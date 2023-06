Nữ ca sĩ sốc khi fan cuồng ném tro cốt của mẹ lên sân khấu

(VTC News) -

Trong buổi biểu diễn tại London vừa qua, khi Pink đang biểu diễn ca khúc Just like a pill, một người hâm mộ đã ném một túi nhựa trong đựng tro lên sân khấu. Một video ghi lại khoảnh khắc này đang lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội.

Pink bối rối nhặt chiếc túi đựng tro người đã khuất tại buổi biểu diễn ở London.

Theo đó, Pink tạm dừng buổi biểu diễn để giải quyết sự việc. Cô nhặt chiếc túi, quay về một người trong đám đông và hỏi: "Đây là mẹ của cậu?".

Khi nhận được sự xác thực từ phía người này, chủ nhân bản hit So What tỏ vẻ bối rối và từ từ đặt chiếc túi đựng tro của người đã khuất xuống sân khấu. "Tôi không biết mình cảm thấy thế nào về việc này," cô nói. Sự bối rối của nữ ca sĩ không hề giảm bớt khi cô trình diễn xong Just Like a Pill.

Pink hiện đang trong chuyến lưu diễn Summer Carnival 2023. Cô tiếp tục chặng châu Âu đến ngày 16/7. Sau đó, Pink sẽ trở lại Bắc Mỹ cho một chuỗi đếm diễn từ ngày 28/7 đến ngày 9/10. Chủ nhân giải Grammy sẽ kết thúc tour diễn Carnival mùa hè 2023 với các buổi hòa nhạc ở Australia và New Zealand vào đầu năm tới.

Trước Pink, nữ ca sĩ Ava Max bị một người đàn ông tấn công ngay khi đang trình diễn.

Thời gian gần đây, các ngôi sao quốc tế gặp phải nhiều sự cố với người hâm mộ trong các buổi biểu diễn. Trước đó, nữ ca sĩ Ava Max đã bị một người đàn ông tấn công ngay khi đang trình diễn trong đêm nhạc tại Nhà hát Fonda ở Los Angeles.

Vụ việc xảy ra vài ngày sau khi ngôi sao nhạc pop Bebe Rexha cũng bị một người hâm mộ ném điện thoại di động vào mặt trong buổi hòa nhạc tại New York.

Những sự việc này đáng gióng lên hồi chuông cảnh báo về việc người hâm mộ ngày càng quá khích và vượt qua ranh giới, gây nguy hiểm đối với nghệ sĩ.

