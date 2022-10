TP.HCM: 1 nạn nhân vụ cháy kho hóa chất của Công ty An Minh Thức đã tử vong

(VTC News) -

Ngày 26/10, liên quan vụ cháy kho hoá chất tại Công ty TNHH An Minh Thức (xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TP.HCM), theo nguồn tin của VTC News, 1 người dân sống gần kho hóa chất bị bỏng nặng trong vụ cháy đã tử vong.

Nạn nhân là ông T.V.T. (sống bên cạnh kho hóa chất của Công ty An Minh Thức). Nguyên nhân tử vong theo kết luận của Bệnh viện Chợ Rẫy là do phỏng lửa diện tích khoảng 13% độ IIAB mặt, cổ, thân, hai tay; bỏng đường hô hấp; sốc nhiễm khuẩn; viêm phổi...

Sau đám cháy, khu vực nhà kho, mái tôn và các khung thép của xưởng hoá chất phần lớn đã đổ sập.

Theo gia đình nạn nhân, lúc xảy ra hỏa hoạn, người thân tìm kiếm được ông T. trong tình trạng bỏng nặng, ngất xỉu tại khu vực cầu thang xuống lầu do bị ngạt khói. Ngay sau đó, gia đình đã chưa ông T. đi cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Tuy nhiên, sau thời gian điều trị, nạn nhân đã tử vong.

Theo báo cáo của cơ quan chức năng huyện Bình Chánh, trong quá trình kiểm tra, Công ty An Minh Thức chưa cung cấp được “Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất thuộc danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp” theo quy định pháp luật hiện hành.

Trước thời điểm xảy ra vụ cháy, Công an huyện Bình Chánh đã kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn (PCCC&CNCH).

Ngay sau đó, Công an huyện Bình Chánh đã đề nghị doanh nghiệp phải thực hiện đầy đủ các điều kiện an toàn PCCC trước khi đưa vào hoạt động, bao gồm tiến hành thẩm duyệt, lắp đặt hệ thống PCCC&CNCH, nghiệm thu về PCCC, do công trình chuyển đổi công năng từ xưởng cơ khí sang kho hàng hóa.

Tuy nhiên, đến khoảng giữa tháng 6/2022, Công ty An Minh Thức đã chuyển vôi sống, bột đá, bột Clo.... và các vật dụng khác vào để trong kho nhưng chưa tổ chức thực hiện thẩm duyệt, nghiệm thu về PCCC theo quy định và không thông báo đến chính quyền địa phương quản lý.

Như VTC News đưa tin, khoảng 1h ngày 10/7, kho hóa chất trên bất ngờ bốc cháy dữ dội, liên tục những tiếng nổ lớn khiến người dân xung quanh hốt hoảng tháo chạy.

Ngay khi nhận được tin báo, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an huyện Bình Chánh đã điều động nhiều xe chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường xử lý. Đến 3h cùng ngày đám cháy cơ bản được khống chế.

Vụ cháy đã làm 6 nhà trọ với 101 phòng trọ bị ảnh hưởng (289 người lớn, 37 trẻ em sống trong các phòng trọ này).

Có 13 hộ dân bị ảnh hưởng trực tiếp về vật kiến trúc và không khí xung quanh; 23 hộ dân bị ảnh hưởng cây trồng, vật nuôi và đồ gia dụng. Vụ cháy khiến 3 người bị thương, 1 người đã tử vong.