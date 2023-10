Nơi nào bẩn nhất ở sân bay?

(VTC News) -

Bất kỳ nơi công cộng nào cũng đều ẩn chứa nhiều vi khuẩn và sân bay cũng vậy. Bạn thường cảnh giác với nhà vệ sinh, nhưng thật ra đó không phải nơi bẩn nhất sân bay.

Đâu là nơi bẩn nhất ở sân bay?

Theo trang Escape, có 6 vị trí được các chuyên gia - qua khảo sát, nghiên cứu - đánh giá là nơi bẩn nhất ở sân bay, hành khách cần hạn chế tiếp xúc để đảm bảo vệ sinh, hoặc sát khuẩn tay sau khi chạm vào.

Quầy tự check-in

Rất nhiều người đã chạm vào màn hình cảm ứng, nút bấm ở quầy tự check-in. Các hãng hàng không không thể lau thường xuyên từng quầy bằng dung dịch sát khuẩn sau khi hành khách sử dụng. Vì vậy, để tự bảo vệ mình, bạn nên làm thủ tục check-in trên điện thoại, máy tính ở nhà trước khi đến sân bay.

Nếu dùng quầy check-in, hãy sát khuẩn tay ngay sau đó.

Quầy tự check-in là một trong những nơi bẩn nhất ở sân bay. (Ảnh: Travelandleisure)

Khay đựng hành lý ở khu soi chiếu

Hãy hình dung xem có bao nhiêu bàn tay chưa được rửa sạch, đầy mồ hôi đã chạm vào những khay nhựa - thứ mà bạn sẽ đặt túi xách, máy tính hoặc giày dép của mình lên? Chưa kể những đồ vật đặt vào đó cũng không sạch sẽ.

Một nhóm nghiên cứu người Phần Lan đã phát hiện ra rằng virus lây qua đường hô hấp xuất hiện nhiều nhất trên những chiếc khay nhựa tại cửa soi chiếu an ninh.

Virus thường sống lâu hơn trên các bề mặt nhựa như của khay đựng hành lý xách tay. (Ảnh: Bailiwickexpress)

Quầy đóng dấu xuất nhập cảnh

Đây là nơi tiếp đón hàng nghìn người mỗi ngày. Tấm kính ngăn giữa hành khách và nhân viên an ninh, quầy đặt hộ chiếu hay thiết bị lăn vân tay cũng là nơi trú ngụ của virus, vi khuẩn.

Vòi uống nước

Rất nhiều sân bay trên thế giới có vòi nước uống miễn phí. Các nhà khoa học đã tổng hợp kết quả 18 cuộc khảo sát tại nhiều sân bay lớn nhất nước Mỹ, cho thấy vòi nước uống công cộng là một trong những thứ bẩn nhất ở sân bay, tích tụ trung bình 19.200 vi khuẩn, tế bào nấm trên mỗi 6,4cm2.

Các chuyên gia khuyên rằng nếu có điều kiện, bạn nên mua nước đóng chai để uống dù chúng có giá đắt đỏ tại sân bay.

Vòi nước miễn phí tại sân bay có rất nhiều vi khuẩn. (Ảnh: Frankfurt-airport)

Khu vui chơi trẻ em

Thú nhún, ngựa gỗ, cầu trượt... là "vị cứu tinh" cho các bậc cha mẹ khi đưa con nhỏ đi du lịch. Nhưng đây là lại nơi nhiều người chạm tay vào nhất. Những nơi này chẳng mấy khi được vệ sinh, trong khi các bãi nôn trớ hay chất thải của trẻ chỉ được dọn qua.

Chỗ ngồi ở phòng chờ

Nhiều người lầm tưởng rằng đây là nơi được nhân viên vệ sinh lau dọn thường xuyên nên luôn sạch sẽ. Tuy nhiên theo nghiên cứu, trung bình có hơn 21.600 vi khuẩn, tế bào nấm sống trên tay vịn ghế ở phòng chờ lên máy bay.

Nơi nào nhiều vi khuẩn nhất trên máy bay?

Một số vị trí trên máy bay có rất nhiều vi khuẩn, vừa là do ý thức của hành khách, vừa do quy trình dọn dẹp của hệ thống hàng không chưa tối ưu.

Bàn ăn

Được đặt ngay trước mặt hành khách và là nơi để thức ăn, bàn gấp chứa 2.155 vi khuẩn trên một centimet vuông. Vi khuẩn từ bàn gấp có thể truyền trực tiếp vào cơ thể hành khách qua đường tiêu hóa. Để hạn chế nguy cơ này, bạn cần tránh để thức ăn tiếp xúc với mặt bàn.

Hãy dùng khăn ướt mang theo từ nhà hoặc lấy ở sân bay để lau bàn gấp ngay khi đến chỗ ngồi hoặc ít nhất là trước khi bạn đặt khay đồ ăn xuống đó. Ngoài ra, hành khách nên đem theo dung dịch khử trùng, nước rửa tay và sử dụng thường xuyên, đặc biệt là sau khi đi vệ sinh.

Bàn ăn là nơi nhiều vi khuẩn nhất máy bay. (Ảnh: Ab-climat)

Hệ thống điều hòa không khí

Nút điều chỉnh điều hòa, quạt gió trên đầu hành khách cũng là một trong những nơi chứa nhiều vi khuẩn nhất trên máy bay. Nhiều người tưởng rằng vị trí này khá sạch vì liên tục được luồng gió thổi qua. Tuy nhiên, kết quả xét nghiệm cho thấy điều hòa trên máy bay chứa tới 1.838 vi khuẩn trên một centimet vuông.

Dây an toàn

Trung bình, một chiếc khóa an toàn chứa 1.483 vi khuẩn trên một centimet vuông. Các chuyên gia vệ sinh dịch tễ khuyên bạn nên rửa tay sau khi cầm vào khóa an toàn hoặc trước khi dùng bữa trên máy bay, cho dù bạn không chạm vào khóa an toàn quá lâu.

Dây an toàn rất ít khi được vệ sinh. (Ảnh: Aviationnepal)

Tay nắm cửa nhà vệ sinh

Tuy đỡ bẩn hơn dây an toàn, bàn gấp, nút điều chỉnh điều hòa nhưng tay nắm cửa nhà vệ sinh vẫn nằm trong danh sách những vị trí nhiều vi khuẩn nhất trên máy bay. Thí nghiệm cho thấy có 451 vi khuẩn trên một centimet vuông tay nắm. Đây lại là nơi bạn không thể không cầm vào sau khi đi vệ sinh và rửa tay sạch sẽ, vì thế sau khi ra khỏi toilet máy bay, bạn vẫn cần làm sạch đôi bàn tay lần nữa bằng nước rửa tay khô hoặc khăn ướt có chất diệt khuẩn.