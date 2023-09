Ninh Bình: Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động đón khách trở lại

Trả lời VTC News chiều 2/9, ông Phạm Duy Phong - Phó Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Ninh Bình - cho biết: “Kể từ sáng 2/9, Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động đã chính thức quay trở lại hoạt động và đón khách du lịch, lượng khách đến tham quan từ sáng rất đông”.

Trước đó, ngày 8/7, Công ty TNHH Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ Tràng An (đơn vị quản lý, khai thác Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động ra thông báo về việc tạm dừng hoạt động khu du lịch Tam Cốc - Bích Động để sửa chữa, nâng cấp các công trình, hạng mục trong khu du lịch.

Tuy nhiên, theo tìm hiểu của PV, nguyên nhân chính dẫn tới việc tạm dừng hoạt động là do giữa doanh nghiệp với người chèo đò không thống nhất được việc ký hợp đồng lao động.

Một số người có nhiều năm chèo đò ở thôn Văn Lâm cho biết, từ những năm 90 của thế kỷ trước, người dân thôn Văn Lâm đã bắt đầu chèo đò chở du khách tham quan các danh lam, thắng cảnh dọc sông Ngô Đồng.

Dần dần, Tam Cốc - Bích Động được nhiều du khách trong và ngoài nước biết đến, đổ về đây và trở thành khu du lịch nổi tiếng.

"Trước đây, bà con thôn Văn Lâm thấy nhiều người có nhu cầu tham quan nên đóng thuyền chèo đò phục vụ và lấy tiền công. Hơn 30 năm qua, nghề chèo đò trở thành một trong những nguồn thu nhập thường xuyên của hàng trăm người dân địa phương.

Ngoài chở khách, người dân xã Ninh Hải còn chèo đò dọc sông Ngô Đồng, vào sâu bên trong để trồng và thu hoạch lúa. Giờ doanh nghiệp vào quản lý rồi họ bảo ký hợp đồng lao động, bà con chúng tôi thấy không hợp lý nên chưa đồng ý", một người dân thôn Văn Lâm cho biết.

Về vấn đề này, ông Phạm Duy Phong - Phó giám đốc Sở Du lịch Ninh Bình cho biết, hiện nay, việc quản lý điều hành Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động là Công ty TNHH Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ Tràng An.

“Việc khu du lịch Tam Cốc - Bích Động bị tê liệt thời gian qua đã làm ảnh hưởng nhiều đến hình ảnh du lịch của Ninh Bình nói chung và của khu du lịch nói riêng.

Đặc biệt, Tam Cốc - Bích Động nằm trong quần thể di sản Tràng An, một tuyến du lịch gây rất nhiều ấn tượng cho du khách trong nước và quốc tế. Do vậy, việc hoà giải giữa người dân địa phương với doanh nghiệp là rất cần thiết”, ông Phong nói.

Cũng theo ông Phong, thời gian qua, chính quyền địa phương cùng với các đơn vị chức năng đã nhiều lần đến tuyên truyền, vận động, đối thoại, gặp gỡ, giải thích, làm rõ một số nội dung còn vướng mắc giữa người dân và doanh nghiệp để tạo sự đồng thuận, thống nhất.

“Đến sáng 2/9, người dân địa phương đã trở lại chèo đò bình thường và đã ký hợp đồng lại với doanh nghiệp. Từ sáng 2/9 đến thời điểm này, lượng khách đến tham quan, du lịch rất đông. Hiện chúng tôi cũng chưa nắm được thông tin cụ thể về lượng khách”, ông Phong nói.

Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động nằm trong quần thể di sản Tràng An. Tại khu du lịch này hiện có hơn 600 chiếc đò do người dân tự bỏ tiền đóng và chở khách du lịch tham quan. Du khách khi tham quan bằng đò phải mua vé do Công ty TNHH Đầu tư - Thương mại - Dịch vụ Tràng An tổ chức bán.

Tiền vé thời gian qua đang triển khai thu đối với chở khách người Việt Nam là 630.000 đồng/chuyến (chở 4 du khách); trong đó, trả cho người chở đò là 150.000 đồng/chuyến, còn lại 480.000 đồng doanh nghiệp thu; đối với chở du khách nước ngoài giá vé 390.000 đồng/chuyến (chở 2 du khách), trong đó trả cho người chở đò 150.000 đồng/chuyến, doanh nghiệp thu 240.000 đồng/chuyến.