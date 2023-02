'Bỏ túi' 10 địa điểm du lịch Ninh Bình không thể bỏ qua

(VTC News) -

Ninh Bình còn có nhiều địa điểm du lịch được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới bởi nét độc đáo hay những kiến trúc, di tích lịch sử... Du khách cần tham khảo những điểm đến không nên bỏ lỡ khi đến Ninh Bình dưới đây.

Ninh Bình là điểm đến phía Bắc hấp dẫn đông đảo du khách. (Ảnh minh họa)

Quần thể danh thắng Tràng An

Khu du lịch Tràng An chính là địa điểm du lịch nổi tiếng nhất của Ninh Bình hiện nay. Với phong cảnh thiên nhiên hoang sơ tuyệt đẹp, Tràng An Ninh Bình đã được UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên và di sản văn hóa thế giới.

Với khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp được tạo nên từ những dòng sông uốn lượn chảy qua núi đá vôi, Tràng An trở nên hấp dẫn, thu hút đông đảo khách du lịch hằng năm. Để khám phá Tràng An, du khách sẽ được ngồi trên thuyền ngắm cảnh thiên nhiên núi non xung quanh. Khi đến thăm Ninh Bình, đây nhất định là địa điểm mà du khách không thể bỏ qua, đặc biệt với những người du lịch Ninh Bình tự túc.

Vườn quốc gia Cúc Phương

Vườn quốc gia Cúc Phương (hay rừng Cúc Phương) là vườn quốc gia đầu tiên tại Việt Nam, nằm trên địa phận ranh giới 3 khu vực Tây Bắc, châu thổ sông Hồng và Bắc Trung Bộ thuộc ba tỉnh: Ninh Bình, Hòa Bình, Thanh Hóa. Vườn quốc gia này đóng vai trò quan trọng trong việc bảo tồn các loài động vật quý hiếm đang có nguy cơ tuyệt chủng.

Tới rừng Cúc Phương du khách sẽ được chiêm ngưỡng và tìm hiểu hệ thống động thực vật phong phú mang đặc trưng rừng mưa nhiệt đới. Bên cạnh đó du khách cũng sẽ có cơ hội tham gia vào các hoạt động du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, lửa trại, mạo hiểm hay nghiên cứu văn hóa - lịch sử.

Giá vé vào tham quan vườn quốc gia Cúc Phương là 60.000 đồng/người lớn; 20.000 đồng/học sinh, sinh viên; 10.000 đồng/trẻ em.

Vườn quốc gia Cúc Phương cuốn hút với vẻ đẹp hoang dã, tự nhiên.

Chùa Bái Đính

Nằm cách thành phố Ninh Bình 15km, chùa Bái Đính là một khu chùa có quy mô lớn nhất Việt Nam với nhiều kỉ lục đã được xác lập như Đại hồng chung lớn nhất Việt Nam; sở hữu pho tượng Phật bằng đồng cao và nặng nhất Việt Nam; là ngôi chùa có bộ tượng tam thế lớn nhất Việt Nam; ngôi chùa có giếng lớn nhất Việt Nam cũng như có nhiều tượng la hán bằng đá nhất Việt Nam.

Đây là địa điểm du lịch hành hương cho các du khách có tâm chiêm bái lễ lạy. Quang cảnh tựa như chốn bồng lai tiên cảnh của chùa Bái Đính khiến bất cứ ai khi đặt chân đến đây cũng có thể cảm nhận được sự thanh tịnh và yên bình của không gian nơi đây.

Tam Cốc - Bích Động

Nằm ở xã Ninh Hải, huyện Hoa Lư, Tam Cốc – Bích Động là một điểm đến quen thuộc mà du khách chắc chắn không thể bỏ qua khi đặt chân tới Ninh Bình. Tham quan Tam Cốc, bạn sẽ được ngồi trên thuyền, xuôi theo dòng sông Ngô Đồng thơ mộng ngắm nhìn những dãy núi trùng điệp và những cánh đồng lúa chín vàng óng ánh. Khung cảnh nên thơ ở đây chắc chắn sẽ làm say lòng bất cứ du khách nào.

Ngoài ra du khách còn có thể tham quan Bích Động, gồm một động khô trên lưng chừng núi và một xuyên thủy động. Trên núi có chùa Bích Động, là một ngôi chùa cổ trải dài trên 3 tầng núi, là nơi đón du khách thập phương tới thắp hương, cầu khấn.

Du khách xuôi dòng trên sông Ngô Đồng khi đi tham quan Tam Cốc - Bích Động.

Cố đô Hoa Lư

Cố đô Hoa Lư nằm trên địa phận xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, là quần thể di tích quốc gia đặc biệt quan trọng của Việt Nam. Khu di tích này bao gồm đền vua Đinh, đền vua Lê và nhiều công trình hạng mục khác. Hiện nay cố đô Hoa Lư là điểm đến yêu thích của nhiều du khách, nhất là những người muốn được tìm hiểu về lịch sử cũng như đi lễ cầu may.

Hang Múa

Hang Múa nằm dưới chân núi Múa trong quần thể khu du lịch sinh thái thuộc địa phận thôn Khê Đầu Hạ, xã Ninh Xuân, Hoa Lư, Ninh Bình. Điểm nhấn của địa điểm du lịch này ngoài phong cảnh tuyệt đẹp chính là con đường dẫn lên đỉnh núi Múa được xây dựng mô phỏng theo kiến trúc Vạn Lý Trường Thành với gần 500 bậc thang đá.

Từ đỉnh núi Múa, du khách có thể chiêm ngưỡng toàn bộ cảnh đẹp của khu Tam Cốc, danh thắng nổi tiếng ở Ninh Bình. Theo truyền thuyết, vua Trần khi về vùng Hoa Lư lập Am Thái Vi thường tới đây để nghe các mỹ nữ, cung tần múa hát. Vì vậy, nơi đây được đặt tên là Hang Múa.

Vườn chim Thung Nham

Một trong những địa điểm du lịch hấp dẫn nhất Ninh Bình nhờ hội tụ đủ các yếu tố văn hóa, tâm linh cũng như cảnh quan đa dạng sinh học.

Đặc biệt bạn sẽ còn được khám phá cuộc sống của gần 40 loài chim với số lượng lên tới 50.000 con. Mỗi khi hoàng hôn về, bạn sẽ thấy từng đàn cò trắng bay lượn kín cả vùng đất ngập nước, tạo nên một nét đẹp hoang sơ kì thú mà khó nơi nào có được.

Nhà thờ Phát Diệm

Nhà thờ chính tòa Phát Diệm (thường gọi là Nhà thờ đá Phát Diệm) là một quần thể nhà thờ Công giáo rộng khoảng 22 ha, nằm tại thị trấn Phát Diệm, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Nhà thờ đá Phát Diệm được nhiều người đánh giá là một trong những nhà thờ đẹp nhất, được ví như “kinh đô công giáo” của Việt Nam.

Nhà thờ Phát Diệm được xây dựng toàn bằng đá và gỗ, được khởi công xây dựng và hoàn thành từ năm 1875 tới năm 1898. Tuy là nhà thờ Công giáo nhưng lại được mô phỏng theo những nét kiến trúc đình chùa truyền thống của Việt Nam tạo nên nét đặc sắc mà không nhà thờ nào khác có được.

Khu du lịch đầm Vân Long

Vân Long là khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước lớn nhất vùng đồng bằng châu thổ Bắc Bộ, nằm ở phía đông bắc huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình. Năm 1999, nơi đây trở thành khu bảo tồn thiên nhiên, được ghi trong danh sách các khu bảo vệ đất ngập nước và danh mục hệ thống các khu rừng đặc dụng Việt Nam.

Không chỉ là khu bảo tồn thiên nhiên, vùng đất ngập nước Vân Long còn là nơi có cảnh quan hấp dẫn. Vân Long được mệnh danh là “vịnh không sóng” vì khi đi trên thuyền trên đầm, du khách sẽ thấy mặt nước phẳng như một tấm gương khổng lồ. Bức tranh thuỷ mặc phản chiếu rõ từng nét tạc mạnh mẽ của những khối núi đá vôi mang hình dáng đúng với tên gọi như núi Mèo Cào, núi Mâm Xôi, núi Hòm Sách, núi Đá Bàn, núi Nghiên, núi Mồ Côi, núi Cô Tiên… Giá vé tham quan tại đây là 20.000 đồng/người.

Động Am Tiên - "Tuyệt tình cốc ở Ninh Bình”

Là di tích quốc gia nằm trong quần thể di tích quốc gia Hoa Lư, động Am Tiên chính là điểm đến mà du khách không thể bỏ qua nếu như muốn tận hưởng khung cảnh thiên nhiên thanh bình và thơ mộng. Bởi vẻ đẹp hoang sơ tách biệt hẳn với thế giới bên ngoài, thế nên nơi đây còn được các bạn trẻ gọi với cái tên “Tuyệt tình cốc”.

Mọi thứ ở nơi đây mang sắc thái hơi u buồn, nhuốm màu thời gian cùng cảnh đẹp tựa như chốn bồng lai sẽ đem đến cho du khách những cảm giác khác lạ so với những thắng cảnh khác ở Ninh Bình. Vé tham quan động Am Tiên là 20.000 đồng/người.

Đức Thiện