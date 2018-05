Nữ hiệu trưởng chết tại phòng khám tư: Còn phòng khám nào từng gây chết người?

(VTC News) - Sau sự việc nữ hiệu trưởng chết tại phòng khám tư nhân ở Đắk Lắk, nhiều người lại nhớ đến những vụ chết người trước đó xảy ra tại các phòng khám tư nhân và các cơ sở thẩm mỹ viện khắp cả nước.

Bị hạ đường huyết, khám phòng khám tư dẫn đến tử vong

Mới đây, xảy ra vụ việc một bệnh nhân chết tại phòng khám tư nhân ở Thị xã Buôn Hồ (Đắk Lắk) gây xôn xao dư luận.

Cụ thể, khoảng 23h ngày 28/4, phòng khám tư nhân của bác sĩ Nguyễn Văn An (phường An Lạc, Thị xã Buôn Hồ) tiếp nhận cô H’Nghin Niê (Hiệu trưởng Trường mầm non Hoa Cúc – xã Ea Blang, Thị xã Buôn Hồ) trong tình trạng hạ đường huyết.

Sau khi thăm khám, bác sĩ An truyền cho bệnh nhân một chai dung dịch 5% đường, đồng thời tiêm thêm 5 mũi dung dịch đường Glucose 30%. Quá trình truyền kéo dài gần 6 tiếng từ 23h30 đêm 28/4 đến 5h sáng 29/4 mới hết.

Theo bác sĩ An, khoảng 5h sáng 29/4, sau khi rút đường truyền dịch ra, bệnh nhân cho biết đã khỏe trở lại nên ông đi ra ngoài dọn dẹp.

Tuy nhiên sau đó, bác sĩ An nghe người nhà gọi nên chạy vào thì thấy bệnh nhân đang trong tình trạng sùi bọt mép. Bác sĩ An và vợ cùng cấp cứu cho bệnh nhân đồng thời gọi xe cứu thương đưa bệnh nhân đi bệnh viện nhưng nạn nhân không qua khỏi.

Liên quan đến vụ việc, bác sĩ Y Nhân Mlô, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Thị xã Buôn Hồ cho biết, bệnh nhân được chuyển từ phòng khám tư nhân vào bệnh viện cấp cứu nhưng đã chết trước đó.

Phòng khám của bác sĩ An nơi xảy ra vụ việc.

Tử vong sau khi khám bệnh tại phòng khám tư nhân Đắc Nông

Trước đó, năm 2015, ông Ngô Xuân Thiết (sinh năm 1971, trú tại thôn Xuân Lộc 2, xã Đắc Sắc, huyện Đắc Mil, tỉnh Đắc Nông) cũng qua đời sau khi khám bệnh tại phòng khám tư nhân.

Khoảng 7h ngày 14/12/2015, ông Thiết đến phòng khám của bác sỹ Hồ Đức Phán ở thôn Phương Trạch, xã Đắc Sắc, huyện Đắc Min để khám bệnh. Đến khoảng 8h30, khi nhận được điện thoại thông báo của phòng khám, cháu Ngô Xuân Lập con trai ông Ngô Xuân Thiết đến thì thấy bố bị co giật mạnh, sùi bọt mép và đang được cấp cứu.

Bác sỹ Hồ Đức Phán đề nghị gia đình đưa ông Thiết về nhà. Tuy nhiên, một lúc sau thì nạn nhân tử vong. Theo người nhà nạn nhân, ông Thiết là người có sức khỏe tốt, trước khi đến phòng khám của bác sỹ Phán, ông chỉ đau đầu, cảm nhẹ.

Tại cơ quan điều tra, bác sỹ Phán khai nhận, khi ông Thiết đến khám, có triệu chứng đau đầu, tức ngực nên được tiêm 2 liều thuốc trợ tim.

Tử vong do được truyền dịch dẫn đến sốc phản vệ

Năm 2017, một bệnh nhân bị chết do sốc phản vệ khi truyền dịch.

Cụ thể, vào khoảng 11h30 ngày 13/3/2017, chị Nguyễn Thị Thu Hà, 32 tuổi, trú tại thôn Trung Thủy, xã Vĩnh Trung, huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị đến khám bệnh tại Phòng khám chuyên khoa Ngoại trên đường Hùng Vương, Thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh do bác sĩ Trần Cảnh Toàn - Trưởng Khoa Ngoại, Bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Linh làm chủ.

Thấy sốt và đau vùng cổ bên trái, chị Hà đến và được bác sỹ Toàn khám, chẩn đoán viêm hạch cổ trái/suy nhược cơ thể. Tại đây, chị Hà được truyền dịch, sau đó có dấu hiệu rét run, tức ngực, khó thở cảm giác ngứa toàn thân, được chẩn đoán sốc phản vệ.

Sau khi được bác sỹ Toàn xử trí theo chuyên môn, chị Hà được đưa vào Bệnh viện Đa khoa huyện Vĩnh Linh để hồi sức tích cực. Tuy nhiên, do tình trạng không cải thiện nên bệnh nhân được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị và được chẩn đoán sốc phản vệ/ phù phổi cấp.

Đến khoảng 14h ngày 13/3, tại Khoa Hồi sức Tích cực - Chống độc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị, bệnh nhân Hà được chẩn đoán ngừng tuần hoàn, hô hấp do sốc phản vệ và đã tử vong sau đó.

Tử vong vì thẩm mỹ viện làm "chui"

Vụ việc xảy ra ngày 4/5/2011, tại Trung tâm Thẩm mỹ Hà Nội ở 257 Giải Phóng. Trung tâm này do ông Phạm Văn Ái (53 tuổi) làm giám đốc. Cơ sở của ông Ái không có chức năng phẫu thuật ngực nhưng cố tình làm "chui" và gây ra hậu quả nghiêm trọng khiến một phụ nữ tử vong.

Khai nhận tại cơ quan công an, ông Ái cho biết, chị Bùi Bích Lộc (38 tuổi, ở phố Lê Duẩn) đến trung tâm đặt lịch để phẫu thuật thẩm mỹ. Do người quen giới thiệu nên ông Ái "nể" và làm cho chị Lộc.

Sau một giờ phẫu thuật, ca làm đẹp hoàn thành, chị Lộc được đưa vào phòng điều trị để theo dõi. Đến 2h sáng 30/4/2011, chị thấy khó thở kèm theo nôn nên gọi ông Ái. Bác sĩ này cùng với hai bác sĩ khác tới để hỗ trợ cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.

Đi xóa sẹo môi, mất mạng tại thẩm mỹ viện

4/1/2013, anh Trần Tuấn Anh (37 tuổi ở Hải Phòng) đưa chị gái Trần Thị Thu Hương (42 tuổi) đến Thẩm mỹ viện Linh Nhung ở Xã Đàn (phường Nam Đồng, Đống Đa, Hà Nội) để xoá sẹo môi trên.

Đến 17h cùng ngày, chị Hương được bác sĩ là chủ thẩm mỹ viện cùng 2 nhân viên đưa lên tầng 4 để thử phản ứng gây tê, sau đó chị Hương có biểu hiện sốc phản vệ.

Ngay sau đó, người phụ nữ này được thẩm mỹ viện đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Bạch Mai, đến 2h ngày 5/1, chị Hương tử vong

Thẩm mỹ viện Cát Tường giết người, ném xác xuống sông

Ngày 19/10, một nữ khách hàng tên Huyền tìm đến Thẩm mỹ viện Cát Tường để bơm ngực. Tại đây, bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường cùng 3 nữ y tá làm làm các thủ tục gây mê, hút toàn bộ mỡ ở bụng và nâng ngực cho chị.

Chiều hôm đó, sau khi làm xong, chị Huyền có biểu hiện sùi bọt mép, mặt tím tái, khó bắt mạch. Bác sĩ Tường có tiêm thuốc trợ tim nhưng nạn nhân đã chết lâm sàng.

Phát hiện sự việc, giám đốc trung tâm thẩm mỹ trên cho một số nhân viên về sớm, chở đồ đạc cùng nhiều giấy tờ hòng che mắt cơ quan chức năng. Tối đó, bác sĩ Tường cùng nhân viên bảo vệ Đào Quốc Khánh khiêng xác nạn nhân ra xe ôtô riêng, rồi lòng vòng chở qua nhiều khu vực.

Xe máy nạn nhân được nhân viên bảo vệ lái và vứt bên vệ đường ở đường Thạch Bàn. Sau đó, Khánh lên xe ôtô của Tường. Cả hai chở xác nạn nhân đến cầu Thanh Trì rồi ném xuống sông.

Nhà chức trách cho biết, Nguyễn Mạnh Tường được cấp giấy đăng ký kinh doanh nhưng chưa có giấy phép của Sở Y tế Hà Nội về hoạt động phẫu thuật thẩm mỹ nhưng người đàn ông này vẫn thực hiện hút mỡ và nâng ngực cho khách.

Thu Nga