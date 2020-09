Những trường hợp nào ở Hải Phòng không được sử dụng karaoke, bar, vũ trường?

Ngày 23/9, UBND TP Hải Phòng phát đi văn bản số yêu cầu các Sở, ban, ngành, đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội, doanh nghiệp tại TP Hải Phòng và UBND các quận, huyện tiếp tục thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới; đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Nội dung văn bản nêu rõ, các khách sạn, cơ sở lưu trú nhận cách ly người nhập cảnh có trách nhiệm đưa đón người nhập cảnh từ sân bay về địa điểm lưu trú.

Sở Y tế Hải Phòng chủ trì, phối hợp với chính quyền địa phương hướng dẫn các khách sạn, cơ sở lưu trú nhận cách ly người nhập cảnh tổ chức đưa đón, tổ chức cách ly, xét nghiệm, giám sát y tế đối với người nhập cảnh thực hiện phòng chống dịch COVID-19 theo quy định. Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra công tác phòng chống dịch tại các cơ sở y tế.

Lãnh đạo TP Hải Phòng kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại quán karaoke trên đường Trần Phú vào tối 7/8/2020.

Các trường hợp nhập cảnh ngắn ngày, UBND TP Hải Phòng yêu cầu hạn chế tối đa tham gia các lễ hội tại thành phố và không sử dụng các dịch vụ karaoke, bar, vũ trường.

UBND các quận, huyện thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch tại các cơ sở cách ly tập trung, cơ sở lưu trú.

Công an, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Hải Phòng và UBND các quận, huyện tiếp tục kiểm soát chặt chẽ hoạt động xuất nhập cảnh tại các khu vực biên giới, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về nhập cảnh; chỉ đạo công an các địa phương tăng cường quản lý người nhập cảnh lưu trú tại các địa phương, không để xảy ra mất an toàn.

Các cơ quan báo chí tiếp tục truyền thông thông điệp 5K; tăng cường truyền thông về các biện pháp dự phòng các bệnh truyền nhiễm, tránh tình trạng dịch chồng dịch.