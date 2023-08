Nơi nào nhiều vi khuẩn nhất trên máy bay?

(VTC News) -

Mặc dù máy bay là phương tiện di chuyển hiện đại và an toàn bậc nhất hiện nay, nhưng vẫn có những hạn chế về vấn đề vệ sinh. Một số vị trí trên máy bay có rất nhiều vi khuẩn, vừa là do ý thức của hành khách, vừa là do quy trình dọn dẹp của hệ thống hàng không chưa tối ưu.

Máy bay là một không gian chật hẹp nhưng lại rất đông đúc, không khí không được thoáng như bên ngoài nên chắc chắn là nơi thích hợp để vi khuẩn sinh sôi nảy nở. Nhóm nghiên cứu sinh vật học của Mỹ từng đến 5 sân bay ở nước này, thu thập 26 mẫu vi khuẩn ở đó và trên 4 chuyến bay của 2 hãng hàng không lớn (giấu tên) nhằm tìm ra đâu là nơi nhiều vi khuẩn nhất trên máy bay, đó là:

Bàn gấp (bàn ăn)

Được đặt ngay trước mặt hành khách và là nơi để thức ăn, bàn gấp chứa 2.155 vi khuẩn trên một centimet vuông. Thật nguy hiểm vi khuẩn từ bàn gấp có thể truyền trực tiếp vào cơ thể hành khách qua đường tiêu hóa. Để hạn chế nguy cơ này, bạn cần tránh để thức ăn tiếp xúc với mặt bàn. Hãy dùng khăn ướt mang theo từ nhà hoặc lấy ở sân bay để lau bàn gấp ngay khi đến chỗ ngồi hoặc ít nhất là trước khi bạn đặt khay đồ ăn xuống đó.

Ngoài ra, hành khách nên đem theo dung dịch khử trùng, nước rửa tay và sử dụng thường xuyên, đặc biệt là sau khi đi vệ sinh.

Hệ thống điều hòa không khí

Nút điều chỉnh điều hòa, quạt gió trên đầu hành khách cũng là một trong những nơi chứa nhiều vi khuẩn nhất trên máy bay. Nhiều người tưởng rằng vị trí này khá sạch vì liên tục được luồng gió thổi qua. Tuy nhiên, kết quả xét nghiệm mẫu lấy từ hệ thống điều hòa trên máy bay lại chứa tới 1.838 vi khuẩn trên một centimet vuông.

Rất may là hành khách không thường xuyên điều chỉnh các nút này. Nếu làm việc đó, bạn nên rửa tay thật cẩn thận, đặc biệt là trước khi ăn.

Dây an toàn

Khóa an toàn ở ghế ngồi cũng có mặt trong danh sách những thứ chứa nhiều vi khuẩn nhất trên máy bay dù rất ít người nghĩ như vậy. Trung bình, một chiếc khóa an toàn chứa 1.483 vi khuẩn trên một centimet vuông. Các chuyên gia vệ sinh dịch tễ khuyên bạn nên rửa tay sau khi cầm vào khóa an toàn hoặc trước khi dùng bữa trên máy bay, cho dù bạn không chạm vào khóa an toàn quá lâu.

Tay nắm cửa nhà vệ sinh

Tuy đỡ bẩn hơn dây an toàn, bàn gấp, nút điều chỉnh điều hòa nhưng tay nắm cửa nhà vệ sinh vẫn nằm trong danh sách những vị trí nhiều vi khuẩn nhất trên máy bay. Thí nghiệm cho thấy có 451 vi khuẩn trên một centimet vuông tay nắm. Đây lại là nơi bạn không thể không cầm vào sau khi đi vệ sinh và rửa tay sạch sẽ, vì thế sau khi ra khỏi toilet máy bay, bạn vẫn cần làm sạch đôi bàn tay lần nữa bằng nước rửa tay khô hoặc khăn ướt cho chất diệt khuẩn.

Ngoài các vị trí mất vệ sinh trên máy bay kể trên, nhóm nghiên cứu của Mỹ còn khuyến cáo về một chỗ cực kỳ bẩn khác ở các sân bay, đó là nút nhấn/vặn lấy nước uống. Hầu như các sân bay đều có vòi nước miễn phí để hành khách uống khi khát, và nút vặn vòi nước có tới 7.999 vi khuẩn trên một centimet vuông.

Vậy phải chăng bạn không nên uống nước tại vòi nước sân bay? Bạn vẫn có thể uống, nhưng nhớ rửa tay sau khi sử dụng nút ấn/vặn vòi nước nhé.