Nữ ca sĩ choáng váng khi bị fan cuồng tát thẳng mặt ngay trên sân khấu

Mới đây, nữ ca sĩ Ava Max đã bị một người đàn ông tấn công ngay khi đang trình diễn trong đêm nhạc tại Nhà hát Fonda ở Los Angeles. Trong một đoạn video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy người đàn ông này vượt qua khỏi hàng rào bảo vệ, chạy lên thẳng sân khấu và tát thẳng vào mặt Ava Max. Cú tát khiến cô choáng váng, quay cuồng mất thăng bằng.

Nữ ca sĩ Ava Max bị fan cuồng tấn công ngay trên sân khấu.

Ngay lập tức, đội vũ công và an ninh đã lao lên sân khấu để ngăn lại và lôi người đàn ông này xuống khỏi sân khấu trước khi hắn tiếp tục tấn công Ava Max. Nữ ca sĩ ôm mặt, gắng gượng để kết thúc màn trình diễn, sau đó đã bỏ chạy về phía hậu trường.

Trên tài khoản Twitter của mình, Ava Max cũng tức giận lên tiếng: "Hắn ta tát tôi mạnh đến nỗi làm trầy xước bên trong mắt tôi. Hắn ta sẽ không bao giờ được đến show của tôi một lần nữa. Cảm ơn các fan tại Los Angeles đã thật tuyệt vời tối nay". Hiện, đại diện của Ava Max và Sở cảnh sát Los Angeles chưa đưa ra bình luận thêm.

Ava Max là giọng ca được yêu thích với loạt hit đình đám như Kings & Queen, Not Your Barbie Girl, Sweet But Psycho… Cô theo đuổi phong cách nữ quyền gợi cảm với chất nhạc giàu năng lượng, mang tính tuyên ngôn về phái đẹp.

Vụ việc xảy ra vài ngày sau khi ngôi sao nhạc pop Bebe Rexha cũng bị một người hâm mộ ném điện thoại di động vào mặt trong buổi hòa nhạc tại New York. Theo người phát ngôn của Sở cảnh sát New York, kẻ tấn công là Nicolas Malvagna, 27 tuổi, cư dân New Jersey, đã bị bắt sau vụ việc và bị buộc tội hành hung.

My Anh (Insider)