“Việc học chuyên Anh đã cho em lợi thế khi được trang bị những kiến thức nền tảng và nâng cao về từ vựng, cấu trúc câu. Ngoài ra, để đạt điểm mục tiêu, em phải tập làm quen với dạng câu hỏi IELTS nhiều”, Chi nói.

Hàng ngày, Chi chủ yếu học từ vựng theo chủ đề, từ nối và cấu trúc trong các bộ sách như Academic Vocabulary in Use, English Phrasal Verbs in Use, English Collocations in Use, English Idioms in use.

Đối với kĩ năng Speaking, Chi tự luyện nói chuyện 1 mình bằng tiếng Anh, ghi âm để nghe lại lỗi sai ở đâu, ngập ngừng ra sao và phát hiện những từ nói chưa chuẩn. Khi luyện tập, Chi nhận ra có nhiều từ rất đơn giản được sử dụng nhiều trong đời sống mà mình chưa nắm rõ. Cứ chỗ nào có từ mới, Chi mở điện thoại tra rồi nói tiếp.

“Em cảm thấy việc này đã giúp ích rất nhiều trong việc cải thiện phát âm và độ trôi chảy khi nói tiếng Anh. Đây cũng là 2 tiêu chí chấm điểm nói quan trọng trong IELTS”, Chi chia sẻ.

Ưu điểm nữa của phương pháp này là có thể nói về mọi chủ đề. Nữ sinh thường ngồi nghĩ về những chuyện đã xảy ra trong ngày và tự kể lại.

Theo nữ sinh, người dự thi nên đọc đề rồi dự đoán để triển khai ý, chứ không phải để làm bài nói trước rồi học thuộc vì đề thi rất rộng. Nếu chỉ đọc thuộc thì nói sẽ không tự nhiên, giám khảo không đánh giá cao khi biết phần thi đã được chuẩn bị từ trước.

Chi chia sẻ rằng trong lần thi đầu tiên, em đã run và nói líu lưỡi, giọng rất nhỏ. Đến lần thi thứ 2, nữ sinh nói tự nhiên và to rõ ràng, nêu quan điểm của mình và đạt 8.5 ở kĩ năng Speaking.

“Nhờ trải nghiệm này em mới thấy tự tin và bình tĩnh có ảnh hưởng thế nào trong việc làm bài thi, nên em mong các bạn khi đi thi có thể có tâm lý vững vàng để đạt kết quả tốt nhất”.

Đối với phần thi Reading và Listening, Chi nói rằng đây là 2 kĩ năng dễ cải thiện điểm nhanh chóng bằng cách luyện tập thật nhiều. Để có thể làm bài tốt 2 kĩ năng này, nữ sinh chủ yếu sử dụng các cuốn Cambridge IELTS để luyện tập.

Ở kĩ năng Reading, nữ sinh luôn luôn đọc và gạch chân từ khóa của tất cả dạng câu hỏi trong bài và đọc bài luôn 1 lượt, chứ không phải đọc 1 dạng câu hỏi rồi đọc bài, sau đó lại lặp lại việc này thêm 2 lần. Việc phân bổ thời gian khi làm bài cũng rất quan trọng vì mỗi bài đọc chỉ có 20 phút để làm, việc sử dụng hơn 20 phút để làm 1 bài sẽ ảnh hưởng đến thời gian làm 2 bài còn lại.

“Ví dụ, đối với dạng điền Headings (tiêu đề), em chú ý các câu đầu và cuối đoạn. Đối với dạng bài điền tên người ứng với mỗi ý kiến, em sẽ nhìn lướt qua bài 1 lượt để tìm tất cả chỗ có tên họ rồi đánh dấu trước rồi mới bắt đầu đọc bài. Còn đối với dạng điền từ, em xác định loại từ và vị trí từ cần điền xem nó đứng cạnh các từ nào và xung quanh ô trống có những từ nào”, Chi chia sẻ.

Theo nữ sinh, 3 bài đọc sẽ tăng dần về độ khó nên phải luôn cố gắng làm bài đầu tiên và bài thứ 2 trong ít hơn 20 phút để có thời gian làm bài thứ 3 - là bài khó nhất, cũng như để có thời gian kiểm tra lại bài.

Đối với Listening, Chi nói rằng trước khi bắt đầu nghe, cần phải đọc đề để xem có điều gì cần chú ý, nhất là về số từ cần điền, rồi gạch chân từ khóa và xác định xem từ cần điền là từ loại gì…

Nữ sinh nhấn mạnh việc tập trung cao độ khi nghe vì chỉ cần mất tập trung 1 giây sẽ bị bỏ lỡ đáp án.

“Khi nghe, em cũng cố gắng hiểu ý của họ để ít nhất biết được họ đang nói về cái gì. Nếu chỉ dựa vào từ khóa để xác định câu trả lời thì sẽ chưa để chính xác được. Đặc biệt là trong dạng bài Multiple Choice (chọn nhiều đáp án đúng), người ta sẽ nhắc đến tất cả các đáp án để lừa người nghe, mình phải nghe để hiểu xem đâu mới là đáp án cần khoanh”, Chi nói .

Writing theo Chi là kĩ năng khó nhất, cần đảm bảo viết không lạc đề, đưa ra những ý tưởng trả lời không trùng nhau và triển khai rõ ràng, dễ hiểu. Khi có ý tưởng độc đáo, sử dụng nhiều từ vựng và cấu trúc ấn tượng mà không giải thích được thì cũng sẽ không được điểm cao. Một điều cần chú ý nữa là phải biết sử dụng từ đúng cách, đúng hoàn cảnh để tránh bị trừ điểm.

Ngoài ra, việc cập nhật tin tức hàng ngày có thể giúp nghĩ ra ý tưởng triển khai trong bài. Thêm vào đó, nên đọc nhiều bài viết của người khác và đọc lại bài của chính mình để xem lại các lỗi sai, tìm thêm từ mới và tổng hợp các ý chính độc đáo, giúp cho việc triển khai ý cho chủ đề tương tự dễ dàng hơn.

Nữ sinh chia sẻ, bản thân thường sử dụng sách viết của thầy Simon như IELTS Academic Writing task 2 by Simon, IELTS Writing Task 1 by Simon.