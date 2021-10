NPK Phú Mỹ năm 2021: Tăng trưởng vượt bậc

(VTC News) -

Sản xuất và kinh doanh NPK Phú Mỹ đều tăng trưởng vượt bậc

Nhờ tính toán khoa học, kết hợp nhịp nhàng giữa các công đoạn và thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch, sản xuất “3 tại chỗ” nên từ đầu năm 2021 đến nay, Nhà máy NPK Phú Mỹ liên tục vận hành tốt cả trong thời gian Tổ hợp Nhà máy thực hiện bảo dưỡng chung.

Bước vào năm thứ 3 sau khi tiếp nhận Nhà máy NPK có công nghệ hiện đại bậc nhất thế giới, đội ngũ vận hành đã nắm bắt, thuần thục, “làm chủ” hoàn toàn Nhà máy. Cộng thêm sự khớp nối liền lạc trong các khâu cung ứng nguyên vật liệu nên sản lượng sản xuất 9 tháng đầu năm 2021 ước đạt gần 128.500 tấn, đạt 110% kế hoạch 9 tháng đầu năm và 86% kế hoạch cả năm 2021, vượt 44% so với cùng kỳ năm 2020.

Nhà máy NPK Phú Mỹ có công nghệ hiện đại bậc nhất.

Không chỉ tăng trưởng về sản lượng, bộ sản phẩm NPK Phú Mỹ ngày càng được nâng cao về chất lượng, mở rộng chuỗi công thức mới, đáp ứng đa dạng và kịp thời nhu cầu dinh dưỡng, tăng sức đề kháng cho cây trồng trong điều kiện thời tiết ngày càng khắc nghiệt. Liên tục từ đầu năm đến nay, hàng loạt công thức mới như NPK Phú Mỹ 16-8-8 + TE; NPK Phú Mỹ 15-5-20 + TE; NPK Phú Mỹ 16-6-19+TE; NPK Phú Mỹ 16-7-16 ...được Nhà máy liên tục cho “ra lò” và nhanh chóng được khách hàng đón nhận, đánh giá cao.

Thi đua với sản xuất và nỗ lực vượt qua các thách thức to lớn vì đại dịch COVID-19 làm gián đoạn nghiêm trọng lưu thông, vận chuyển hàng hóa, công tác kinh doanh NPK Phú Mỹ trong 9 tháng đầu năm 2021 cũng có bước tăng trưởng ấn tượng. Tận dụng lợi thế về hệ thống kho bãi, nhà phân phối bao phủ rộng rãi trên khắp cả nước, điều độ hợp lý, triển khai các chương trình marketing linh hoạt nên tiêu thụ được gần 121.500 tấn NPK Phú Mỹ, đạt 111% kế hoạch 9 tháng đầu năm và 87% kế hoạch năm 2021, tăng tới 75% so với cùng kỳ năm 2020. So với sản lượng sản xuất nêu trên, có thể nói, “NPK Phú Mỹ sản xuất tới đâu, bán hết tới đấy”.

NPK Phú Mỹ có nhiều dòng công thức và được bà con nông dân đón nhận, đánh giá cao.

Phấn đấu hoàn thành mục tiêu 160.000 tấn NPK trong năm 2021

Quý IV/2021, dự báo tình hình sản xuất kinh doanh phân bón, trong đó có NPK, sẽ có nhiều thách thức khó lường khi mà dịch Covid-19 vẫn rất phức tạp, giá nguyên liệu đầu vào tiếp tục tăng, thiên tai bão lũ dồn dập…., PVFCCo đã xây dựng các kịch bản để chinh phục mục tiêu sản lượng 160.000 tấn NPK Phú Mỹ trong cả năm. Trong 3 tháng cuối năm 2021, PVFCCo đặt kế hoạch sản xuất và tiêu thụ khoảng 30.000 tấn NPK Phú Mỹ, lũy kế cả năm 2021, PVFCCo dự kiến sản xuất 160.000 tấn và tiêu thụ 150.000 tấn NPK Phú Mỹ.

Nếu hoàn thành theo mục tiêu đề ra, đây sẽ là những kết quả tốt nhất từ khi Nhà máy NPK Phú Mỹ đi vào vận hành, là những con số “biết nói”, có ý nghĩa rất lớn đối với PVFCCo, đặc biệt trong điều kiện đại dịch Covid-19 hoành hành trên toàn thế giới. Những con số này cũng chứng minh tính đúng đắn trong triển khai dự án cũng như khẳng định vị thế của NPK Phú Mỹ trên thị trường và trong tâm trí của bà con nông dân. Đặt trong bối cảnh hiện nay, khi mà sự khủng hoảng nguồn cung phân bón, lương thực trên toàn thế giới đang có diễn biến phức tạp, sự tăng trưởng của NPK Phú Mỹ đã và đang góp phần tích cực giúp đảm bảo nguồn cung để nền nông nghiệp tiếp tục là chỗ dựa vững chắc, trụ đỡ của nền kinh tế nước nhà.