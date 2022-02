Nữ hoàng Anh tránh bị đầu độc bằng cách nào?

Nữ hoàng Anh Elizabeth II đã dự rất nhiều bữa ăn cùng những người nổi tiếng, các nhà lãnh đạo thế giới và các thành viên Hoàng gia khác trên toàn cầu trong suốt 70 năm trị vì của bà. Bên cạnh đó, bà cũng thường xuyên tổ chức các bữa tiệc linh đình tại Điện Buckingham. Vì vậy, không lạ gì khi các nhân viên luôn phải thực hiện một số quy trình để đảm bảo an toàn cho bà, bao gồm cả công tác kiểm tra xem có ai muốn đầu độc nữ hoàng bằng cách bỏ chất độc vào thức ăn của bà hay không.

Tất cả thực phẩm tại Điện Buckingham đều phải trải qua các khâu kiểm định nghiêm ngặt trước khi mang ra phục vụ bất kỳ ai, đặc biệt là nữ hoàng. Sau khi các món được bày xong, nhân viên sẽ chọn ngẫu nhiên một trong những chiếc đĩa này để mời nữ hoàng dùng. Vì vậy, nếu bất kỳ ai muốn đầu độc nữ hoàng, họ phải bỏ độc vào hết tất cả các đĩa.

Nữ hoàng Anh

Ngoài ra, nữ hoàng cũng thường tự chọn các món từ thực đơn nhà bếp trình lên. Đầu bếp làm thực đơn trong ba ngày. Như thế sẽ đủ thời gian để lấy được tất cả nguyên liệu và chế biến. Khi thực đơn được chuyển tới nữ hoàng, bà sẽ gạch các món bà không muốn ăn. Nếu ra ngoài ăn tối, bà sẽ gạch chéo cả thực đơn. Và nếu bà có khách đến, nữ hoàng sẽ gạch hai hoặc ba cái để đầu bếp biết bà đang cần chiêu đãi.

Đối với Nữ hoàng, món ăn phải được chế biến từ thực phẩm hữu cơ và theo mùa.

Với sự ra đời của thực phẩm biến đổi gene, hoặc được trồng trọt ở nhiều vùng miền trái mùa khác nhau thì một món ăn vốn chỉ có trong một mùa nay đã xuất hiện quanh năm. Tuy nhiên, nữ hoàng cấm kỵ sử dụng những món ăn này trong menu hàng tuần. Bà luôn ưu tiên chỉ chọn thực phẩm được trồng hữu cơ tại các trang trại của Anh, theo mùa.

Ví dụ, dâu tây sai trái vào mùa hè, nên những bữa tiệc hè của gia đình hoàng gia sẽ có nhiều món được chế biến từ dâu tây. Nhưng nếu nó xuất hiện vào menu mùa đông, thì bà sẽ thẳng tay gạt nó ra khỏi danh sách.

Với kiểu ăn uống thiên nhiên và hữu cơ này, có thể hiểu vì sao nữ hoàng Elizabeth II và hoàng tế Phillip thọ hơn 90 tuổi và vẫn còn rất minh mẫn.

Nữ hoàng cũng là người tuân thủ quy tắc ăn kiêng nghiêm ngặt. Bà luôn luôn ăn khẩu phần nhỏ, dùng bữa bốn lần/ngày để không ăn uống quá đà. Buổi sáng thì bà chỉ dùng ngũ cốc và trà English Breakfast. Trong suốt nhiều năm qua, bà chưa bao giờ làm trái quy định này…ngoại trừ đối với chocolate. Vâng, nữ hoàng cũng là người mê chocolate!

Nghi thức ngự thiện khắt khe của Hoàng gia Anh

Số lượng khách tại bàn ăn phải chuẩn mực: Nữ hoàng Anh luôn tuân thủ nguyên tắc không mời 13 khách ăn tiệc. Trong văn hóa Tây Âu, con số 13 là con số xui xẻo. Tuy chính nữ hoàng không quá bận tâm về nó, nhưng bà cũng cố gắng tránh làm phật lòng những khách hơi “mê tín” hơn.

Để giúp đỡ nữ hoàng, có hẳn một “đại quân” gọi là The Office of the Marshal of the Court. Nhiệm vụ của văn phòng này là sắp xếp chỗ ngồi cho khách mời tại bữa tiệc.

Tiệc tối luôn long trọng: Khi ăn tối với nữ hoàng, tất cả thành viên hoàng thất và khách mời đều phải ăn mặc trang trọng. Dress code luôn là White Tie. Thử tưởng tượng phải ăn tối khi mặc đầm lộng lẫy, và cố gắng không để thức ăn rơi vãi lên trang phục! Còn khi tham gia những bữa tiệc ngoài trời hay các buổi giao tiếp xã hội, các thành viên hoàng gia Anh vẫn phải ăn mặc chỉn chu, đặc biệt không được mặc trang phục hở ngực hay quá ngắn.

Mật khẩu tại bàn ăn: Cách đặt dao nĩa là mật khẩu cho phục vụ viên. Trái: Tôi chưa ăn xong. Phải: Tôi đã xong bữa. Các khách mời sẽ không bao giờ thông báo việc phải rời bàn ăn đi toilet, hay trang điểm lại. Họ chỉ đơn giản là đứng lên và nói nhẹ: “Excuse me”. Nhưng làm sao để các phục vụ viên biết rằng mình chưa dùng bữa xong? Họ sẽ đặt chéo dao nĩa (như hình trên, bên trái).

Còn nếu đã dùng xong bữa, thì họ sẽ đặt bộ dao nĩa xong xong theo hướng 17h.

Cách dùng khăn ăn đúng điệu: Khăn ăn có được gấp đẹp đẽ như thế nào thì cũng phải bị gập đôi lại khi dùng.Cách dùng khăn ăn đúng là gấp nó làm đôi theo hình chữ nhật. Sau đó, để lau miệng, họ sẽ dùng mặt trong của khăn (chứ không phải mặt ngoài nhé). Như vậy, cách gấp đôi sẽ che dấu toàn bộ những vết vấy bẩn từ món ăn.

Nữ hoàng có quy chuẩn trò chuyện với thực khách: Việc bị sắp xếp ngồi cạnh nữ hoàng có thể gây “khớp” cho khách mời. Tuy nhiên, ai cũng biết rằng bà sẽ chỉ trò chuyện với khách bên tay phải trong màn khai vị. Sau đó quay sang trò chuyện với người ngồi bên trái khi dùng món kế tiếp.

Bữa tiệc chấm dứt khi nữ hoàng dừng ăn: Một khi nữ hoàng dùng xong bữa, buổi tiệc sẽ chính thức kết thúc, cho dù khách mời đói hay no. Bạn không được phép đứng dậy đi về sớm hơn. Bạn cũng không được phép nán lại sau khi nữ hoàng đã dùng xong bữa.

Nhưng nữ hoàng cũng hiểu rằng đôi khi mọi người sẽ dùng bữa ở tốc độ khác nhau. Bà sẽ quan sát căn phòng. Đôi khi bà cũng để lại một miếng nhỏ trên đĩa, và không dùng hết ngay, để cho phép các thực khách có thời gian ăn xong bữa.

Nhìn túi xách bắt hình dong: Nếu nữ hoàng đặt chiếc túi xách của mình lên bàn, bà đang bày tỏ mong muốn phải rời khỏi bữa tiệc gấp.