Những tác dụng của lá chùm ngây có thể bạn chưa biết

Cây chùm ngây từ lâu được biết đến là loại cây có giá trị kinh tế cao về cả mặt thực phẩm lẫn dược liệu trị bệnh. Tất cả các bộ phận của cây chùm ngây đều có tác dụng tốt với sức khỏe. Trong bài viết dưới đây là những thông tin về cây chùm ngây và tác dụng của lá chùm ngây có thể bạn chưa biết.

Tổng quan về cây chùm ngây

Cây chùm ngây là loại cây thân gỗ nhỏ. Khi cây phát triển được 1 tuổi, nếu không cắt ngọn, cây cao khoảng 5 - 6 m với đường kính 10 cm. Còn ở độ tuổi trưởng thành (3 - 4 tuổi) cây có chiều cao trung bình từ 5 - 10 m.

Vỏ cây màu xám trắng dày và có các khe rãnh. Khi bị thương, vỏ sẽ tiết ra chất gôm và dưới tác động của môi trường chúng sẽ chuyển từ màu trắng sang màu nâu đỏ hoặc nâu đen. Thân cây không có gai. Lá cây thuộc dạng lá kép, mọc so le nhau, có chiều dài 30 - 60 cm và lá có màu xanh mốc. Đối với lá chét, chúng dài 12 - 20 mm, thường mọc đối nhau khoảng 6 - 9 đôi. Hoa chùm ngây màu trắng, mọc thành cụm trông giống hoa đậu và thường nở rộ vào tháng 4 đến tháng 6.

Quả cây chùm ngây màu nâu, thiết diện tam giác và mọc thõng xuống. Mỗi quả dài 30 - 50 cm và rộng 1,5 - 2,5 cm, chứa ít nhất 20 hạt. Thông thường, hạt màu nâu tối hoặc sáng, có 3 cạnh, dạng màng và có cánh màu trắng với chiều dài 1,5 - 2,5 cm và có đường kính 1 - 1,4 cm.

Dựa vào cuốn sách Từ điển Cây thuốc Việt Nam do tác giả, tiến sĩ Võ Văn Chi soạn vào năm 1996, cây chùm ngây phân bố chủ yếu ở các nước nhiệt đới và cận nhiệt đới. Cây thường được trồng rải rác ở các tỉnh phía Nam nước ta như Đà Nẵng, Quảng Nam, Nha Trang, Phan Thiết và Kiêng Giang (Phú Quốc).

Bộ phận dùng của cây chùm ngây bao gồm: Quả, rễ, lá non, hoa và các nhánh non.

Rau chùm ngây rất tốt cho sức khỏe

Tác dụng của lá chùm ngây

Giá trị dinh dưỡng của lá chím ngây

Hầu hết mỗi bộ phận của cây đều có chứa nhiều khoáng chất, giàu chất đạm, vitamin và các loại axit amin,... Ví dụ trong lá và hoa còn tươi của cây chùm ngây chứa lượng vitamin K nhiều gấp 3 lần so với lượng vitamin K trong quả chuối. Lượng vitamin C trong chùm ngây cũng cao gấp 7 lần so với lượng vitamin C trong quả cam, lượng canxi cao gấp 4 lần so với sữa, lượng vitamin A cũng nhiều gấp 4 lần lượng vitamin A trong cà rốt…

Lá chùm ngây rất giàu dinh dưỡng và được Tổ chức Y tế thế giới WHO và Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc FAO xem đây là một loại thực phẩm phù hợp với các phụ nữ sau sinh bị thiếu sữa và trẻ em bị suy dinh dưỡng.

Đối với trẻ 1 - 3 tuổi, chỉ cần bổ sung 20gr lá tươi là đã được cung cấp đầy đủ canxi, vitamin A, C, 15% chất sắt, 10% chất đạm cần thiết cho cơ thể của trẻ.

Phụ nữ đang cho con bú, chỉ cần bổ sung 100gr lá chùm ngây tươi là đủ bổ sung lượng canxi, vitamin C, vitamin A, vitamin B cần thiết trong ngày.

Theo thông tin trên Báo Lao động, ngoài thân cây, quả, hạt và rễ được sử dụng làm thuốc chữa bệnh thì lá chùm ngây còn được đưa vào thực đơn hàng ngày như một loại rau rất tốt cho sức khỏe. Dưới đây là một số tác dụng của lá chùm ngây.

Nguồn cung cấp chất chống oxy hóa dồi dào

Một số nghiên cứu thực tế đã công nhận trong lá chùm ngây có chứa một số chất chống oxy hóa mạnh như quercetin, kaempferol, axitcaffeoylquinic, rutin,… và một số chất khác như vitamin C, vitamin A. Đây là các chất chống oxy hóa rất cần thiết cho cơ thể con người để chống lại các gốc tự do, bảo vệ sức khỏe.

Giải pháp cho một số rối loạn dạ dày và đường ruột

Các nghiên cứu đã được tiến hành đặc biệt để chứng minh rằng một số thành phần được tìm thấy trong chiết xuất lá chùm ngây có thể hoạt động như một prednisolone mạnh, giúp điều trị bệnh viêm loét đại tràng và rối loạn dạ dày.

Hỗ trợ giảm cân

Hàm lượng calo trong lá chùm ngây thấp, vì vậy, sử dụng loại lá này có tác dụng rất tốt cho việc giảm cân. Ngoài ra, trong lá chùm ngây còn chứa phức hợp vitamin B, giúp cải thiện chuyển động của ruột để đảm bảo sự hấp thụ tối ưu các chất dinh dưỡng và có thể hỗ trợ chuyển đổi một số chất dinh dưỡng thành năng lượng thay vì lưu trữ chúng dưới dạng mỡ.

Giúp trị táo bón

Theo các nghiên cứu, rau chùm ngây có hàm lượng chất xơ hoàn tan và không hòa tan cao. Chính nhờ hoạt chất này, chúng có tác dụng thúc đẩy nhu động ruột, giảm chứng táo bón.

Bổ sung sắt, ngừa thiếu máu

Cứ 100 gram bột lá chùm ngây khô giúp bổ sung khoảng 28 mg sắt. Vì vậy, sử dụng một lượng nhất định rau chùm ngây mỗi ngày sẽ giúp cải thiện tình trạng thiếu máu do thiếu sắt.

Hỗ trợ điều trị huyết áp cao

Nhờ chứa lượng lớn hoạt chất niaziminin và isothiocyanate, lá cây chùm ngây có thể giúp hạn chế tình trạng động mạch bị dày, làm giảm huyết áp.

Giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch

Hoạt chất chống oxy hóa mạnh mẽ giúp hạ cholesterol xấu trong máu, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Đồng thời giúp ngăn ngừa tổn thương tim.

Thanh Thanh (Tổng hợp)