(VTC News) -

Tối 6/9, Đại tá Vũ Hoài Bắc, Giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, đã chỉ đạo tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với Thượng tá Nguyễn Văn Tùng, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh do liên quan vụ xe tải chở cây vú sữa "khủng" dễ dàng đi qua chốt kiểm soát COVID-19 khi tài xế nói chở cho Trưởng phòng CSGT tỉnh.

Liên quan vụ việc, Công an huyện Châu Thành (Trà Vinh) cũng ra quyết định xử phạt tài xế xe tải chở cây với các lỗi điều khiển xe ô tô đi vào khu vực cấm, đường có biển báo hiệu có nội dung cấm đi vào đối với loại phương tiện đang điều khiển; không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

Công an huyện Châu Thành (Trà Vinh) ra quyết định xử phạt đối với tài xế.

Như VTC News đưa tin, hai ngày qua, mạng xã hội Facebook xôn xao trước đoạn clip xe tải chở cây vú sữa “khủng” thông chốt kiểm soát COVID-19 tại xã Nguyệt Hóa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh nhờ tài xế nói tên Trưởng phòng CSGT tỉnh này.

Theo nội dung đoạn clip, tài xế xe tải BKS: 84C-087.48, chở theo một cây vú sữa “khủng” di chuyển trên đoạn đường thuộc xã Nguyệt Hóa, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh. Khi đến chốt kiểm soát COVID-19, tài xế xe tải khai báo chở cây cho "anh Tùng, Trưởng phòng Giao thông" thì được cho qua chốt.

Người quay đoạn clip trên cho rằng đoạn đường này chỉ cho phép xe có tải trọng 3,5 tấn đi qua nhưng chiếc xe tải trong đoạn clip có tải trọng hơn 10 tấn.

Clip: Tài xế nói tên Trưởng phòng CSGT để chở cây vú sữa qua chốt kiểm dịch

Trả lời VTC News, Thượng tá Nguyễn Văn Tùng, Trưởng phòng CSGT tỉnh Trà Vinh xác nhận có sự việc trên và đã giải trình với lãnh đạo Công an tỉnh Trà Vinh.

Theo Thượng tá Tùng, cây vú sữa được ông mua nhiều tháng trước nhưng chưa chở về. Hôm qua, người làm vườn gọi xe chở về nhưng ông không hay biết.

“Nhà tôi ở thành phố còn miếng vuờn ở xã Nguyệt Hóa. Mấy hôm nay tôi đi công tác suốt không có nhà. Anh làm vườn có liên hệ xe chở về mà tôi không hay. Chiều qua tôi đi công tác về thì ở chốt có nói trên vườn chở cây vú sữa vô. Tôi nói đã dặn không chở rồi mà sao chở vào mấy ngày này không biết”, Thượng tá Tùng nói.

Cũng theo Thượng tá Tùng, từ vị trí chốt kiểm soát đến mảnh vườn của ông chỉ khoảng 500m.

Trước nhiều ý kiến cho rằng đoạn đường này chỉ cho phép xe 3,5 tấn đi qua nhưng chốt kiểm soát cho xe tải hơn 10 tấn đi qua, ông Tùng cho rằng ông không rõ tải trọng cho phép của đoạn đường này.

“Đi ra đi vô thường ngày thấy người ta cũng chở xi măng, cát đá làm công trình đi qua hoài. Tôi có hỏi ở xã thì mấy anh nói đường này có mấy tấn tháng nắng bình thường đi không có gì, tháng mưa mới không cho đi”, Thượng tá Tùng giải thích thêm.