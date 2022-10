Nỗi đau của người phụ nữ mất chồng sau đám cháy kho hóa chất ở TP.HCM

Con trai bị thiểu năng, con gái bỗng dưng mất tích cách nay 2 năm, nỗi đau chưa kịp nguôi thì bà Phạm Thị Út (SN 1973, ngụ huyện Bình Chánh, TP.HCM) lại mất luôn chỗ dựa duy nhất là người chồng sau đám cháy kho hóa chất của Công ty TNHH An Minh Thức (Công ty An Minh Thức) ở huyện Bình Chánh, TP.HCM.

Khung cảnh hoang tàn còn lại sau đám cháy kho hóa chất của Công ty TNHH An Minh Thức ở huyện Bình Chánh, TP.HCM.

Chúng tôi gặp bà Út trong căn nhà lem luốc gỉ sét vào một chiều cuối tháng 10, tức đã 3 tháng sau vụ cháy kinh hoàng ấy. Đôi mắt bà Út ầng ậc nước, nước mắt cứ rơi không ngừng lại được. Phải mất hồi lâu, những tiếng nấc mới dừng lại, người phụ nữ chịu nhiều bất hạnh này mới kể được cho chúng tôi những mảnh chuyện đầu tiên của cuộc đời bà và gia đình.

Sau khi kết hôn, bà Út và chồng đón con trai đầu lòng vào năm 1992, tưởng chừng cuộc sống của gia đình cứ như vậy êm đềm trôi. Nhưng không, đây chỉ mới là khởi đầu cho tấn bi kịch mà người phụ nữ này phải gánh chịu.

"Tưởng rằng bào thai cứ thế khoẻ mạnh và phát triển chờ đến ngày chào đời, nhưng đến lúc được 6 tháng, tôi bị ngã trong lúc cắt cỏ ngoài đồng và bắt buộc phải sinh non, vì thế bé phải nằm trong lồng kính gần 1 tháng. Lúc đó vợ chồng chỉ biết ôm nhau khóc. Bình tĩnh lại, chúng tôi nói với nhau dù thế nào cũng phải gắng chăm con", bà Út kể.

Cậu con trai lúc đó yếu, tưởng không nuôi được, nhưng vì 2 vợ chồng chăm con kỹ, đến lúc lên 6 tuổi mới biết đi, biết nói. Hơn 6 năm, cuộc sống của cậu bé đều phụ thuộc vào bố mẹ. Đi đâu, làm gì bố mẹ đều cõng con theo vì con không đi lại được.

"Nhìn con người ta khỏe mạnh, được được cắp sách đến trường mà tôi như thắt từng khúc ruột. Bây giờ nó đã 29 tuổi rồi nhưngchẳng làm được gì, đi xin việc không ai nhận. Đi kiếm vợ cũng không ai chịu lấy, người ta bảo lấy chồng chứ có lấy gia tài đâu nên ai cũng lắc đầu", bà Út vừa kể vừa nấc, đôi vai lại run bần bật.

Nén chặt nỗi buồn, vợ chồng bà Út sinh thêm được cô con gái thứ hai vào năm 1997 và đặt rất nhiều kỳ vọng vào người con này. Vậy nhưng, mọi hy vọng của 2 vợ chồng lại tan biến khi cách đây hơn 2 năm, người con gái bỗng mất tích bí ẩn.

Theo bà Út, hồi tháng 9/2020, con gái đậu phỏng vấn để du học ở Nhật Bản, tuy nhiên do dịch COVID-19 nên chưa thể đi được. Trong thời gian này, con gái xin đi làm 1 công ty ở quận 7 để tích lũy thêm kiến thức, sau này về Việt Nam khỏi bỡ ngỡ.

"Nó ngoan lắm, thành thạo 3 ngoại ngữ. Nó muốn trải nghiệm, muốn nắm bắt để sau này về Việt Nam chững chạc hơn, nó nói với tôi bây giờ con ráng ăn học thành tài để không uổng công mẹ lo cho con", bà Út kể về người con gái với giọng đầy chua chát.

Nửa tháng trước khi được xác định mất tích, con gái bà Út đi công tác 3 ngày ở nhà máy, ngày đầu còn liên lạc được, đến ngày thứ 2 thì bặt vô âm tín.

"Lát nữa con về tới phòng con điện cho mẹ nhé, nhưng chờ đến 10h đêm không thấy nó gọi, tôi liền chạy lên công ty thì bảo vệ nói 2 ngày nay không thấy nó. Lúc đó, 2 chân tôi khuỵu xuống, chỉ muốn bò mà đi thôi, khoảng thời gian đó tôi chỉ nuốt cháo để sống qua ngày", bà Út kể lại.

Nghĩ về hoàn cảnh éo le của mình và thương cho con gái bé bỏng, những giọt nước mắt đau đớn lại lăn dài trên khuôn mặt người phụ nữ khắc khổ. Mặc dù gia đình đã trình báo với các cơ quan chức năng nhưng đến nay vẫn không nhận được thông tin gì của con.

Những tưởng tấn bi kịch tới đây đã tạm dừng, nhưng hơn 1h sáng ngày 10/7, kho hóa chất của Công ty TNHH An Minh Thức ở sát nhà bà Út bỗng dưng bốc cháy, ông Trần Văn Ten (chồng bà Út - tài xế xe giường nằm) không kịp thoát ra ngoài.

"Hơn 1h sáng ngày 10/7, kho hóa chất của Công ty An Minh Thức bất ngờ bốc cháy dữ dội, liên tục phát ra tiếng nổ lớn khiến gia đình chúng tôi và các hộ dân xung quanh hốt hoảng tháo chạy. Khi đó, tôi kiếm chồng trong đám đông không thấy nên truy hô mọi người hỗ trợ chạy vào phòng ngủ tìm kiếm.

Khi chúng tôi tìm được thì anh ấy đang trong tình trạng bị bỏng nặng, ngất xỉu tại khu vực cầu thang xuống lầu do bị ngạt khói. Tôi lập tức đưa chồng đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Tuy nhiên, trải qua nhiều ngày điều trị, đến ngày 27/7 thì anh ấy không qua khỏi", bà Út nhớ lại.

Nguyên nhân tử vong theo kết luận của Bệnh viện Chợ Rẫy là do phỏng lửa diện tích khoảng 13% độ IIAB mặt, cổ, thân, hai tay; bỏng đường hô hấp; sốc nhiễm khuẩn; viêm phổi...

Chồng bà Út - chỗ dựa duy nhất của bà và gia đình đã chết sau vụ cháy kho hóa chất của Công ty An Minh Thức. (Ảnh: Hoàng Thọ)

Vụ cháy khiến căn nhà và 16 phòng trọ của gia đình bà Út bị hư hỏng nặng, không thể sử dụng được. Các chất axit từ kho hóa chất phát tán sau vụ cháy khiến kiến trúc ngôi nhà bị ăn mòn, tất cả tài sản, trang thiết bị trong nhà bị cháy, biến dạng. Vì thế hơn 3 tháng nay, nguồn thu từ cho thuê phòng trọ cũng mất theo.

"Nhiều lúc nhìn cảnh này tôi chỉ muốn chết để kết thúc những tháng ngày đau khổ dài dằng dặc. Thế nhưng nghĩ đến cảnh nếu mình chết đi rồi thì lấy ai là người chăm sóc cho đứa con trai thiểu năng. Thế nên tôi lại phải dằn lòng sống tiếp", bà Út tâm sự.

Nhiều tài sản của các hộ dân bên cạnh kho hóa chất của Công ty An Minh Thức bị hư hỏng nghiêm trọng sau vụ cháy.

Bà Út mong cơ quan chức năng sớm làm rõ trách nhiệm của Công ty An Minh Thức trong vụ cháy kho hóa chất, để trả lại công bằng cho gia đình bà và những hộ dân bị ảnh hưởng.

Theo báo cáo của cơ quan chức năng huyện Bình Chánh, trong quá trình kiểm tra, Công ty An Minh Thức chưa cung cấp được “Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp” theo quy định pháp luật hiện hành.

Trước thời điểm xảy ra vụ cháy, Công an huyện Bình Chánh đã kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn (PCCC&CNCH).

Ngay sau đó, Công an huyện Bình Chánh đã đề nghị doanh nghiệp phải thực hiện đầy đủ các điều kiện an toàn PCCC trước khi đưa vào hoạt động, bao gồm tiến hành thẩm duyệt, lắp đặt hệ thống PCCC&CNCH, nghiệm thu về PCCC, do công trình chuyển đổi công năng từ xưởng cơ khí sang kho hàng hóa.

Tuy nhiên, đến khoảng giữa tháng 6/2022, Công ty An Minh Thức đã chuyển vôi sống, bột đá, bột Clo... và các vật dụng khác vào để trong kho nhưng chưa tổ chức thực hiện thẩm duyệt, nghiệm thu về PCCC theo quy định và không thông báo đến chính quyền địa phương quản lý.