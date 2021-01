Những phim kinh dị nào của Hàn Quốc khiến khán giả sợ hãi nhất?

(VTC News) -

Những bộ phim đến từ xứ sở kim chi được đánh giá cao nhờ kết hợp được yếu tố máu me, rùng rợn và những ẩn ý khiến người xem ám ảnh. Nhiều tác phẩm còn được Hollywood hay các nền điện ảnh khác trên thế giới làm lại và gặt hái thành công vang dội.

A Tale of Two Sisters (2003)

A Tale of Two Sisters là một trong những tác phẩm kinh dị kinh điển của Hàn Quốc với “cú lật” gây sốc nhất nhì màn ảnh rộng. Phim bắt đầu khi Su-mi (Im Soo-jung) trở về nhà sau khóa điều trị tại bệnh viện tâm thần. Sống cùng cô là gia đình gồm cha Bae Moo-hyeon (Kim Kap-soo), em gái Su-yeon (Moon Geun-young) và người mẹ kế lạnh lùng Eun-joo (Yum Jung-ah).

Poster phim A Tale of Two Sisters gây ám ảnh.

Những sự kiện kì bí xuất hiện và dần dẫn đến cái kết bi thảm. Cái kết không chỉ gây bàng hoàng vì những điều khủng khiếp con người có thể đối xử với nhau mà còn khiến nhiều người phải xem lại phim để tìm những manh mối bị bỏ sót. A Tale of Two Sisters còn là phim kinh dị đầu tiên của Hàn ra rạp Mỹ và được làm lại thành The Uninvited (2009).

Train to Busan (2016)

Bộ phim đề tài xác sống đầu tiên của Hàn Quốc đã thành công vang dội và càn quét phòng vé trên toàn thế giới. Không những thế, Train to Busan còn được xem là một trong những tác phẩm zombie hay nhất màn ảnh rộng. Phim kể về chuyến tàu hỏa đi đến Busan của Seok-woo (Gong Yoo) và con gái Su-an (Kim Su-an). Ngay lúc này, đại dịch xác sống bùng phát biến mọi thứ biến thành thảm họa.

"Train to Busan" ghi điểm nhờ bối cảnh đoàn tàu chật hẹp và liên tục di chuyển.

Bên cạnh những cảnh cắn xé, máu me quen thuộc, Train to Busan ghi điểm nhờ bối cảnh đoàn tàu chật hẹp và liên tục di chuyển. Hành trình sống sót vì thế mà trở nên kịch tính bội phần. Phim còn xây dựng các tuyến nhân vật rất tốt khiến người xem phải ứa nước mắt và nín thở theo từng bước đi của họ.

The Wailing (2016)

Đạo diễn Na Hong-jin đã dành ra 6 năm để tạo ra tuyệt tác kinh dị kết hợp cả yếu tố sát nhân máu me, trinh thám lẫn ma quỷ vô cùng đáng sợ này. The Wailing lấy bối cảnh một làng quê vùng núi ở Hàn Quốc. Từ khi vị khách bí ẩn từ Nhật Bản ghé đến, một căn bệnh chết chóc bao trùm cả ngôi làng. Người nhiễm biến thành những kẻ điên dại cuồng sát toàn bộ gia đình.

Thành công của 'The Wailing" đến từ bầu không khí rùng rợn, u ám.

Khi đi sâu vào điều tra, viên cảnh sát Jong Goo (Kwak Do-won) dần phát hiện ra sự thật ghê rợn. Đồng thời, gia đình anh cũng trở thành nạn nhân của căn bệnh quái ác. Thành công của The Wailing đến từ bầu không khí rùng rợn, u ám và mờ ảo xuyên suốt thời lượng. Những sự kiện kinh hoàng không lời giải dần được xâu chuỗi để dẫn đến cái kết ám ảnh.

Gonjiam: Haunted Asylum (2018)

Gonjiam: Haunted Asylum là bộ phim kinh dị thành công nhất của Hàn Quốc theo phong cách tài liệu “found footage”. Phim dựa trên địa điểm có thật là Bệnh viện Tâm thần Gonjiam, tỉnh Gyeonggi – một trong những địa điểm ma ám đáng sợ nhất thế giới. Tác phẩm xoay quanh một nhóm bạn muốn khám phá nơi đây để câu tương tác trên mạng bằng những trò ma quỷ dàn dựng.

Gonjiam: Haunted Asylum là bộ phim kinh dị thành công nhất của Hàn Quốc.

Song, họ không ngờ rằng các thế lực đen tối đã trỗi dậy và gieo rắc nỗi kinh hoàng lên từng thành viên. Không chỉ gây ấn tượng bởi bối cảnh u ám, hoang tàn đến sởn tóc gáy, Gonjiam: Haunted Asylum còn sử dụng tốt phần âm thanh cho những màn jump-scare và kinh dị kéo dài khiến người xem phải đứng tim.

Nam Sinh Số 11 (2021)

Nam Sinh Số 11 chính là tác phẩm tiếp theo do đạo diễn Yoo Young-seon thực hiện. Cách đây 14 năm, anh từng làm phó đạo diễn cho Mười và từng cầm trịch cơn sốt phòng vé The Wrath (2018). Phim lấy bối cảnh học đường với những lời đồn đại rùng rợn về ma quỷ. Thông qua bàn tay nhào nặn của Yoo Young-seon, những dãy hàng lang, phòng học thân thương hứa hẹn sẽ mang đậm màu sắc ghê rợn.

Cảnh trong phim "Nam sinh thứ 11".

Phim là câu chuyện về nữ giáo viên thực tập Su-ah (Kim So-hye) vừa được phân công về nhiệm sở mới. Tại đây, cô phát hiện ra nam sinh số 11 chưa từng đến lớp và cũng không được ai nhắc đến. Khi đến tận nhà để tìm chàng trai này, Su-ah vô tình thức tỉnh một thế lực tà ác khiến hàng loạt sự kiện kinh khủng bắt đầu xảy ra. Nam Sinh Số 11 sẽ là bộ phim kinh dị học đường rùng rợn bậc nhất trong dịp đầu năm 2021 này.