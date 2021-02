Khi các sao nữ Trung Quốc bị quấy rối thô thiển ngay trên màn ảnh

Hai ngày qua, ê-kíp phim Phong khởi nghê thường (tên khác Đại Đường minh nguyệt) vướng lùm xùm vì cảnh quay động chạm nhạy cảm giữa Hứa Ngụy Châu và Cổ Lực Na Trát bị tuồn lên mạng xã hội. Tài tử Thượng ẩn hứng trọn gạch đá từ khán giả và bị cho cố ý lợi dụng cảnh quay để quấy rối mỹ nhân Tân Cương.

Người trong cuộc sau đó lên tiếng thanh minh chỉ làm theo yêu cầu kịch bản, hơn nữa cảnh phim đã bị cắt bỏ. Điều này khiến dư luận đặt câu hỏi những cảnh quay phản cảm có cần phải thực hiện?

Những người lên tiếng bày tỏ ý rằng họ không bất ngờ khi cảnh phim "động chạm thô" như vậy bị Tổng cục thẳng tay cấm sóng. Các nữ nghệ sĩ trực tiếp biến thành nạn nhân của những trò sàm sỡ, quấy rối trước ống kính máy quay...

Bàn tay "bẩn"

Theo diễn biến trong phim, ở những tập đầu mỹ nhân Tân Cương "cải nam trang" thành quan nhân Đậu Y ra ngoài cung và gặp Bùi Hành Kiệm (do Hứa Ngụy Châu đóng). Sau đó, họ bị quân lính truy bắt. Trong lúc nguy cấp, nam diễn viên cưỡi ngựa cứu Cổ Lực Na Trát. Anh sau đó vô tình chạm tay vào ngực bạn diễn và biết được người mình cứu là nữ giới.

Hứa Ngụy Châu hứng chịu vô số chỉ trích sau cảnh sàm sỡ Cổ Lực Na Trát.(Ảnh: QQ)

Phân đoạn này khi tung ra đã bị khán giả chỉ trích dữ dội. Một số khán giả cho rằng Hứa Ngụy Châu có ý lợi dụng cảnh quay để sàm sỡ Cổ Lực Na Trát, không tôn trọng đồng nghiệp nữ.

Theo Sina, thực tế tình tiết Hứa Ngụy Châu chạm ngực Cổ Lực Na Trát không hề chứa yếu tố dung tục hay “câu khách”, đơn giản chỉ là đúng theo mạch phim. Thế nhưng, vấn đề lại nằm ở chỗ, những cảnh quay động chạm thân thể phụ nữ thô thiển này, lại thường xuyên xuất hiện trên màn ảnh và gây ra làn sóng chỉ trích.

Trước đó không lâu, ê-kíp Lưu kim tuế nguyệt rơi vào cảnh bị chỉ trích thê thảm khi phân đoạn Đổng Tử Kiện đặt tay lên vòng một của Nghê Ni trong cảnh cả hai chung giường, được phát sóng. Lúc này, họ vào vai vợ chồng và có cảnh không mặc quần áo, chung chăn gối. Trên mạng xã hội, khán giả chê trách nam diễn viên lợi dụng cảnh thân mật sờ mó bạn diễn.

Trước đó, không ít mỹ nhân Hoa ngữ cũng từng là nạn nhân "trực tiếp" của các vụ quấy rối vì kịch bản phim. Lưu Diệc Phi từng bị một diễn viên quần chúng tấn công trong lúc quay phim truyền hình. "Lúc đó tôi rất ngạc nhiên, sao lại có chuyện như vậy xảy ra trên phim trường", Lưu Diệc Phi thừa nhận bản thân bị quấy rối.

"Bàn tay hư hỏng" của các nam diễn viên động chạm vào cơ thể nghệ sĩ nữ một cách cố ý hoặc vô tình. (Ảnh: Sina)

Trong Sở Kiều truyện, Triệu Lệ Dĩnh bị diễn viên quần chúng động chạm vòng một. Đây là phân cảnh khi nhân vật Sở Kiều bị lạc vào trận săn người. Trong lúc giằng co với những toán lính, cô bị một nam diễn viên quần chúng đặt 2 bàn tay lên ngực. Sau đó người đàn ông này nhanh chóng rút tay về. Gặp sự cố oái ăm, Triệu Lệ Dĩnh vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, tập trung hoàn thành cảnh quay.

Che đậy và sự im lặng

Theo Tân Hoa Xã, tại ngành giải trí Trung Quốc, một câu hỏi thẳng về chuyện bị quấy rối tình dục, gạ tình đổi vai diễn... đều sẽ khiến các nghệ sĩ trẻ tuổi, thậm chí có bề dày kinh nghiệm và quyền lực cứng họng, ái ngại. Hầu hết đều né tránh trả lời, im lặng là thái độ thường thấy.

Từng có nhiều sự bức xúc, một vài cá nhân “tức nước vỡ bờ” dám đứng ra vạch trần nhưng hầu như những lời tố cáo chỉ dừng lại ở mức chung chung, hiếm lắm mới có tên tuổi bị chỉ đích danh, cũng chưa từng có bản án vạch trần đúng tội những kẻ biến thái.

Lưu Diệc Phi trả lời mập mờ chuyện bị sàm sỡ trên phim trường Thần điêu đại hiệp. (Ảnh: Weibo)

"Nam diễn viên A, đạo diễn B, nhà sản xuất C từng có hành vi sàm sỡ tôi trên phim trường. Câu chuyện vô thưởng vô phạt không những không mang tính tố cáo, thậm chí còn bị công chúng quy vào dạng kể lể, xem như chiêu trò câu kéo khán giả. Một nghệ sĩ đóng cả trăm phim, ai biết họ từng bị quấy rối trên phim trường nào, bị đồng nghiệp nam nào giở trò đồi bại nếu không có một câu nói định danh rõ ràng", Tân Hoa Xã bình luận.

"Rõ ràng anh ta chạm vào những chỗ không nên chạm, cái người từng là bạn diễn của tôi trong... Vậy nhưng, khi kết thúc cảnh quay, đạo diễn lại cười phá lên rồi hét lớn với mọi người xung quanh 'đừng có đứng đó xem náo nhiệt, làm việc đi'. Cảnh tượng lúc đó thật xấu hổ, tôi bật khóc ngay trên phim trường nhưng cũng chẳng ai quan tâm", Trần Pháp Dung chia sẻ.

"Tôi vẫn biết quay phim phải chân thật, nhưng không phải thế này. Tôi thấy mình bị sỉ nhục", Hứa An An vừa nói vừa kéo quần áo cho cánh ký giả xem vết thương trên người cô. Nữ diễn viên bị bạn diễn tấn công khi quay cảnh cưỡng bức trên phim trường The War of Betrayal 1895. Sau vụ việc, người đẹp phải trị liệu tâm lý một thời gian dài.

Chung tình cảnh, trên Ifeng, nữ diễn viên Trần Tử Hàm chia sẻ cô từng bị bạn diễn lợi dụng kịch bản để sàm sỡ trên phim trường. Người này từ chối dùng nước ngọt thay rượu vang, cố ý quay hỏng nhiều lần để uống nhiều rượu thật, rồi sau đó vịn cớ say xỉn cho chuyện đáng xấu hổ đã làm ra.

Tuy nhiên, theo Sina, ngày càng có nhiều nữ nghệ sĩ chọn cách thỏa hiệp với tội ác. Hiện tại, có rất ít minh tinh đủ dũng cảm đứng lên nói một lời tố cáo mạnh mẽ.

"Nghệ sĩ nữ bây giờ không dám thừa nhận là nạn nhân bị quấy rối. Tâm lý chung của họ là không muốn bị mất mặt, hình ảnh hoen ố. Hơn nữa, giới giải trí nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, đã còn hoạt động ắt có ngày đụng mặt nhau. Vì vậy, chuyện nhỏ thì đóng cửa bảo nhau, dĩ hòa vi quý để đôi bên dễ nhìn mặt", Sina nêu lên thực trạng.

Vì vậy, mới có chuyện, Cổ Lực Na Trát thà đắc tội người hâm mộ, lên tiếng bên vực bạn diễn, đặc biệt là phía nhà sản xuất: "Trong lòng dơ bẩn, nhìn cái gì cũng thấy dơ bẩn", chứ nhất quyết không chịu thừa nhận cô bị ê-kíp cài cắm vào cảnh quay thiếu tôn trọng.

Theo Sina, vụ ồn ào của ê-kíp Phong khởi nghê thường cho thấy hiện tượng lấy nghệ sĩ nữ làm bia đỡ đạn, câu kéo rating bằng các cảnh quay gây tranh cãi từ phía nhà sản xuất.

QQ cho rằng dù cho Cổ Lực Na Trát có đồng ý thực hiện phân đoạn, được trang bị đồ bảo hộ an toàn đi nữa, hình ảnh này xuất hiện trên màn ảnh cũng phần nào tạo cái nhìn phản cảm trong mắt khán giả, gián tiếp cổ xúy vấn nạn quấy rối tình dục.

Ngu Thư Hân là người đẹp bị sàm sỡ "rõ mòn một" trên sóng truyền hình. Trong show Sinh viên năm thứ nhất, người hâm mộ phát hiện nữ thần tượng trẻ bị Lưu Nhuận Nam lợi dụng động chạm vào vòng một trong lúc dạy diễn kịch.

Giữa vô số những chỉ trích, tài tử lập tức lên tiếng xin lỗi Ngu Thư Hân và người hâm mộ của cô. "Thật xin lỗi bởi vì tôi không để ý nên đã có hành động đụng chạm đến Hân Hân, tạo ra hình ảnh không tốt. Sau này, tôi nhất định sẽ khắc sâu 3 chữ 'tay lịch sự' vào đầu", anh thừa nhận hành vi khiếm nhã với đồng nghiệp khác giới. Trong khi đó, nữ nghệ sĩ lại giữ thái độ im lặng.

Ngu Thư Hân bênh vực đồng nghiệp, Nghê Ni giữ im lặng sau scandal bị quấy rối. (Ảnh: Ifeng)

Với những nghệ sĩ khác như Tần Lam, Triệu Lệ Dĩnh công ty quản lý lại phát thông cáo cho biết đó chỉ là sự cố hiểu lầm, bất chấp sự phẫn nộ trong dư luận.

Hôm 5/2, Nhật báo Bắc Kinh đăng tải bài viết nhận định về tình trạng. Trang này cho rằng trong showbiz Hoa ngữ, quyền quyết định tương lai của các nghệ sĩ nằm trong tay biên kịch, nhà sản xuất, công ty giải trí hoặc lời giới thiệu của tên tuổi gạo cội. Không mấy ai lên tiếng, không mấy ai đưa nhau ra tòa kiện tụng vì bản chất của những vụ tai tiếng tình dục luôn mang đến những hệ lụy kéo dài, là vết nhơ khó gột.

"Không nghệ sĩ nào muốn tên tuổi gắn với từ khóa cô diễn viên A bị anh B quấy rối tình dục. Có quá nhiều lý do để sự im lặng kéo dài. Dù biết im lặng đồng nghĩa với việc trở thành kẻ đồng lõa, nhưng mấy ai có đủ mạnh mẽ để lên tiếng tố cáo đích danh một tội phạm tình dục. Hoặc có lẽ họ cảm thấy không cần thiết phải phơi bày chuyện bản thân từng là nạn nhân bị lạm dụng trước ánh sáng công lý. Cuối cùng tất cả vụ quấy rối tình dục đều khép lại bằng lời chống chế 'sự cố ngoài ý muốn'", Nhật báo Bắc Kinh bình luận.