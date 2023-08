Nổ bình gas khiến 4 người bị thương ở Hà Nội: Xác định nguyên nhân ban đầu

(VTC News) -

Liên quan đến vụ nổ xảy ra tại số nhà 42 đường Yên Phụ lớn (quận Ba Đình, Hà Nội), Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Ba Đình cho biết, nhiều khả năng nguyên nhân do nổ khí gas trong môi trường kín khi nhân viên của đơn vị cung cấp gas sửa chữa, thay bình.

"Nguyên nhân cụ thể vẫn đang được các phòng nghiệp vụ của Công an TP Hà Nội và Công an quận Ba Đình điều tra, làm rõ", đại diện Công an quận Ba Đình cho hay.

Hiện trường xảy ra vụ việc.

Trước đó, vào khoảng 10h ngày 15/8, tại nhà số 42K đường Yên Phụ, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, Hà Nội xảy ra vụ nổ.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an quận Ba Đình đã triển khai lực lượng làm công tác cứu nạn cứu hộ, đồng thời phong tỏa hiện trường để xử lý.

Sức ép của vụ nổ khiến toàn bộ mặt tiền ngôi nhà biến dạng, vương vãi kính trên đường và vỉa hè.

Tại hiện trường, lực lượng Cảnh sát xác định bốn người bị thương, tất cả đã nhanh chóng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Hồng Ngọc và Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn.

Theo Công an quận Ba Đình, ban đầu xác định vụ nổ xảy ra tại tầng 1 của ngôi nhà 5 tầng được sử dụng để ở và kinh doanh quán phở.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.