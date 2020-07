Nữ nhân viên bể bơi bị khách chửi bới, hành hung tại nơi làm việc

Ngày 23/7, chỉ huy Công an phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội cho biết đơn vị đang điều tra vụ chị Đoàn Thị Bạch Yến (nhân viên lễ tân bể bơi Green Swimming ở chung cư Riverside Garden) bị người đàn ông tên Hoàng Mạnh Chung hành hung.

Đánh người vì 6 lượt bơi

Chị Yến cho biết đầu tháng 5, ông Chung mua thẻ bơi theo tháng. Đến 24/5, con trai ông Chung cùng một vài người bạn đã quẹt thừa 6 lượt bơi.

Khi đó, nhân viên lễ tân Phạm Thanh Hiền đã ghi chú lại 6 lượt quẹt thừa vào thẻ của ông Chung và dặn con trai người đàn ông này lần sau bơi không cần quẹt vào máy.

Tối 20/7, vợ ông Chung kiểm tra thẻ bơi còn 12 lượt (gồm 6 lượt chưa quẹt và 6 lượt quẹt thừa chưa bơi bù). Sau đó, chiếc thẻ được gia đình ông Chung bán lại cho người khác nhưng không còn phần ghi chú quẹt thừa.

Tối 21/7, người mua lại thẻ bơi của ông Chung thắc mắc vì trong thẻ chỉ còn 6 lượt bơi. Vợ chồng ông Chung sau đó xuống chửi bới nhân viên dù đã được giải thích về việc ghi chú 6 lượt quẹt thừa đã bị xé bỏ.

"Khi ấy, chỉ có một mình tôi là nhân viên của bể bơi ở đó. Ông ấy liên tục chửi bới, đe dọa tôi. Lúc tôi đang giải thích thì bị ông ta vào trong quầy đánh mạnh vào đầu", chị Yến kể.

Sau khi bị đánh, nạn nhân cho biết tiếp tục bị người đàn ông chửi, thách thức.

Khu vực chị Yến bị đánh. (Ảnh: Hải Nam)

Tự xưng là công an?

Sau khi bị đánh, chi Yến đã gọi điện kể lại sự việc mẹ là bà N.T.L.. “Con gái tôi từ hôm bị đánh về đau đầu, mất ngủ, tinh thần thì hoảng sợ”, mẹ chỉ Yến nói và khẳng định Yến không phải là người trực ca hôm con trai ông Chung quẹt nhầm. Số lần quẹt thừa cũng đã được ghi lại nhưng ông Chung vẫn hành hung.

Bà L. cũng kể người đàn ông đánh con bà tự xưng là một cán bộ công an, thách thức Yến trình báo cơ quan chức năng. “Gia đình tôi rất bức xúc và sẽ sớm viết đơn khởi kiện ông Chung”, bà L. nói.

“Ngay trong đêm con gái tôi bị đánh, tôi đã gọi điện, nhắn tin cho giám đốc bể bơi nhưng đến tận hôm nay vẫn chưa nhận được phản hồi. Họ cũng không hề gọi hỏi thăm Yến”, mẹ nạn nhân cho biết.

Liên hệ với quản lý của bể bơi, một người tự xưng là lãnh đạo của công ty cho biết đã giải quyết ổn thỏa vụ việc. Theo người này, sự việc trên “rất nhỏ”, chỉ là xô xát, mâu thuẫn bình thường tại đây. “Chúng tôi sẽ giải quyết nội bộ vụ việc”, lãnh đạo bể bơi nói.

Theo vị này, ông Chung đã nhận lỗi, làm việc với chị Yến và nhận được sự tha thứ. Thế nhưng, thông tin với Zing, nữ nạn nhân lại cho biết gia đình người đàn ông chưa hề liên hệ với chị để xin lỗi hay đưa ra phương án giải quyết.

Bể bơi nằm tại chung cư Riverside Garden, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội. (Ảnh: Google Maps)

Liên hệ với ông Chung, người đàn ông thừa nhận toàn bộ hành vi của mình. "Lúc đó tôi nóng tính quá nên hành động có chút sai trái. Tôi có bạt tai chị Yến một cái", ông Chung nói.

Người đàn ông cho biết sẽ sớm tới xin lỗi chị Yến và gia đình cũng như nhận mọi trách nhiệm về hành động của mình. Khi được hỏi về việc tự xưng là công an, ông Chung cho biết ông không tự nhận mình là công an mà chỉ bảo với chị Yến gọi công an đến để giải quyết tranh cãi.

"Có thể chị Yến nghe nhầm chứ tôi không tự xưng mình là công an", người đàn ông cho hay.