'Nín thở' chờ chủ nhân giải thưởng 1 tỷ đồng khi giải khát với Number 1

(VTC News) -

Vào 9h sáng 18/7, chương trình “Xé ngay trúng liền” sẽ livestream quay số để tìm 3 chủ nhân giải 100 triệu lần cuối và giải tỷ phú trị giá 1 tỷ đồng. Tất cả các mã dự thưởng tham gia chương trình từ ngày 18/4 đến hết ngày 16/7 đều có cơ hội trúng 1 tỷ đồng tiền mặt.

Trong khi đó, các mã dự thưởng tham gia chương trình từ ngày 16/6 đến hết ngày 15/7 có thêm cơ hội trúng 3 giải triệu phú 100 triệu đồng. Được biết, kể từ đầu chương trình tới nay đã có 6 người trúng giải 100 triệu đồng, trong đó các khách hàng Nguyễn Vũ Tướng (Hưng Yên), Nguyễn Văn Sinh (Nam Định) và anh Phạm Duy Khôi (Hưng Yên) đã nhận được tiền từ chương trình.

3 khách hàng may mắn trúng giải 100 triệu đồng đầu tiên khi giải khát với Nước tăng lực Number 1 và Trà Xanh Không Độ trong hè năm nay.

Tới thời điểm hiện nay, đã có hơn 200 ngàn giải thưởng giá trị được trao cho người chơi kể từ ngày 17/4. “Số lượng người trúng các giải thưởng giá trị ngày càng tăng cao về cuối bởi chương trình rất dễ trúng.

Ngày mai, chúng tôi sẽ livestream quay số trực tiếp trên fanpage của Trà Xanh Không Độ để tìm ra chủ nhân 3 giải 100 triệu lần cuối và đặc biệt là chủ nhân của giải tỷ phú trị giá 1 tỷ đồng. Ai cũng hồi hộp trước giờ quay số, các khách hàng liên tục nhắn tin về chương trình để cập nhật thông tin về buổi quay số”, đại diện ban tổ chức cho biết.

Chương trình Xé ngay trúng liền của Number 1 thu hút đông đảo người tiêu dùng tham gia.

“Mình đang rất hồi hộp chờ buổi quay số, mình đã tham gia chương trình này từ 2 năm nay. Trong hè này, mình đã trúng được hơn 10 lần giải thưởng là các thẻ cào điện thoại, trong đó có 2 lần trúng giải thẻ cào trị giá 500 ngàn đồng. Mình luôn theo dõi các lần quay số của chương trình và hy vọng lần quay số này sẽ gặp may mắn hơn với giải thưởng 100 triệu hay 1 tỷ đồng để có cơ hội học thêm các khóa học khác và giúp đỡ gia đình”, Trần Văn Lượng, một sinh viên tại Hà Nội chia sẻ.

Vừa giải khát, vừa có cơ hội trúng tiền tỷ cùng Trà thanh nhiệt Dr Thanh, Trà Xanh Không Độ, nước tăng lực Number 1.

Tương tự Trần Văn Lượng, anh Đinh Văn Long, một sinh viên tại Hà Nội cho biết: “Gần 1 tháng qua, cuộc sống của mình đảo lộn vì thời tiết quá nắng nóng nên kể cả khi đến trường hay đi làm thêm, mình phải liên tục giải nhiệt bằng Trà Xanh Không Độ.

Cũng thật may khi thấy chương trình Xé ngay trúng liền, mình đã xé nhãn tham gia và dễ dàng trúng được vài lần thẻ cào 50.000 đồng. Từ đó mình liên tục nhắn tin tham gia để tìm kiếm giải thưởng mỗi ngày, tiết kiệm được đồng nào hay đồng đó. Mình cũng đang rất háo hức chờ theo dõi buổi quay số ngày mai biết đâu may mắn sẽ đến với mình khi trúng cả trăm triệu hay cả tỷ đồng”.

Hàng ngàn người tiêu dùng đang háo hức chờ buổi quay số ngày mai để có cơ hội trở thành triệu phú, tỷ phú với Trà Xanh Không Độ trong hè năm nay.

Cũng như anh Long, Hoàng Anh Chung, một công nhân xây dựng tại Bình Dương chia sẻ: “Tôi đang đang rất hồi hộp và ngóng chờ buổi quay số ngày mai bởi chương trình rất dễ trúng. Tôi hy vọng may mắn sẽ đến với tôi và gia đình trong lần quay số này để có cơ hội ổn định, phát triển cuộc sống tốt hơn”.

Anh Nguyễn Văn Sinh (Nghĩa Hưng, Nam Định) là một trong những người may mắn trở thành triệu phú trong hè năm nay nhờ giải khát với Trà Xanh Không Độ.

Chia sẻ với chương trình khi trúng giải triệu phú trong lần quay số vào tháng 6 vừa qua, anh Nguyễn Văn Sinh hồ hởi cho biết: “Ngay sau khi nhận được tiền, em đã mở tiệc bằng trái cây và Trà Xanh Không Độ để khao cả tổ vài chục người cùng làm trong công ty.

Ở nhà, gia đình em làm 6 mâm cơm để mời họ hàng, bà con lối xóm và bạn bè thân thiết tới ăn mừng. Số tiền 91 triệu đồng (sau khi đã trừ thuế) mà gia đình em nhận được là rất lớn. Phúc lộc này cần được chia sẻ để mọi người cùng vui”, anh Sinh háo hức nói.

Ngoài số tiền nhỏ đã chi ra để làm tiệc khao họ hàng, làng xóm, đồng nghiệp, anh Sinh cho biết vợ chồng anh quyết định giữ toàn bộ số tiền còn lại để sang năm xây nhà. “Năm nay em chưa được tuổi nên chưa xây nhà. Vợ chồng em sẽ cố gắng tích góp thêm từ giờ tới cuối năm để sang đầu năm sau sẽ khởi công xây nhà luôn”, anh Sinh cho biết.

Anh Nguyễn Vũ Tướng (Mỹ Hào, Hưng Yên) là người đầu tiên trở thành triệu phú trong hè năm nay nhờ giải khát với Nước tăng lực Number 1.

Còn anh Nguyễn Vũ Tướng, triệu phú đầu tiên của chương trình “Xé ngay trúng liền” trong hè năm nay hồ hởi chia sẻ: “Nhận tiền xong, em làm tiệc liên hoan với họ hàng và anh em thợ trong xưởng phế liệu để ăn mừng. Tiệc nhỏ thôi nhưng phải làm để chia sẻ may mắn của mình đến với những người thân thiết.

Cả gia đình em vui lắm vì lúc kinh tế khó khăn hiện nay lại may mắn nhận được số tiền rất lớn. Nó như một món quà mà trời ban cho gia đình em vậy, em xin cám ơn chương trình, cám ơn Nước tăng lực Number 1 rất nhiều”.

Khi được hỏi anh có nghĩ mình sẽ có thêm may mắn trúng giải thưởng 100 triệu hay 1 tỷ đồng trong lần quay sắp tới hay không. Anh Tướng cười rất tươi và nói: “Gia đình em may mắn trúng được giải 100 triệu đồng vừa qua đã là hạnh phúc lắm rồi. Trong lần quay số tới đây, em xin nhường may mắn lại cho người chơi khác, em xin chúc những ai đang gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống sẽ có được may mắn này”.

Hàng ngàn người đang đếm ngược thời gian để chờ buổi quay số tìm khách hàng may mắn trúng 3 giải triệu phú lần cuối và 1 giải tỷ phú trị giá 1 tỷ đồng trong hè năm nay. Buổi livestream quay số bắt đầu vào 09h00 ngày mai, 18/7 tại https://www.facebook.com/traxanhkhongdo.txkd.

Bảo Anh