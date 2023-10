(VTC News) -

Vali bị hư hỏng do bị ném mạnh, bị rơi, bị đè lên bởi các hành lý khác, cũng có thể do vấn đề ở máy móc, băng chuyền, do nhân viên sân bay hoặc các nguyên nhân khác.

Việc vali hành lý ký gửi bị hỏng có thể gây phiền toái không nhỏ cho hành khách, khiến chuyến du lịch, công tác trở nên tồi tệ.

Vali nào dễ hỏng khi ký gửi máy bay?

Những chiếc vali càng nặng càng dễ bị hỏng khi ký gửi, đó là tiết lộ của một nhân viên làm ở bộ phận xử lý hành lý trên trang The Sun.

Vali nào dễ hỏng khi ký gửi máy bay? Câu trả lời là những chiếc vali nặng. (Ảnh: Herald Sun)

Nhân viên này nói rằng, hành khách nên hiểu cảm giác mệt mỏi và khó chịu của những người xếp hành lý khi chỉ trong khoảng thời gian ngắn, họ phải xếp cùng lúc hơn 200 chiếc vali, mỗi chiếc nặng khoảng 25kg vào khoang máy bay.

Quá trình xếp dỡ hành lý cho cả chuyến đi và chuyến đến không mất quá nửa giờ. Đôi khi vì quá mệt và không có nhiều thời gian, các nhân viên xếp dỡ hành lý sẽ ném những chiếc vali thay vì xếp đặt chúng một cách nhẹ nhàng. Để giảm thiểu tối đa nguy cơ hư hỏng, người xếp hành lý khuyên, nếu bạn mang theo đồ nặng, hãy mua chiếc vali chất lượng, bền bỉ.

Những chiếc vali có mặt cứng và phẳng sẽ ít bị hư hại hơn. Nên tìm những chiếc vali có tay cầm gắn đinh tán và một số chi tiết bảo vệ xung quanh bánh xe.

“Loại vali có bốn bánh xe phía dưới luôn được chúng tôi yêu thích vì chúng tôi không phải ném chúng khi xếp dỡ, chỉ cần kéo chúng xuống khoang máy bay và vali cũng như đồ đạc bên trong sẽ ít bị hư hại hơn” - nhân viên hành lý nói với The Sun.

Cách chọn vali đi máy bay theo dạng ký gửi

Hành lý ký gửi là những kiện đồ, hàng hóa, vật dụng to lớn, cồng kềnh… Vali đựng hành lý ký gửi khi đi máy bay cần được chọn lựa kỹ càng để vừa đáp ứng các tiêu chuẩn của hãng hàng không, vừa giảm nguy cơ hỏng hóc.

Kích thước vali đi máy bay phổ biến nhất là 119x119x81cm, tương đương với mức trọng lượng hành lý ký gửi tiêu chuẩn không quá 32kg/kiện. Để đựng hành lý ký gửi, bạn có thể tham khảo một số size vali phù hợp như:

- Vali size 24 (size M): 60x40x25cm

- Vali size 28 (size L): 76x48x32cm.

Về chất liệu, đối với hành lý ký gửi, nên ưu tiên lựa chọn vali nhựa thay vì vali vải. Chất liệu nhựa PC và PP dùng để làm vali có độ cứng cao, chịu va đập tốt và đủ độ đàn hồi để không dễ dàng nứt vỡ khi bị rơi, bị chèn ép trong khi di chuyển.

Để đựng hành lý ký gửi khi đi máy bay, nên ưu tiên vali nhựa. (Ảnh: People)

Bên cạnh đó, vali nhựa thường được thiết kế bắt mắt và nhiều màu sắc hơn vali vải nên bạn dễ dàng theo dõi, nhận diện hành lý của mình đang ở vị trí nào trên băng chuyền.