Nữ diễn viên Hàn Quốc bị tố quấy rối tình dục, cảnh sát điều tra

Ngày 30/4, tờ Edaily đưa tin này và cho biết, công ty quản lý của Park Na Rae tuyên bố sẽ hợp tác điều tra với cảnh sát.

"Đoạn video đã bị xóa khỏi YouTube, nhưng tôi sẽ kiểm tra xem hành động của Park Na Rae có phạm tội hay không và nếu có thì đó là loại tội phạm nào", một nhân viên cảnh sát nói với Edaily.

Tranh cãi xoay quanh nữ diễn viên hài Park Na Rae nổ ra sau khi tập 2 của chương trình Hey Narae lên sóng. Trong chương trình, diễn viên thay quần áo cho một búp bê nam và đưa ra những bình luận nhạy cảm về vấn đề tình dục. Chương trình vấp phải làn sóng chỉ trích, tẩy chay của người xem. Công chúng tố cáo Park Na Rae có hành vi quấy rối tình dục.

Diễn viên Park Na Rae bị điều tra vì thực hiện nội dung nhạy cảm.

Park Na Rae sau đó xin lỗi và gỡ bỏ các đoạn video liên quan đến chương trình.

“Tôi xin lỗi vì đã gây ra phiền phức cho khán giả khi đăng tải video không phù hợp. Là người của công chúng, tôi phải chịu trách nhiệm về chương trình phát sóng. Tôi có trách nhiệm và nghĩa vụ phải kiểm tra kỹ lưỡng từ khâu lên kế hoạch đến nhân vật, diễn xuất, đạo cụ, nội dung chương trình. Tôi đã khiến nhiều người thất vọng vì cách xử lý thiếu chuyên nghiệp”, Park Na Rae cho biết.

Park Na Rae sinh năm 1985, là gương mặt quen thuộc trên sóng truyền hình Hàn Quốc. Cô tham gia nhiều chương trình nổi tiếng như Amazing Saturday, I Live Alone, I Can See Your Voice, Gag Concert…